Mirović otvorio Srpsku kuću u Beranama

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je danas u Beranama Srpsku kuću – ustanovu kulture, prosvete, umetnosti, u kojoj će biti smeštene i delovati srpske kulturne organizacije iz Berana i Vasojevića, istakavši tom prilikom da je ovo mesto novog srpskog poleta i nove kreativnosti.

„Čast je što sam kao predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine imao privilegiju da učestvujem u realizaciji ovog važnog posla, ne samo za srpski narod u ovom delu Crne Gore, već za srpski narod u celini. Ova kuća je građena da bi, i u vremenima koja su pred nama, i sama gradila i učvršćivala duh našeg naroda koji živi u ovom delu Crne Gore, kao i njegov osećaj pripadanja sopstvenim korenima i celokupnom srpskom nacionalnom korpusu. Ova kuća je građena i zbog toga da bi, u dušama svih generacija naših ljudi koji ovde žive, čuvala i sačuvala pradedovski zavet o čojstvu i junaštvu“, izjavio je Mirović.

foto: Pokrajinska vlada

Prema Mirovićevim rečima, ako bismo se odrekli tog zaveta i baštine, prenošenih s kolena na koleno i tako čuvanih vekovima, pristali bismo da nas ne bude ni ovde, niti na bilo kom drugom mestu na kojem danas živimo.

„U temeljima Srpske kuće nije samo podrška Pokrajinske vlade Vojvodine, već i podrška cele Srbije. Ova kuća će biti most između Crne Gore i Srbije, neophodan i važan za budućnost – most zajedništva i most budućnosti“, rekao je Mirović.

foto: Pokrajinska vlada

Kako je predsednik naveo, Srpska kuća biće otvorena za sve stvaraoce bez obzira na veru i naciju i predstavljaće most za bolju i otvoreniju saradnju Srbije i Crne Gore i u drugim društvenim oblastima, što očekuju građani obe države.

foto: Pokrajinska vlada

„Zahvaljujući podršci i inicijativi Pokrajinske vlade danas imamo Srpsku kuću u Beranama, koja će čuvati i negovati identitet srpskog naroda u Crnoj Gori. Ovo će biti kuća koja će se baviti zaštitom jezika, ćiriličnog pisma, tradicije i kulture srpskog naroda“, istakao je predsednik Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore Momčilo Vuksanović.

1 / 8 Foto: Pokrajinska vlada

Otvaranju Srpske kuće prisustvovali su i episkop budimljansko-nikšićki Metodije, poslanici Skupštine Crne Gore predvođeni Andrijom Mandićem, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić, predsednik Opštine Berane Vuko Todorović, predstavnici lokalnih samouprava Nikšić, Mojkovac i Andrijevica, predstavnici Ambasade Srbije u Crnoj Gori, direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Aleksandar Đedovac, upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović i drugi.

Pokrajinska vlada