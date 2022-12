MINISTAR VUČEVIĆ: Kurti i njegovi patroni ovo rade da bi nas iscrpljivali. Postoje crvene linije-nema Oluje, Bljeska i marta 2004.

O bezbednosnoj situaciji na Kosovu danas je u Dnevniku RTS-a govorio ministar odbrane Miloš Vučević, koji je naveo da na KiM nije bilo dodatnih događaja koji bi vodili ka eskalaciji događaja.

-Nije bilo fizičkih kontakata dve strane i novih napada na srpsku zajednicu, koje ne možemo da isključimo u narednim satima ili danima. Dvanaest dana su Srbi na ulicama i dalje neki pričaju o posledicama barikada, a ne bave se uzrocima i koja je to muka naterala preostale Srbe na severu da izađu na puteve i da se na miran i demokratski način bore za svoja ljudska prava i slobode- rekao je Vučević i dodao da su pretnje Srbima i Srbiji Aljbina Kurtija, koje je juče uputio, njegova jasna poruka da ne mari za ljudske žrtve.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Opasne su to izjave, jer pokazuju da Kurti ne odustaje nad sprovođenjem terora nad Srbima

-Samo su te barijere i ta muka Srba problem, a kada to oni uklone, pa koliko god da ljudi treba da strada sa obe strane, biće posle toga sve idealno. Opasne su to izjave, jer pokazuju da Kurti ne odustaje nad sprovođenjem terora nad Srbima i krajnjeg cilja da se Srbi pokupe i napuste svoja ognjišta. Ono što je predsednik Srbije rekao sinoć da ne treba da zaboravimo da imamo i ne mali broj Srba koji žive južno od Ibra- Gračanicu, Štrpce, hrabra preostala sela u Metohiji, koja ne smemo zaboraviti. A kada imate ambasadora jedne najveće evropske države, kakva je Nemačka, koji kaže da sve to mora biti sklonjeno do 25. decembra, a prethodno Kurti kaže biće sklonjeno onda je to scenario koji nas vodi u potpuni haos- istakao je.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Naša vojska je dobro raspoređena i vodi računa o svim aspektima bezbednosti naše države

Vučević je naveo da nema opuštanja i Srbija mora da nastavi sve što je do nje u pojačavanju diplomatskih razgovora i kontakata.

-Moramo da racionalno promišljamo i da ne dozvolimo da nas emocije obuzmu da napravimo grešku. Ono što je moja poruka građanima Srbije ovo je jedna igra nerava, ko je u boljoj ili jačoj političkoj kondiciji. Kurti i njegovi patroni sve ovo rade da bi nas iscrpljivali i da bismo mi u jednom trenutku rekli da nema smisla, da prihvatimo realnost. Oni nam prave da ne možemo normalno da živimo. Ne znate koga će uhapsiti, ubiti ili proterati. Stižu nam razne diplomatske nesinhronizovane poruke. Kurtijeva policija suprotno svim sporazumima i aktima, oni zaposedaju položaj na severu KiM u koji ne smeju da ulaze bez saglasnosti gradonačelnika te četiri opštine plus smene komandira regiona sever Srbina koji je po duhu Briselskog sporazuma, pa ga onda Priština smeni. Važno je da Srbi i cela naša otadžbina bude smirena i racionalna da ne bi opet ušli u tu matricu jer su pisci tih scenarija jasni. Mi ne smemo opet ući u priču da smo loši momci koji kvare sve što je idealno, a da je prema njima dozvoljeno pristupati na razne načine. Molim građane da ne idemo u krajnosti. Naša vojska je dobro raspoređena po operativno-taktičkim zadacima i vodi računa o svim aspektima bezbednosti naše države.

foto: Printscinstagram/milosvucevic_odbrana

Bez obrzira što smo propatilii od iste alijanse, mi moramo sa njima da razgovaramo

Beograd je juče posetio komandant iz Napulja, admiral Manč, koji pokriva region što se tiče NATO pakta, a pod njime je i KFOR, a Vučević tvrdi da je razgovor bio korektan i da su mu prenete sve poruke.

-Nije bila nijedna izjava admirala Manča koja bi mogla da nas uznemiri. Bez obrzira šta smo propatilii od iste alijanse, mi moramo sa njima da razgovaramo jer je KFOR tamo zadužen, a mi smo to prihvatili po Kumanovskom sporazumu iz 1999. godine. Ja sam juče imao priliku da upoznam aktuelnog komandanta KFOR. Jedno od pitanja koje sam pitao generala bilo je gde je gospodin Pantić, da li KFOR zna gde je i nisam dobio odgovor, osim da ga je EULEKS obišao. KFOR čini sve da održava mir, ali je ponovio da je njima ova situacija dugoročno neodrživa, ali nas je to vodi političkom razgovoru, a ne fizičkom obračunu što Kurti priželjkuje. Postoje crvene linije- nema Oluje, Bljeska i marta 2004. godine- bio je odlučan ministar.

nsuzivo