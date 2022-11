SRBE NA KOSOVU NIKADA NEĆEMO OSTAVITI: Miloš Vučević šalje jasnu poruku našim sunarodnicima u JUŽNOJ POKRAJINI

Bezbednosna situacija je izazovna. Do napetosti je došlo isključivo jednostranim odlukama Prištine, nepriznavanjem srpskih registarskih tablica, neformiranjem ZSO, pokušajima stvaranja takozvane vojske Kosova, koja, prema Rezoluciji 1244, ne sme da postoji, pravljenjem kampova za specijalne jedinice u opštinama s većinskim srpskim stanovništvom... Mi pažljivo pratimo situaciju jer želimo da održimo mir i stabilnost iako razumemo kako se oseća naš narod koji živi na KiM i koliko im je teško...

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević za Republika.rs govori o tome da li je ovaj Aranđelovdan presudan za naš narod na Kosovu, na koji način je Vojska Srbije (VS) spremna da deluje i otkriva kakvi su mu utisci nakon ulaska u Vladu.

Da li je ponedeljak dan d? Kurti preti kaznama zbog tablica.

- I dalje ćemo činiti sve da pomognemo svom narodu jer ova Srbija nikada neće ostaviti svoj narod i neće dozvoliti nove zločinačke akcije poput "Bljeska", "Oluje" niti pogrom iz 2004. Mi smo uvek pokazivali da smo za nastavak dijaloga i rešavanje svih otvorenih pitanja za stolom i nastavićemo da insistiramo na smirivanju napetosti i tenzija i racionalnom pristupu rešavanju problema.

Vojska Srbije podignuta je u viši stepen borbene gotovosti.

- Naša vojska je sposobna i spremna da odgovori na svaki zadatak i izvrši svaku naredbu vrhovnog komandanta predsednika Srbije Aleksandra Vučića, braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, štiteći sve svoje građane i vodeći računa o bezbednosti Srba na KiM. Naravno da niko ne želi sukobe ni ratove, ali Srbija je ozbiljna država i preduzima sve korake da može da odgovori na svaki izazov i potencijalni problem.

Ne isključuje se mogućnost ni da Kurti pošalje specijalce s dugim cevima na sever KiM?

- Do sada je više puta dokazano da sa Kurtijem nikada ne možete biti načisto. Vidite da na njega ni međunarodna zajednica, pre svega zemlje Kvinte, nema uticaj. Mi ne želimo eskalaciju sukoba, ali ne damo na naš narod.

Nepunih je mesec dana otkad ste preuzeli funkciju potpredsednika Vlade i ministra odbrane. Kakvi su prvi utisci? Jeste li se pokajali?

- Nijednog momenta. Ponosan sam na to što sam deo tima premijerke Ane Brnabić i što služim svom narodu i svojoj državi u ovim vrlo teškim i izazovnim vremenima. Ovo jeste za mene novo iskustvo, ali i ogroman profesionalni izazov. Zaista osećam neverovatnu energiju i daću sve od sebe da budem na visini zadatka.

Šta su najveći izazovi? Prioriteti?

- Nastavak modernizacije i jačanja VS, povećanje standarda, opremljenosti, obezbeđivanje boljih uslova za školovanje, jačanje naše namenske industrije. Ogromni pomaci su učinjeni u poslednjih 10 godina. Sećate se da nije bilo ljudi, opreme, tehnike... Sve je bilo zastarelo ili istopljeno i od 2000. do 2012. očigledno se činilo sve da se VS maksimalno oslabi. Poznat vam je i onaj narativ o topljenju naših tenkova, ali to su pitanja za one koji su bili ministri pre 2012. Tako da ti danas nemaju pravo nikome da drže lekcije. Danas je svima jasno koliko je u poslednjih 10 godina srpska vojska napredovala i koliko su vojnici opremljeniji i obučeniji nego ranije, te koliko im je standard bolji.

Da li je baš svima jasno?

- Gradimo stanove po povlašćenim uslovima za pripadnike službi bezbednosti, a pre 10 godina ljudi koji nose te časne uniforme mislili da neće doživeti da njihova država pokaže koliko joj znače, da uopšte pokaže brigu za njih. Građani Srbije treba da budu ponosni na svoju Vojsku. Posvećeni smo sebi, jačanju i modernizaciji, jačanju naše namenske industrije, a naša vojna lica, oficiri, podoficiri, vojnici po ugovoru imaće najveće povećanje plata u javnom sektoru, od prvog januara, i to 25 odsto. Ja koristim i ovu priliku da pozovem sve zainteresovane da se prijave za šestomesečno dobrovoljno služenje vojnog roka s oružjem. Konkurs je otvoren do kraja meseca.

204 BORBENA VOZILA UVEDENA U NAORUŽANJE VS ZA PET GODINA, A JOŠ 65 JE U IZRADI

46 PUTA VIŠE ORUŽJA I ORUĐA UVEDENO U SASTAV VS OD 2018. DO 2021. NEGO OD 2005. DO 2008.

Do sada je više puta dokazano da sa Kurtijem nikada ne možete biti načisto

Vlada je tim, sačekajmo 100 dana rada

Kako ocenjujete atmosferu u Vladi? Na skali od jedan do pet?

- Zasad je sve dobro, mada je valjda red da se sačeka da prođe 100 dana rada. Jedinu pravu ocenu daće nam građani na izborima.

S kojim kolegama u Nemanjinoj najrađe i najbolje sarađujete?

- Pa mi smo tim.

Đuriću sam savetovao da nastavi tamo gde sam stao

Šta ste savetovali Milanu Đuriću, koji vas je nasledio na poziciji gradonačelnika Novog Sada?

- Da nastavi tamo gde sam stao, da se Novi Sad i dalje ubrzano razvija i napreduje i da ne dozvoli da ga uspore neka sitna politikanstva, minorne grupe koje su doživele debakl na izborima, pa sada pokušavaju na ulici da reše svoje frustracije zbog uspeha SNS. Novi Sad je primer kako jedna odgovorna politika, okrenuta isključivo narodu i razvoju, može da donese fantastične rezultate.

Vučić glavna meta klanova

Kako gledate na činjenicu da je potvrđena informacija da su kriminalni klanovi spremali atentat na predsednika Aleksandra Vučića?

- Ja na to isto gledam kao i ranije, jer dok su se neki smejali tome, ja sam upozoravao da je Vučić glavna meta kriminalnih klanova.

Ministarstvo Odbrane