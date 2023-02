VUČEVIĆ o odlučnim potezima predsednika VUČIĆA: Pamtiće ga istorija po nesalomivoj volji, dužni smo mu podršku, moja je bezuslovna

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević poslao je snažnu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon razgovora u Briselu.

-Predsednika Aleksandra Vučića pamtiće istorija po nesalomivoj volji, odlučnim potezima u teškim vremenima i neverovatno velikim pritiscima kojima odoleva, braneći svoju voljenu Srbiju. Dužni smo da tako velikom državniku pružimo podršku, a moja je bezuslovna, jer znam da Srbija neće preći “crvenu liniju”, znam da se borba nastavlja i da su predsedniku iznad svega najbitniji građani svoje zemlje. Lagali su da će danas biti kapitulacija, da će Vučić potpisati, da će izdati svoj narod, a sve to samo da bi se domogli fotelje, da nastave tamo gde su njihovi prethodnici stali, da lažu, obmanjuju i otimaju i ne mare za nacionalne interese. Raduje me što su se razočarali, raduje me što konačno imamo vrsnog političara, koji zna da je “jače pravo nego sila”, koji se bori za svoju otadžbinu. Predsedniče, Srbija je uz tebe, nema predaje- stoji na Instagram profilu ministra.

