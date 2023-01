MIRJANA VEZUJE KONCE ZA NEBO: Preduzetnica iz Sremske Mitrovice rešena da očuva od zaborava STARI ZANAT (FOTO)

Mirjana Petrović iz Sremske Mitrovice je rešena da očuva od zaborava jedan lep stari zanat - tkanje.

Zato je pokrenula radionicu tkanja u svom gradu gde svakodnevno za razbojem tka najlepše proizvode od vune i pamuka poput šalova, ćebadi, stolnjaka, ešarpi... Mirjana kaže da je potrebno mnogo truda i ulaganja, ali je ovaj posao ispunjava kada neko to koristi ili nosi i time ulepšava sebe ili svoj dom.

Radionici je dala neobično ime "Nebo tka", a sve je poteklo iz citata Vladike Nikolaja: "Sve što tkaš, vezuj konce za nebo". Kako bi pokrenula radionicu, prošla je mnoge konkurse i obuke Nacionalne službe za zapošljavanje, a od Ministarstva privrede je dobila sertifikat za proizvode starog zanata.

- Ja tkam mojim rukama, ali u suštini ne tkam ja. To je nešto što dolazi iz čoveka iznutra iz duše, što mi svojim radom samo pokažemo posle, i sve što je u čoveku, došlo je sa neba i cela priroda je stvorena kao najlepše tkanje. Želju da se ovim bavim sam gajila od detinjstva, a kada sam na jednoj svojoj prijateljici videla prelep šal, ona me je uputila na jednu divnu ženu, Nevenu Nikolić, koja je mene naučila da tkam. Ko god uđe u radionicu, uđe sa osmehom, uđe sa nekim, odmah mu se bude sećanja, ja sam igrao pod razbojem, moja baka ima, mi imamo na tavanu. Mnogo truda, mnogo strpljenja, ali zauzvrat dobijete mnogo mnogo više. Dobijete smirenje, dobijete radost, onda znate da će to neko u tome da uživa - kaže Mirjana Petrović za Sremska Mitrovica živi.

Mirjanina radionica se nalazi u kući prvog gradonačelnika Sremske Mitrovice Ćire Milekića koja potiče iz 19. veka, u starom gradskom jezgru, a preko puta se nalazi Muzička škola pa kaže da je rad predivan uz muziku koja dopire do odatle. Logo joj je uradila kćerka, a kako kaže, čak i ako se to nekome ne dopadne, njoj će dati snagu i volju da radi.

Njeni proizvodi se mogu pogledati u radionici, ali i u sremskomitrovačkom Turističkom info centru, a kaže da nekada ljudi samo svrate da vide i da uživaju, što i njoj prija.

- Neko nije u mogućnosti da kupi, ali dođe samo kaže kako je ovo lepo i moli me da nastavim ovo da radim, to daje veliki polet za rad. Drago mi je što ovo radim u našem gradu i što naši ljudi imaju sluha za ovakve stvari. Imamo šta da pokažemo strancima, a i mi znamo da uživamo u lepoti - zaključuje Mirjana, a pogledajte na fotografijama kakve predmete ona tka.