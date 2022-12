700 PAKETIĆA ZA DEČJE OSMEHE: Svako može da bude Deda Mraz, humanitarna akcija OD SRCA SRCU u Novom Sadu

Udruženim snagama Udruženje „Računajte na nas - podrška ženama“, DExpress i Svratište za decu i mlade Novog Sada, sakupili su oko 700 paketića i doneli osmeh onima kojima je napotrebnije.

Humanitarna akcija „Od srca srcu“ pravi je primer da svako od nas može da bude Deda Mraz i da je dečiji osmeh nešto najvrednije na svetu.

Maja Tinova, predsednica onlajn Udruženja „Računajte na nas – podrška ženama“ koji broji članice u celoj Srbiji ali i u svetu, pokrenula je ideju da se prikupe novogodišnji paketići za decu Svratišta u Novom Sadu.

-Mi imamo četiri godišnje humanitarne akcije i ova novogodišnja je promenjiva jer smo odlučili da će svake godine biti namenjena nekom drugom. S obzirom na to da nam je sedište Udruženja u Novom Sadu predlog je da to budu deca Svratišta jer su ova dečica sa ulice kojima je potrebno najviše. Pokrenuli smo sve naše članice koje su se odazvale u jako velikom broju i toliko su zdušno, srcem i dušom to radile da je to fenomenalno. Same su pakovale, aktivirale su svoje prijatelje, rodbinu, po školama i vrtićima su pravile akcije, koga kod su mogle da se sete one su pozvale.

Do saradnje sa DExpressom je došlo slučajno, kako Maja kaže, kucali su na mnoga vrata ali su jedino ljudi ove kompanije odmah prepoznali humanitarnu akciju i pristali da paketiće nose besplatno.

Danilo Panić, regionalni supervizor logistike Dexpressa rekao je da su se rado uključili u distribuciju pošiljaka ali da su pored toga, kako njihova kompanija broji mnogo zaposlenih, oni prikupili između sebe sve ono što su smatrali korisnim i poslali iz svih svojih cenatar deci Svratišta kojima je to najpotrebnije.

-Mi smo lepo odgovorili zadatku iako smo imali veliki obim posla, našli smo vremena i naši kuriri su odradili stvarno maksimalno i svaka im čast na tome jer su pokazali da su ljudske vrednosti iznad svega. Sve što je bilo potrebno jeste da se paketić spakuje i pozove naš kurir koji dolazi na adresu. Isporuka se nije plaćala, skupljanje se nije plaćalo, sve je išlo na račun firme i dobrih ljudi iz kurirske službe koji su pokazali da su radi da pomažu deci i svima ljudima kojima je pomoć potrebna.

Rukovodilac Svratišta za decu i mlade Novog Sada, Nikola Jovanović, rekao je da su se ljudi rado odazvali na ovu humanitarnu akciju i da je retkost da je iz cele Srbije stigla pomoć, čak i iz Evrope.

-Mi trenutno imamo 700 aktivnih korisnika i to je velik broj i dobro je što imaju gde da dođu. Sat više u Svratištu je sat manje na ulici. Stiglo je mnogo pomoći i u vidu garderobe koja nam uvek znači. Oko 700 paketića je skupljeno i podeljeno i veliki broj te dece dobiju jedino ovde jer dolaze iz ekstremno siromašnih porodica. Taj dan je za njih žurka i radost koja se ne može opisati, to se treba doživeti. Veliku stvar smo uradili i presrećni smo zbog toga. Ta deca najviše ovde osete radost. I to nije samo kad je bila dodela paketića, nedeljama smo u znaku Nove godine i kićenja jelke i slatkiša.