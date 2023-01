Moćna poruka ministra Vučevića: Jaka vojska znači i jaka Srbija, to nam je garant da nismo laka meta

Ministar odbrane Miloš Vučevič je govoreći o jačanju kapaciteta vojske Srbije rekao da je to odraz koliko nam je država jaka.

On je gostujući na televizi Pink izjavio da je saglasan sa izjavom njegovog pomoćnika gospodina Miloradovića da je jaka vojska izraz jake države.

Život ih je malo demantovao

Kada smo imali slabu politiku, uništenu ekonomiju, bili smo u procesu gašenja vojske. Za 200 evra smo topili oružje i hvalili se time, da nam to ne treba, da će vladati harmonija, prijateljstvo, ljubav… Ali život ih je malo demantovao – naglasio je i dodao da vojska jeste odraz snage države, ali jaka vojska jeste garant da smo dalje od sukoba.

To nam je garant da nismo laka meta. Tada niko neće da vas dira. Kada imate postojanje snažne jedinice, sa novom opremom i naoružanjem, kada raste patriotski duh. Kada to opet bude zanimanje koje je časno i prvilegovano, znajte da smo dalje od rata i sukoba. Takvu vojsku niko ne dira – rekao je Vučević.

Odgovaraći na pitanje o stavu SAD da će Zajednica Srpskih opština biti formirana sa ili bez Kurtija, kaže da je poseta delegacije SAD jako bitna.

Ambasador Hil bio jako korektan, za razliku od nekih prijatelja iz EU

Bio je jedan otvoren dijalog bez nekih uslovaljavanja, svako ima svoje pozicije. Niko ne baca prašinu da je Amerika promenila neki svoj kurs oko statusa KIM. Rekao bih da je za razliku od nekih drugih država sa zapada za nijasnu imaju objektivniji odnos na terenu u sadašnjim okvirima. Moj utisak je da SAD ne žele nikakve sukobe. Na nama je da budemo racionalni, a ne da se jurimo i budemo uvređeni ma koliko da nam je teško. Na nama je da branimo Srbiju, međunarodno pravo, naše granice, da branimo svoje međunarodne dokumente i sporazume koji su i dalje na snazi. Da se ponašamo racionalno, ali da nre skrivamo emocije. Te emocije ne treba da budu ograničajavajuće ili da ometaju u racionalnom donošenju odluka – nastavio je Vučević i dodao:

foto: Printscreen/Instagram

Napadnuti jer su Srbi i pravoslavci

I ambadasor Hil zaista moram da kažem bio korektan po svim ovim pitanjima. I bilo bi nekorektno da kažemo da nije. Vrlo je jasno rekao, za razliku od nekih naših prijatelja iz EU koji su imali odvratne formulacije da osuđuju pucanje na KIM sa onom Što prijatelji niste napisali ko je na koga pucao, zašto? Da je to uradio pripadnik vojske Kosova na Badnje veče koji su pripadnici srpskog naroda. A onda imate tu formulaciju Kurijevu da su to Kosovari. Oni su Srbi i građani Srbije! Napadnuti su jer su Srbi pravoslavnae vere i zato su napadnuti.

Mnnogi bi trebalo da odu u Šrtpce da vide kako ti ljudi žive

Vučević je mišlenja da bi mnogi u Srbiji trebalo da posete tu malu srpsku enklavu u Siriničkoj žuti da vide kako ti ljudi tamo žive, pa da onda kažu.

– A ne da im je bitnije drvo od ljudi. Čekaju Vučića da padne po pitanju Kosova. Pošto to niko od Berlinskog kongresa nije rešio, a vi koji sedite zavaljeni u udobne i tople stanove i tvituje smatrate i razmatrate . Čekate da uradite po pitanju KIM i šta god da uradi imate scenario da ga napadnete ili da nas je uveo u rat i sukobe ili da je izdajnik. I vi levi i vi desni. Samo čekate i molite biga da on nešto uradi jer znate da vi nikada neće moći da rešite i bilo šta uradite. To su političke kukavice i sebični ljudi.

foto: Printscreen/Instagram

O broju špijuna u Srbiji

Ministar Vučević je naglasio da ne može da podeli sve što zna, ali da smo im očigledmo interesantni.

Video sam da stručnjaci sa tajkunskih medija i to izvrgavaju ruglu. Njima je država sprdnja, samo im nije sprdnja priča o njihovim budžetima i novčanicima. To je jedina ozbiljna tema .

O autošovinizmu koji je prisutan u Srbiji

Vučević tvrdi da u Srbiji postoji auto šovinizam koji je prisutan.

Poslednje faze obrazlaganja ili analize tih događaja autošovista iz same Srbije da bi mi trebali da se zapitamo zašto nam se to dešava i da bi to trebalo da nas dovede da smo mi valjda prouzrokovali da mi budemo meta napada. E to je ta odvratna politika koja je prisutna, hvala bogu ne u velikom broju u kvazi elitnom korpusu u delu medija u Srbiji. Oni su duboko otuđeni od Srbije. I to je taj narativ, zašto na ćitilici ispisan klub Zvedara, zašto se nosi Badnjak, znate da su tamo neki ljudi stradali… Pa čekajte, najbolje da samo sebe pobijamo, da nestanemo da nikoga ne iritiramo.

Simbolika sa Novakom u svlačionici

Da postavimo ovako, zamislimo sve ovo svlačionici Novaka Đokovića. I on sada treba da izađe na teren.

Nećeš pobediti, sve je besciljno, desiće ti se sudijska greška…Nema smisla, odustani, a on trea da osvoji Australija open. Zašto sam sam sve prevalio na sportski nivo, samo da se vidi kakav se ambijent pravi kod nas, a od države se očekuje da bude bolja. I te mantre ne verujemo nikove, svi su isti. Ništa se neće promeniti. Narode lažu te i tako danima, mesecima, godinama. Ko da smo leptiri, od dana do dana. Umesto da razmišljamo da nam bude bolje i za dve, tri 50 godina. Da preživimo kao narod, da predamo tu štafetu budućim pokoljenjima deci, da budu još uspešniji. A ne da kažemo „ma ne intersuje nas“ , važno je gde ću danas da pijem kafu, gde ću na ručak. I onda očekujemo poštovanje drugih. Pa od nas zavisi koliko je ta država bolja. Od svih nas.