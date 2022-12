Vučević: Mi nikome ne pretimo, ne zveckamo oružjem, ali nismo ničiji džak za udaranje

Jasne i snažne poruke, u komplikovanim vremenima koje živimo, obeležile su prve dane na novoj dužnosti potpredsednika Vlade i ministra odbrane Miloša Vučevića. U decembarskom izdanju magazina ”Odbrana” ministar Vučević govori o bitnim odrednicama koje definišu profil Vojske Srbije i određuju njenu suštinu. Podcrtavajući koji su to ključni koraci koje će preduzeti na daljem unapređenju stanja u Vojsci Srbije, ministar Vučević kaže:

– Moje pravilo i u dosadašnjem radu je da sve što dobro funkcioniše ne treba menjati, već unapređivati da bude još bolje. Treba pomoći tamo gde postoje problemi, rešavati ih odlučno i omogućiti da Vojska Srbije svoje zadatke iz sve tri misije obavlja besprekorno – da bude opremljena najkvalitetnijim sredstvima, obučena, motivisana. Da svaki njen pripadnik bude svakog dana još zadovoljniji i ponosniji kao deo celine, nesalomiva karika u „lancu odbrane“. Zadatak ministra odbrane je da to omogući i podrži. Svom stavu da je Srbija uvek za dijalog i kompromise, ali da Srbija više nije džak za udaranje ministar Vučević dodaje: – To pokazuje da se ne šalimo. Mi nikome ne pretimo, ne zveckamo oružjem – ali smo vrlo odlučni da štitimo Srbiju i njenu nezavisnost i slobodu. Jasno tražimo poštovanje za sve to što ulažemo u razvoj dobrosusedskih odnosa, smirivanje tenzija na Balkanu, poštovanje međunarodnog prava i prava drugih. Postoje i naša prava, i normalno je očekivati da ona budu poštovana, ali i zaštićena ukoliko budu ugrožena. Zato je jedna od mojih prvih poruka i bila da je Vojska Srbije sposobna da izvrši svaku naredbu predsednika Republike. To i jeste njena osnovna uloga – da štiti zemlju.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Govoreći o prvim utiscima o zatečenom stanju u Vojsci Srbije, nakon što je zajedno sa predsednikom Vučićem i generalom Mojsilovićem, prisustvovao združenoj vežbi „Manevri” i obišao komande oba vida Vojske Srbije, ministar Vučević tvrdi da Republika Srbija ima sve razloge da se osloni na svoju vojsku. - Vojska Srbije je jedan od stubova i elemenata državnosti Republike Srbije. Ona je čvrst oslonac našeg naroda i svih građana ove zemlje, koji prema njoj gaje ogromno poverenje. Vojska Srbije je danas mnogostruko snažnija nego što je ikada bila. Ona je naš garant slobode i neutralnosti.

Strateški cilj mandata u Ministarstvu odbrane za ministra Vučevića je jasan. – Proces revitalizacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije počeo je 2012. godine sa mandatom tadašnjeg ministra, a sada predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Zabrinjavajuće stanje u kome je pre deset godina bio celokupan sistem odbrane poznato je javnosti, a naročito njegovim pripadnicima. Strateški cilj Ministarstva odbrane postavljen je tada i do sada se nije menjao. Iako je Vojska Srbije danas, u odnosu na situaciju od pre jedne decenije, neuporedivo snažnija, opremljenija, sposobnija i bolje plaćena, strateški cilj mog mandata ostaje isti – da ona bude još jača, brojnija, savremenija, obučenija, a socijalni položaj njenih pripadnika bolji. Govoreći o opremanju Vojske Srbije, nabavci savremenih borbenih sredstava i šta u tom pogledu možemo očekivati u budućnosti, ministar Vučević podseća da proces osavremenjivanja Vojske Srbije traje već nekoliko godina i da su u tom pogledu napravljeni značajni tehnološki iskoraci. - Decenijama unazad u naše naoružanje nisu ulazila sredstva poput „pancira” ili FK-3, od kraja devedesetih godina nismo imali ovu brojnost i stanje lovačke avijacije. I u naoružanje Kopnene vojske uvršteno je dosta novih sredstava. Naročito raduje činjenica da se naša vojska u znatnoj meri oprema proizvodima naše odbrambene industrije, iz domaćeg razvoja, a među njima ima onih veoma složenih i tehnološki naprednih. Naše „Nore”, „lazari” i „miloši” su konkurentni njihovim pandanima i na Zapadu i na Istoku. I što je najvažnije, sva ta sredstva, i brojna druga koja nisam pomenuo, stalno se usavršavaju i poboljšavaju u skladu sa iskustvima sa terena. Ministar Vučević ističe i aktivan odnos između Vojske Srbije kao krajnjeg korisnika, odnosno onog koji definiše taktičke i tehničke zahteve, Vojnotehničkog instituta koji se bavi razvojem borbenih sredstava i odbrambene industrije koja to proizvodi, naglašavajući da je oslonac na sopstvene snage, sa iskustvom sadašnje krize u svetu, jedini pravi put. - U narednom periodu želimo da u najvećoj mogućoj meri razvijemo sopstvene potencijale za razvoj i proizvodnju savremenog naoružanja i vojne opreme. Ono što budemo nabavljali, kao i do sada, biće po meri naših potreba i po najpovoljnijim mogućim uslovima. Pojašnjavajući zašto nam nije isporučeno čak ni ono naoružanje koje smo platili ministar Vučević kaže: – Određena sredstva koja smo od Ruske Federacije poručili i platili pre početka sukoba u Ukrajini, zbog sankcija koje su na snazi, ne mogu da nam se isporuče. To ni na koji način ne nanosi štetu Rusiji, već isključivo Srbiji i toga smo svesni i mi, ali i one države koje tu isporuku ne dozvoljavaju. S druge strane, ne isporučuju se i neka sredstva zapadne proizvodnje, iako uredno plaćena, iz nama nedovoljno razumljivih razloga. Verujem da će razgovori koje predsednik Vučić vodi sa liderima zapadnih zemalja uskoro uroditi plodom i da će se problemi vezani za te isporuke prevazići.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Pominjući sukob između Rusije i Ukrajine, i to koliko ta kriza ugrožava bezbednost u našem dvorištu, ministar Vučević smatra da taj sukob ugrožava bezbednost celog sveta. - U to što se danas dešava na istoku Evrope upletene su najveće svetske sile i postoji ozbiljna opasnost od eskalacije u globalni rat. Srbija je, kao vojno neutralna zemlja, koja se opredelila da vodi uravnoteženu spoljnu politiku u skladu sa sopstvenim interesima, pod velikim pritiskom i tu situaciju pokušavaju da iskoriste neki politički igrači u regionu. Primer toga je ponašanje privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji. Takođe, postoje i oni koji bi da revidiraju dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine na štetu Republike Srpske. Živimo u vremenu u kome kao država moramo biti izuzetno jaki, ali i izuzetno mudri. Očuvanje mira i stabilnosti za Srbiju je od najveće moguće važnosti kako bismo nastavili ekonomski razvoj i omogućili bolji život naših građana. Verujem da je u najvećem interesu svih naroda u ovom delu Evrope da izbegnu sukobe i političkim dijalogom prevaziđu nesuglasice. Da je snaga naše vojske isključivo odvraćajući faktor za one koji bi mogli doći u iskušenje da posegnu za silom i ugroze Srbiju i srpski narod naglasio je ministar Vučević još jednom u intervjuu ”Odbrani”. - Mi nikada nismo, niti ćemo nekoga napadati. Poručujemo – snažni smo, možemo i umemo da se odbranimo, ali nikome ne pretimo. Nažalost, pripadamo maloj grupi zemalja koje se i dalje čvrsto drže principa međunarodnog javnog prava i koje su dosledne u poštovanju principa teritorijalnog integriteta i nepovredivosti granica suverenih država. Srbija poštuje i podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja na svetu, samim tim i svih država u regionu, i traži da se, kada je o našoj južnoj pokrajini reč, poštuje isti princip. Jedno od pitanja kada je reč o Vojsci Srbije koje se najčešće ponavlja u javnosti je i da li smo blizu odluke o reaktiviranju obaveznog služenja vojnog roka. Odgovarajući na to pitanje ministar Vučević kaže da je ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka politička odluka, koja će biti zasnovana na proceni najodgovornijih i najstručnijih ljudi u Ministarstvu odbrane i Generalštabu. - Spreman sam da preuzmem odgovornost i da, kada definitivne analize budu završene, predsedniku i vrhovnom komandantu, Vladi i Narodnoj skupštini predložim odgovarajuće rešenje. Ovde ne može biti reč o tome da li je ta tema popularna u javnosti i da li se o njoj pozitivno ili negativno izjašnjavaju na društvenim mrežama. Jedino meritorno biće da li je to u interesu odbrane Republike Srbije ili nije.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Govoreći o bezbednosnim izazovima koji su u ovom trenutku najznačajniji ministar Vučević izdvaja situaciju na Kosovu i Metohiji i sve zaoštrenije pritiske na Srbiju. - Dok u Ukrajini bukti rat na Kosovu i Metohiji se zvecka oružjem...To svakako nije dobro. Briselski sporazum koji je potpisan 2013. godine jasno nalaže šta treba činiti. Njegovu implementaciju svojim potpisom garantuje Evropska unija. Beograd je ispunio sve stavke tog sporazuma, na Prištini je da ispuni svoj deo, a na Evropskoj uniji da to omogući. U protivnom, svaki sličan sporazum bi za bilo koga bio upitan. Intenzivnu međunarodnu saradnju ministar odbrane Miloš Vučević započeo je brojnim susretima sa ambasadorima Amerike, Francuske, Evropske unije, Ruske Federacije, Češke Republike, Kine... O zajedničkim imeniteljima tih susreta i koliko je sve to značajno da bi se istrajalo na konceptu vojne neutralnosti i u budućnosti ministar Vučević kaže: – Za Srbiju je ključno da ostane na jasnom i principijelnom stanovištu: Srbija u potpunosti poštuje sva pravila Ujedinjenih nacija i ne meša se, ni ekonomski, ni informativno, ni vojno, u konflikte koji se nje ne tiču. U osnovi to znači da je Srbija potpuno otvorena za saradnju sa svim zemljama. Sastanak sa ambasadorima akreditovanim u našoj zemlji je sastavni deo protokola, ali i prilika da ponovimo naše stavove i naravno, nađemo što bolje puteve za razvoj saradnje. Koncept vojne neutralnosti nam u svom suštinskom značenju to i omogućava. Centar za mirovne operacije obeležio je sredinom novembra dvadeset godina obnovljenog učešća u mirovnim snagama UN. Govoreći o tome koliki i kakav značaj za Vojsku Srbije, ali i za Republiku Srbiju ima naše učešće u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije, ministar odbrane podseća na Gandijevu rečenicu „Ne postoji put do mira – mir je put”. - Na putu mira naša vojska korača od osnivanja mirovnih snaga Ujedinjenih nacija.Naši pripadnici u mirovnim misijama su hrabri ljudi koji su odlučili da daju deo sebe, svog života, a ponekad, nažalost, i svoje živote da bi čuvali mir. Da bi sačuvali živote nekih ljudi na udaljenim prostorima, ali ljudi koji isto tako zaslužuju da žive mirno. Mi smo, nažalost, i na našim prostorima videli i doživeli značaj mirovnih misija, a živimo to i danas. I danas gledamo sa zebnjom sve ono što se dešava u našoj južnoj pokrajini ili u regionu, verujući da su oni koji su u ime međunarodne zajednice tamo angažovani svesni svoje odgovornosti, da imaju dovoljno kapaciteta da čuvaju i ostvare onaj cilj zbog koga se tu i nalaze. Iz tog razloga i Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane i država Srbija imaju poseban pristup ovoj tematici. Takođe, to za srpskog vojnika nije samo formalno izvršavanje zadataka već tu ima emocija, ljudskosti, brige i pažnje. Srpski vojnik je takav, takav je uvek bio, gde god se našao. Takva slava ga je pratila svuda i uvek kroz istoriju.

foto: Ministrastvo Odbrane Srbije

Da je naša vojska uvek bila na pravoj strani istorije, na strani dobra, svedoči njena tradicija, koju ministar Vučević naglašava kao sastavni deo vrednosnog portreta Vojske Srbije. – Nema niko pravo da nam oduzme to da smo sve vreme bili na pravoj strani istorije, čuvali mir i poštovali slobodu svih. Zato s pravom očekujemo da drugi poštuju naše pravo i na slobodu i na mir. Postavlja se pitanje šta znači biti na pravoj strani istorije. Boriti se za slobodu u Prvom svetskom ratu, izneti velike pobede na sopstvenim plećima, boriti se protiv fašizma i nacizma u Drugom svetskom ratu, položiti ogromne žrtve... Sve te žrtve ne mogu ponovo biti žrtvovane zarad prekrajanja istorije, zamene uloga...Duboko smo svesni činjenice da samo onaj ko poznaje i poštuje svoju prošlost može da se odredi u sadašnjosti i da planira budućnost. To je prirodno stanje svakog čoveka, a posebno pripadnika Vojske Srbije. Sve naše brigade, jedinice obeležavaju svoje dane u znak sećanja na svoje slavne prethodnike i njihove podvige. Ti datumi putuju stotinama godina unazad. To je naša vrednosna vertikala. To je naša istorija. To je deo svakog od nas.