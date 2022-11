Ministar odbrane sa kolegom iz Republike Kipar Vučević: Zahvalni smo na podršci u vezi sa statusom Kosova i Metohije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas u zgradi Starog Generalštaba u Beogradu sa ministrom odbrane Republike Kipar Haralambosom Petridesom. Posle svečanog dočeka ispred stroja Garde Vojske Srbije, usledio je tet-a-tet razgovor ministara Vučevića i Petridisa, a potom i sastanak delegacija koje su predvodili.

U obraćanju nakon sastanka, ministar Vučević je izrazio zadovoljstvo zbog posete kiparskog kolege koja, kako je ocenio, predstavlja potvrdu tradicionalno snažnog i čvrstog prijateljstva dve države i dva naroda.

– Veoma sam zadovoljan današnjim sastankom, pre svega pažljivo slušajući i tumačeći poruke koje je gospodin Patrides poslao, vrlo precizno i sadržajno. Iznad svega smo zahvalni Kipru na doslednom i principijelnom odnosu prema svim najvažnijim i najosetljivijim pitanjima za našu državu. Govorim o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije, odnosno o principima vladavine međunarodnog javnog prava. Srbija je zahvalna Kipru na podršci u vezi sa statusom naše južne pokrajne Kosova i Metohije. Vaš glas je veoma bitan pre svega u zajednici država članica Evropske unije – izjavio je ministar Vučević.

foto: Printscreen Instagram

Vučević je naglasio da pozicija Srbije u pogledu Kipra, takođe, ostaje nepromenjena.

– Mi ne želimo da vidimo podeljeno ostrvo, vidimo jedinstveni Kipar, sa jednom vladom u Nikoziji i to će zauvek biti tako, dokle god to bude i politika Kipra. Dokle god to bude vaš stav, takav stav će biti i srpski stav – istakao je srpski ministar.

Na sastanku je, prema Vučevićevim rečima, bilo reči o situaciji u regionu, situaciji na Kosovu i Metohiji, postupcima Prištine i reakcijama zvanične Srbije. Sagovornici su, takođe, prokomentarisali Ukrajinsku i svetsku krizu, a ministar Petridis je upoznao srpsku delegaciju sa događanjima u istočnom Mediteranu i približio pozicije Kipra po tim pitanjima.

– Jedna od bitnih stavki našeg današnjeg susreta jeste i deo koji se odnosi na vojno-ekonomsku i vojno-tehničku saradnju. Ja sam siguran da je pred nama period koji će još više učvrstiti odnose dve države u toj oblasti. Verujem da ćemo imati ozbiljne trgovinske razmene u vojno-ekonomskom aspektu, vojno-tehničkom aspektu. To će biti dvosmerna ulica na zadovoljstvo i jedne i druge države i na jačanju odbrambenih kapaciteta i jedne i druge vojske – rekao je ministar Vučević.

foto: Printscreen Instagram

On je kolegi sa Kipra zahvalio na mogućnosti da u tom pogledu predoči pozicije i očekivanja srpske strane u cilju formalizacije i realizacije komercijalnih ugovora koji, kako je naglasio, imaju snažne implikacije na odbrambene kapacitete obe države.

–Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ponosni su na naše učešće u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kipru. Nama je ponos da budemo deo porodice država čiji vojnici i policajci čuvaju i brinu o bezbednosti građana Kipra. Mi smo ponosni na naše momke i devojke, na sve one koji su tamo, i siguran sam da se oni osećaju više nego dobrodošli među svojim prijateljima, građanima Kipra – istakao je Vučević.

Ministar je zahvalio ambasadoru Srbije u Nikoziji gospodinu Marku Blagojeviću na pomoći da upravo prva zvanična poseta jednog ministra odbrane, nakon izbora nove Vlade Republike Srbije, bude upravo poseta ministra odbrane Republike Kipar.

– To je mnogo više od nekog formalnog susreta, ovde je snažna simbolika prisutna i potvrda našeg višedecenijskog prijateljstva, prijateljstva dva naroda, prijateljstva dve države. Verujem da ćemo zajednički čuvati sve ono što je postignuto u prethodnom periodu i da ćemo to unaprediti – rekao je Vučević i izrazio zadovoljstvo što je Kipar zainteresovan za naoružanje i vojnu opremu koju proizvodi odbrambena industrija Srbije.

Ministar odbrane je dodao da je i naša zemlja zainteresovana za deo naoružanja i vojne opreme kojim raspolaže Republika Kipar, isključivo u kontekstu jačanja odbrambenih kapaciteta Vojske Srbije.

Ministar Haralambos Petrides rekao je da činjenica da njegova poseta Beogradu predstavlja prvu posetu jednog ministra odbrane od formiranja nove Vlade, predstavlja potvrdu tradicionalnih veza, prijateljstva i saradnje između Kipra i Srbije.

– Drago mi je što naše zemlje imaju dobru saradnju u mnogim oblastima, uključujući saradnju u oblasti odbrane. Imamo aktivan program godišnje odbrambene saradnje koji uključuje vežbe, obuke i druge aktivnosti kako na Kipru tako i u Srbiji. Razgovarali smo o načinima da unapredimo i proširimo našu saradnju u bliskoj budućnosti. Održavamo i važnu saradnju u oblasti naoružanja. Odbrambena industrija Srbije pružila je dragocenu podršku našim oružanim snagama i zahvalni smo što se ova saradnja zasniva na međusobnom poverenju i nadovezuje se na naše sveukupno odlične bilateralne odnose – rekao je ministar Petrides.

On je zahvalio na podršci Srbije po pitanju situacije na Kipru koja se, kao je ocenio, zasniva na principijelnim pozicijama u svim regionalnim i međunarodnim forumima. Ministar Petrides je, takođe, ponovio da njegova zemlja ima principijelan stav o nepriznavanju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije.

– Principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta su neotuđivi i neupitni. Ipak, sa posebnom pažnjom pratimo najnovija dešavanja na Kosovu i Metohiji. Očigledno je, a to je jasno stavljeno do znanja i u izjavi za štampu visokog predstavnika Žozefa Borelja, nakon hitnog sastanka na visokom nivou od 21. novembra, da Priština ne zauzima konstruktivan stav, uključujući i pitanje Zajednice srpskih opština. U ovom kontekstu, pozdravljamo sporazum postignut 23. novembra koji će olakšati deeskalaciju – izjavio je Petrides.

Ministar odbrane Kipra istakao je da njegova zemlja podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji i konstatovao da je Beograd uložio značajne napore u sprovođenju reformi. Petrides je, takođe, izrazio podršku da se reforme nastave sa istom odlučnošću i posvećenošću.

Ministarstvo Odbrane