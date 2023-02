Vučević: Predsednik Vučić će se i dalje lavovski boriti, kakav god oni cirkus pokušavali da napravite u Skupštini Srbije

Vidi narod u Srbiji ko će da čuva Kosovo i Metohiju, a ko pokušava da ga proda, kao što su to do sada mnogo puta činili isti ti koji danas nasiljem, bukom, pretnjama i lažima pokušavaju da obesmisle posebnu sednicu Parlamenta na koju dosao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je došao zbog svog naroda, zbog časti, obraza i odgovornosti koju ima za njegovu budućnost. A oni su došli da na najskupljoj srpskoj reči grade jeftin publicitet. Jovanović, Obradović, Aleksić i ostala njihova bratija, nemaju ni jedan normalan izgovor za to što danas rade, osim da su najobičniji petparački kvazi političari kojima je jedino bitno da se domognu vlasti i napune svoje džepove narodnim parama. Predsedik Srbije Aleksandar Vučić je jedini političar koji je uradio nešto dobro za svoj narod i Kosovo i Metohiju. Već deceniju pokušava da ispravi njihove greške i katastrofalne diplomatske poteze, od puštanja Kurtija iz zatvora 2001, preko pogroma 2004, priznanja lažne države Kosovo 2008. godine, do izmeštanja pregovora iz UN u EU 2010. godini. Iz katastrofa i uvoda u beznađe do kojeg su doveli isti ti desni i levi koji ga danas napadaju sa svih strana, predsednik Vučić je uspevao da nas vrati za pregovarački sto, i da maksimalno zaštiti interese svoga naroda. Dok su oni koji ga danas napadaju ispijali kafe u krugu dvojke, i pravili kombinacije sa tajkunima i stranim špijunima, on se borio za Srbiju. Predsednik Vučić će se i dalje lavovski boriti, kakav god oni cirkus pokušavali da napravite u Skupštini Srbije. Puna podrška našem predsedniku!! Najjači je kada je najteže! Pristojna Srbija se stidi zbog ovakve opozicije. Ova sednica je jedno veliko političko čistiliste, i svi građani jasno mogu da vide ko je vera a ko nevera.