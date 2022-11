Crnobarac otkriva šta će prečišćivač otpadnih voda značiti za Srpsku Atinu. Ovo su neke od ključnih stavki projekta

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Novog Sada zamenik gradonačelnika Igor Crnobarac najavio je bitan aspekt razvoja poslovnih strategija javno – komunalnih preduzeća. Kako je naglasio, ključan segment odnosi se pre svega na projekat prečistača otpadnih voda koji će biti najvažniji u zaštiti životne sredine Srpske Atine ali i poboljšati kvalitet podzemnih i površinskih voda.

Nabavka 15 specijalizovanih kanalizacionih vozila

On je detaljno pojasnio šta prema Zakonu o javnim preduzećima propisana obaveza da donosi za ovakvu vrstu planova.

– U praksi srednjoročni planovi se donose u periodu od četiri do sedam godina, dok se dugoročni planovi donose u periodu od deset godina. Investicije koje se planiraju u okviru JKP “Vodovod i kanalizacija” ujedno su i jedne od najznačajnijih predviđenih investicija. To podrazumeva nabavku novih 15 specijalnih kanalizacionih vozila, za održavanje kanalizacione mreže i crpnih stanica, 3 cisterne za pijaću vodu. Takođe veoma važno je spajanje južnog i severnog kanalizacionog sliva Novog Sada, što podrazumeva projektovanje i izgradnju kroz projekat “Čista Srbija” – naglasio je zamenik gradonačelnika.

Kao strateški najvažniji projekat u oblasti hidrotehnike ali i indirektno u oblasti zaštite životne sredine, Crnobarac ističe planiranu izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i dodaje da će, kada se ovaj strateški projekat realizuje, doprineti zaštiti životne sredine, ali i poboljšati kvalitet podzemnih i površinskih voda.

Program “Čista Srbija”

Crnobarac je istakao da je to veoma skup projekat, pa je veoma značajno što će se i on finansirati putem programa “Čista Srbija” odnosno iz budžeta Republike Srbije.

– Na taj način uspećemo da ostvarimo cilj. A to je da otpadne i fekalne vode ne ispuštamo direkto u Dunav, već da se one sakupljaju i odvode do centralnog postojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U postrojenju će se voda prečišćavati do nivoa kvaliteta samog koeficijenta Dunava – rekao je zamenik gradonačelnika Igor Crnobarac.

1 / 2 Foto: Grad Novi Sad

Prečišćivači će se graditi širom Srbije

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović istakla da je u junu ove godine delegacija banke Saveta Evrope i tadašnja Kancelarija za javna ulaganja, dogovorila da će se prečišćivači otpadnih voda graditi širom Srbije

Projekti će se finansirati delom kroz Ministarstvo zaštite životne sredine iz kreditne linije CEB-a, a delom kroz projekte drugih ministarstava.

Podsetimo, Grad Novi Sad je 2019. godine pokrenuo rešavanje sistema upravljanja otpadom u gradu putem modela odvojenog sakupljanja otpada i izgradnjom najsavremenijeg centra za tretman otpada. Ove, 2022. godine, završena su sva potrebna istraživanja i prikupljena je potrebna dokumentacija.Sva dokumentacija proverena je i pozitivno ocenjena od strane stručne komisije Evropske Unije, pisale su gradskeinfo.

1 / 4 Foto: Grad Novi Sad

To znači da se posebno vodilo računa o zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlju stanovnika Klise ali i čitavog Novog Sada, a na ovom projektu učestvovali su profesori sa Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu.U okviru novog Regionalnog centra naći će se digestor za proizvodnju gasa, sistem za aeraciju, zatvorena baklja za spaljivanje deponijskog gasa.Otpad će se u zatvorenom postrojenju prerađivati i ide kao prerađen na spaljivanje.

Sve se nalazi u zatvorenim linijama (halama) i, kako navode iz Gradskog veća za zaštitu životne sredine, nema nikakvog neprijatnog mirisa, prašine i otpadnih voda.

1 / 3 Foto: Grad Novi Sad

Rizik od zagađenja na minimumu

Sa početkom rada Regionalnog centra zatvoriće se i sanirati postojeća deponija i smetlište. Samim tim, rizik za zagađivanje vode, vazduha i zemljišta će biti sveden na minimum.

Grad Novi Sad