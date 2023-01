Očekujemo početak radova na ključnim projektima, čeka nas izgradnja tri nova mosta

Nešto manje od dva i po meseca nakon što je izabran za gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić za “Dnevnik” govori o tome šta Novosađani mogu da očekuju od prve fiskalne godine i gradskog budžeta na kojem je njegov potpis. Osim najave projekata u ovoj godini, vođenju grada, ovaj rođeni Novosađanin osvrnuo se i na svoju veliku ljubav – FK “Vojvodina”.

Kako će izgledati 2023. godina za Novosađane i šta mogu da očekuju, gledano iz perspektive prvog čoveka Grada?

– Možemo da očekujemo početak realizacije nekih od najvećih projekata u novijoj istoriji Novog Sada. Tu pre svega mislim na izgradnju čak tri nova mosta: jednog u produžetku Bulevara Evrope, drugog u produžetku Fruškogorskog koridora od petlje Petrovaradin istok do petlje Kać i trećeg, pešačko – biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg Mosta Franca Jozefa. Pred nama je i početak izgradnje centralnog prečistača otpadnih voda, kojim ćemo rešiti višedecenijske probleme, zatim nastavak potpune rekonstrukcije gradskih saobraćajnica i ponovo rekordna ulaganja u putnu privredu. Prošle godine smo završili izgradnju dva nova vrtića, ove godine krećemo sa izgradnjom još dva, i osnovne škole na Jugovićevu. Novosađani mogu da očekuju da će mališani imati besplatan boravak u vrtićima Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, da ćemo nastaviti da subvencionišemo boravak u privatnim vrtićima. Takođe, i ove godine će đaci prvaci dobiti besplatne udžbenike od Grada, a nastavljamo i brojne programe iz oblasti pronatalitetne politike, brojne programe iz oblasti socijalne zaštite, pomoć našim najstarijim sugrađanima. Ostaju nam brojni legati nakon uspešno završenog projekta Evropska prestonica kulture i očekujem da će i ove godine Novi Sad biti centar fantastičnih kulturnih dešavanja.

Božićna čestitka

– Hrišćanske vrednosti nas uče čovekoljublju, milosrđu i solidarnosti, a porodična okupljanja tokom prazničnih dana, unose u naše domove radost. Badnji dan, Božić i praznici vezani za njega, najsvečanije se proslavljaju i obiluju lepim običajima- kaže u božićnoj čestitki gradonačelnik Novog sada Milan Đurić.- Stoga, u narednim danima, svima vama, koji proslavljate Božić prema julijanskom kalendaru, želim da vam taj praznik donese mnogo sreće u životu i uspeha u radu, da ga provedete u dobrom zdravlju, blagostanju i miru. Neka vam praznični dani budu nadahnuće za veru u srećniju i lepšu budućnost. Svima želim mnogo ljubavi i sloge. Mir Božji, Hristos se rodi!

U budžetu se ističe da je fokus na započetim i ugovorenim poslovima. Koje biste izdvojili po važnosti?

foto: Grad Novi Sad

– Ne bih izdvajao po važnosti, posebno zato što mnogi od tih projekta imaju nemerljiv značaj za dalji razvoj Grada i poboljšanje svih segmenata života Novosađana. Ali nekako smo u ovom gradu „najosetljiviji“ na mostove, posebno mi koji smo, nažalost, bili savremenici njihovog rušenja. Zato mislim da bi trebalo posebno da budemo ponosni što se upisujemo u red graditelja novih mostova, i to ne jednog nego čak tri, odnosno četiri jer je upravo vlast SNS-a ubrzala i završila izgradnju novog Žeželjevog mosta. Most u produžetku Bulevara Evrope je proglašen za projekat od nacionalnog značaja i taj projekat nas neće koštati ni jedan dinar iz budžeta grada. To znači da ćemo moći da ulažemo u druge važne projekte među kojima je svakako potpuna rekonstrukcija Almaškog kraja, vrlo kompleksan projekat koji ćemo u saradnji sa Pokrajinom raditi narednih nekoliko godina. Planirana je i izgradnja pešačko – biciklističkog mosta koji će voditi do Tvrđave. Čitaocima Dnevnika ekskluzivno pokazujemo idejna rešenja budućeg mosta, za koji će uskoro biti raspisan javni poziv za izbor izvođača za nastavak projektovanja i izvođenje radova. Most će biti širine 12 metara, a pristup će mu biti rešen saobraćajnim petljama kako bi bilo što komfornije i pešacima i biciklistima. Izgradnjom ovog mosta i potpunim opremanjem i uređenjem oba prilaza i okoline, otvaramo i novi turistički potencijal Novog Sada.

Kao veliki navijač FK Vojvodina, pa i član uprave kluba, da li možete da ukratko objasnite zašto ovaj simbol grada ne prati rezultate Novog Sada u drugim oblastima?

– Ne krijem da sam navijač Vojvodine, pa i dalje kad god stignem odem na utakmice. Nisam u UO kluba, već sam član Skupštine kluba. Činjenica je da Grad Novi Sad godinama finansijski pomaže klub, ali se ne mešamo u rukovođenje. Nama je cilj da Vojvodina i svi klinci koji stasavaju u toj sjajnoj školi fudbala imaju najbolje uslove za treniranje, da ovde poniknu neke nove zlatne generacije poput one predvođene Vujadinom Boškovim. Svakako treba treba dati šansu novoj upravi FK „Vojvodine“. Očekujem da ćemo u nastavku sezone početi bolje da igramo i da će rezultati to pokazati.

Shodno tome, kakva sudbina očekuje “Karađorđe”?

– To je naš gradski stadion, i svakako je želja svakog Novosađanina da on bude svima na ponos. Ja sam video neke predloge rešenja za rekonstrukciju stadiona. Mi imamo sjajne stručnjake. Naši ljudi projektuju stadione širom Evrope i siguran sam da bi našli odlično rešenje za Novi Sad. Ako uskoro budemo igrali u Evropi, čemu se iskreno nadam, moraćemo da ispunimo UEFA standarde.

U koje projekte, sem navedenih, biste vi najradije uložili gradske pare i iz kojih razloga?

– Novosađani su putem elektronske platforme imali priliku da sami i kandiduju i biraju projekte za koje misle da su važni za razvoj grada i poboljšanje života u njemu. I po tome smo jedinstveni su zemlji. Naš budžet je planiran tako da apsolutno svi mogu biti zadovoljni, jer nastavljamo ravnomeran razvoj svih delova grada. Dalje ozelenjavanje i obezbeđivanje većeg broja parking mesta, su stvari na kojima permanentno radimo. Kao što sam spomenuo, uređenje Almaškog kraja neće biti samo najveći, već i najobimniji i najkompleksniji projekat. Godinama se pripremamo za njega, a sami građani okupljeni u udruženje „Almašani“ će vam reći koliko oni dugo čekaju na „zeleno svetlo“ da bi se krenulo sa uređenjem prvog naseljenog dela Novog Sada. Miloš i ja smo se godinama sa njima zajedno radili i borili se da bi dočekali da konačno prezentujemo projekat i najavimo početak radova na potpunoj urbanističkoj i arhitekturnoj obnovi prostorne kulturno – istorijske celine Almaškog kraja.

Kako sada, nakon nekoliko meseci kao gradonačelnik, sagledavate potrebe građana i u kojoj meri im izlazite u susret?

– Ja sam i prethodnih 10 godina bio deo gradske vlasti, u poslednjem mandatu i kao zamenik gradonačelnika Miloša Vučevića. Tako da kada kažemo kontinuitet, to zaista i znači u pravom smislu te reči. Sada sam samo prepoznatljiviji, ali i ranije sam stalno razgovarao sa prijateljima, komšijama, prolaznicima… Uvek mi je bilo važno da iz više uglova imam pregled situacije u gradu.

Kako je to biti gradonačelnik svog rodnog grada?

– Svakako velika čast i privilegija. Posebno jer je moj ceo život vezan za moj rodni grad. Iskreno, nemam vremena da se bavim analizama tipa kako sam se „snašao“, ali vam zato moram priznati da se radujem svakom dobro obavljenom poslu, svakom rešenom problemu, svakoj pohvali koja dolazi na račun Novog Sada.