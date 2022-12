ŠOK TVRDNJE SVEDOKA LALIĆA: Miljković je hteo da ubije Belivuka!?

Kako odmiče suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića razotrkivaju se nova ubistva, detalji mučenja, ali i zlodela koja su se planirala unutar samog klana. Svedok okrivljeni Srđan Lalić rekao je da bi Miljković ubio Belivuka da nisu uhapšeni!

Lalić je tokom ispitivanja Miljkoviću rekao sledeće: "Pitao si me je l' ti misliš da nas Debeli ugrožava? A ti znaš šta pod tim misliš. Ja sam se zbunio, pokušao sam da dam neki odgovor. Bio sam u strahu, zbog toga sam nastavio da izvršavam krivična dela. Motalo mi se po glavi da bi mogao da likvidiraš i Veljka. Mislim da nisi jer nisi stigao. Zna i on to i oseća, tvrdim. Za njegovu ženu si rekao sve najgore i vređao je", rekao je Lalić Marku Miljkoviću tokom ispitivanja.

U Usijanju analiziramo sve nove informacije sa suđenja najokorelijem kriminalnom klanu na ovim prostorima.

Gosti:

Ratomir Antonović, Centar za bezbednost istrage i odbranu

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig