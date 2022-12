VUČEVIĆ O NOVIM POTEZIMA PRIŠTINE: Kurti prebacuje lopticu u dvorište Kfora, moramo izbeći konflikt po svaku cenu

Ministar odbrane i potpredsdnik SNS Miloš Vučević ocenio je, gostujući u jutarnjem programu TV Prva, da tzv. Kosovski premijer Aljbin Kurti igra igru nerava očekujući da će Srbija napraviti neki pogrešan potez. Kada je reč o najnovijim dešavanja na KiM, činjenici da su pripadnici Rosu upali na sever KiM, Vučević kaže da je policija pod rukovodstvom Prištine ušla sinoć u Leposavić.

- Deo njihovih specijalnih jedinica, njih oko 35, prebačen je iz Uroševca u južnu Kosovsku Mitrovicu. Situacija je preko dve nedelje napeta, i situacija je toliko dramatična, kao što sam ocenio, da je dovoljno jedna šibica da sve zapali. Juče je došlo do smene pripadnika tzv. Kosovoske policije u Leposaviću, i to novo ljudstvo je stiglo uz pomoć Kfora.

Zabrinjava narativ sličan Kurtijevom iz Narodne skupštine da su Srbi loši momci

Kada je reč o najavi Aljbina Kurtija da će posle Božića razgovarati sa predstavnicima Kfora da se uklone barikade, ministar Vučević ocenjuje da je to samo nastavak njegovih poteza koji vode ka eskalaciji.

- Ako nisu registarske tablice, onda su lične karte, ako nisu lične karte, onda je smena regionalnog komandira policije, ako nije ta smena, onda je raspuštanje opštinskih izbornih komisija, a sve to sve vreme prate hapšenja. Ono što je zabrinjavajuće da da sličan narativ možemo čuti u Narodnoj skupštini da je razlog zašto Kurti šalje specijane jedinice na sever jer tamo postoje organizovane kriminalne grupe. Neverovatno je da neko iole ima morala da to kaže, kao da namerno rade protiv svoje države i naroda. Ovo je pitanje da li će preostali 100.000 Srba na Kosovu preživeti i da li će Srbija da sačuva svoje nacionalne interese - ocenio je ministar, koji ističe da je poruku Kurtija razumeo kao da ”ako neće Kfor to da uradi onda će Priština krenuti putem svojim policijskih jedinica u uklanjanje barikada:

Bitno da srpska zajednica izbegne svaki mogući konflikt prema Kforu i Euleksu

- On prebacuje lopticu u dvorište Kfora i diže ulog u toj svojoj hazarderskoj, kockarskoj igri, igri nerava i čekanja ko će da napravi neki pogrešan potez i zato je bitno da srpska zajednica ostane mirna, da izbegne svaki mogući konflikt prema Kforu i Euleksu, jer onda idemo u onaj scenario koji smo videli 90-ih da su Srbi oni loši momci koje treba kazniti, da smo mi neki remetilački faktor, koji ne poštuje ugoore. Zapravo je sve kontra, sve to radi Priština.

Više se nikada neće ponoviti ”Bljesak”, ”Oluja” i pogrom iz marta 2004.

Upitan šta ako dođe do eskalacije nasiljia, Vučević ističe da su pregovori uvek i tu postoje granice.

foto: Printskrin/Instagram

- Srbija je uvek za poliiku mira i dogovora, koliko god bilo neprijatno sedeti u društvu ljudi poput Kurtija, bolje je da pregovaramo i da pravimo ne uvek lake kompromise, nego da idemo u ratove i sukobe. Jasno moramo da naglasimo da postoje crvene linije – nema 1. maja 1995. godine, nema ”Bljeska”, nema 5. avgustra 1995. i ”Oluje” i nema 17. marta 2004, nema pogroma. Bude li se neko igrao sa time, bude li međunarodna zajednica dozvolila to, onda sam veliki pesimista u pogledu očuvanja mira i stabilnosti na prostoru KiM. Toga svi moraju biti svesni.

Ako misle da će Srbija na Jarinju i Brnjaku sa flašicama vode, sendvičima i ćebadima da čeka kolone srpskih izbeglica na traktorima i kamionima, ili da gledamo ako nam ubijaju i proteruju decu, žene, starce, a ne vidimo reakciju međunardone zajednice, ne znam koji je drugi svenaro moguć izuzev onoga koji ne bi želeli da vidimo. Niko se ne igra rata, i ne priziva sukobe, svesni smo da je to put u svakom smislu skup.

Priština želi etnički čisto Kosovo, bez Srba

Na pitanje da li je ovo pokušaj Prištine da preuzme sever, tzv. bitka za sever, Vučević tvrdi da je ovo “jasna politika Prištine etnički čisto Kosovo, bez Srba”.

- Namera je da se očisti sever. Onda ostaju enklave, koje su inako pod pritiscima. I onda će reći da Srbi nisu mogli da se uklope u civilizovano i demokratsko kosovsko društvo. Zato je važno da budemo mirni i da istrajemo u našim zahtevima, i da se ne svađamo međusobno po pitanju KiM. To bi bilo lekovito za srpsko društvo. Nije vreee za jake parole. Najlakše je odavde to reći, ali moramo da sčauvamo ljude i u Gračanici, Velikoj Hoči, Orahovcu, Goraždevcu, Lipljanu, Gračanici, Ranilugu, Partešu i na severu KiM. Moramo da čuvamo sve naše ljude, a da ne ugrozimo celu Srbiju. Zato je važno da ne nasednemo na provokacije, da ne budemo mi prvi koji su krenuli u pogrešnom pravcu.

Kurtija, uveren je, međunarodna zajednica nije pitala sa spiskove za hapšenje gde su i članovi predsednikove porodice – njegov brat i sin.

foto: Printskrin/Instagram

- Očigledno da Kurtija to međunarodna zajednica nije pitala. Nisu ga pitali ni šta je sa Srbima koji su uhapšeni, koji su po godinu dana u zatvoru. Imate Srbina koji je osuđen na godinu dana zatvora jer je rekao da je u Račku bio montiran slučaj, a jeste bio. I pričaju o ljudskim pravima, a direktnim delovanjem ih poništavaju. Pantić je preko dve nedelje u nekoj bazi zatvoren, utamničen i gde je sada Evropska konvencija o ljudskim pravima? Ne treba da pričaju o barikadama, već da vide šta je uzrok. Šta je nateralo Srbe na puteve i ulice? Nije im dosadno sigurno, neka ih je muka naterala. Neće se rešiti problemi ako se uklone barikade.

Povišena borbena gotovost, Vojska dobila precizne instrukcije

- Vojska Srbije pažljivo prati sve što se dešava na teritoriji KiM, dobila je jasne smernice predsednika Republike kao vrhovnog komandanta i spremna je da izvrši svaki zadatak. Vojska Srb ije neželi sukove, jer je svesna šzta sukobi i rat znače,ai je motivisan ai opremljena, obučena da zaštiti sve nacioanlne interese. Nadam se da niko nije lud da proverava da li je to tačno, da li pretimo praznom pupškom. Nikom ne pretimo, a ni puška nije prazna.

O stavovima pojedinaca iz vojnog sindikata

Ministar je odgovarajući na pitanje o kritikama pojedinaca iz vojnog sindikata da je VS u lošem stanju rekao da su nju vodili njihovi patroni ona je bila na putu gašnjena.

- Jer, zaboga, sa kim ćemo se mi sukobljavali, što bi plaćali našu vojsku, jeftinije je valjda da plaćamo neku tuđu Vojsku, Onda smo za 200 evra topili naoružanje i vojnu opremu, odricali se tenkova, stideli se svoje vojske, sve koje smo mogli isporučili u Hag, osudili. otpustili jedinice, oduzimali im zastave, sve ratne oficire proterali iz službe, išli smo u priču da nam vojska ne treba, dok su svi drugi ulagali u svoje vojske, naoružavali se, jačali i u ljudskom smislu i kupovinom vojne opreme.

Ostali jačali svoje vojske i naoružavali se

On je istatako da je zbog toga da devastacija na primeru vojske najeklatantnija i najočiglednija.

- Što se tiče navoda koje smo čuli, znam da svi ti imaju svoje ciljeve i da nisu dobronamerni prema Srbiji. Interesantno je da su neke poruke koje smo čuli, a koje ste vi citirali, vrlo slično onome što Priština govori. To je kada Kurti traži da se hapsi i znam da isto to traži i poslanik Borislav Novaković u Skupštini. On traži da se hapse Andrej Vučić i Zvonko Veselinović. Kurti govori isto to i dodaje sina predsednika, Danila Vučića koga takođe treba uhapsiti. Zamisite da neko ko je poslanik, a koji je deo sistema. Parlamentarna opozicija to i jeste, deo sistema, da vi u ovim trenucima kažete kada se bukvalno ne zna kako ćemo se dalje kretati. I kada ne zavisi od Srbije vi poručujete da VS demotivisana, zašto je raspoređenja gde jeste. To se ne radi, ti koji to rade rade direktno protiv svoje države – odgovara Vučević i pod prepostavkom da je to tačno, to nisu stvari o kojima se govori.

foto: Printskrin/Instagram

Ministar vojni se pita kakvu poruku time šalju oni koji tako govore.

- Poruka da se ofira sopstvena vojska. Što to radite? Koji je cilj? Nudite politiku protiv Aleksandra Vučića. Napadate svoju državu, ne mogu sebi da objasnim koji je motiv.

Bilo je predloga članova Odbora, ali realnost je druga

O sastanku sa predstavnicima skupštinkog Odbora za bezbednost kaže: - Na tom sastanku su bili članovi odbora iz redova opozicije kao i njen predsednik Miloš Jovanović iz DSS. Svi su bili korektni. Nisam čuo nikakav disonantan tom. Bilo je predloga... kakve bi i ja imao da sam opozicioni poslanik a ne ministar.

On je naglasio da je realnost druga, da je na par kilometara od administratuvne linije baza KFOR, i američkih vojnika.

Rekao sam da se čeka politički dogovor, a ne sukob i rat. - Srbija ne treba da ide ka scenariju koji priželjkuje rat, a VS mora da bude spremna i pripremljena, obučena i za takav scenario.

O uvođenju vojnog roka

Ministar je o aktuelnoj temu eventulanog uvođenja vojnog roka i da je odbor tražio da se ta tema zvanično pokrene.

- Rekao sam da Generalštab to detaljno analizira. Nije doneta nikakva odluka. Prvo stručna analiza, pa politička odluka. Ta tema još nije na stolu, ali i ovo što sam se dešava može da bude argument za ili protiv.

foto: Printskrin/Instagram

Znam da deo javnosti podržava vraćanje, drugo je pitanje vremenskog interavala – objašnjava.

Pored prava imamo i obaveze

Ponovio je da se u vojsku ulaže i da se od prvog januara stupa na snagu povećanje od 25 odsto za plate, što je najveće povećanje.

- Iskustva iz drugih država koja su ekonomski snažnija pokazuju da ni oni sa najboljim primanjima da popune broj i ceo formacijski sastav. Skandinavske države kao primer uređenih država imaju obavezno služenje vojnog roka. Sad je stvar ocene... Mi Srbi ono što ne volimo da čujemo da pored prava postoje i obaveze. Mi to volimo da zaboravimo – kaže on i dodaje da kada je teško svi zovu vojsku i policiju u pomoć.

O naoražuju i nabavci

Vučević kaže da VS nabavlja sve ono što joj je potrebno.

- Stiglo je neko novo naoružanje sa Zapada, to će predsednik objaviti kada dođe vreme. Imamo problem sa isporukom oružja iz Rusije zbog sankcija. Te sankcije ne pogađaju njih, nego nas. Platili smo, a nismo dobili. Imamo problem sa isporukom iz Kine oko transporta. Ali snalazimo se. Biće puno ulaganja u namensku industriju...