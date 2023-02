KOSOVSKI ČVOR: Presudno pitanje za budućnost srpskog naroda! Da li se vide pomaci?

Drugi dan posebne sednice o KiM u Narodnoj skupštini nisu obeležili incidenti i fizički konflikti kakve smo juče gledali, ali je plenum bio i prazniji. Nije bilo konkretnih predloga poslanika, neki su bojkotovali sednicu, neki ulazili i izlazili, neki su aktivno polemisali, ali se udaljavali od teme.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ponovo istakao da je u evropskom predlogu za kosovski čvor posebno teška tačka 4 u kojoj se traži da se Srbija neće protiviti članstvu tzv. Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Poručio je da smatra pobedom naše zemlje, ako to, uprkos ovom predlogu, Srbija ne dozvoli.

- Da ne dozvolimo ulazak Kosova u UN, verujem da to možemo, a svakako nećemo mi biti ti koji će to dozvoliti nekom drugom. Za one sledeće nisam siguran, možda nas i Bog pogleda, pa neki bolji i odgovorniji dođu. Kako stvari stoje, plašim se da bi moglo da bude mnogo puta gore - rekao je Vučić.

Prethodno je izjavio da su trenutne geopolitičke okolnosti nikad teže po Srbiju i da su najlošije u poslednjih 10 - 15 godina, ali je i naveo da bi odbijanje razgovora u vezi sa francusko-nemačkom predlogu donelo veoma teške posledice za našu zemlju. Paralelno, Aljbin Kurti i dalje odbija da se pridržava obaveza iz Briselskog sporazuma, pa umesto formiranja ZSO po jasno definisanim okvirima, on iznosi svoje zahteve i uslove!

Gosti Usijanja će analizirati sednicu, atmosferu među poslanicima, incident od juče i opšte okolnosti za rešenje kosovskog čvora.

prof. Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje

prof. Boris Bratina, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Urednica i voditeljka: Silvija Slamnig