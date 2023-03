ZAVIRITE U DADIN SLATKI SVET! Za nju je torta kao slikaru platno!

Ono što je slikarima prazno platno, to je za Draganu Radovanović iz Subotice torta presvučena fondanom! Kako Dragana kaže, ona se tada igra kao malo dete i to je pravo vreme kada može da pokaže svu svoju kreativnost. Ako je sudeći po onome što smo videli, remek dela koje Dragana napravi su bez premca, vrhunskog ukusa, a ni sama nije ni slutila da njen poslastičarski posao koji je počeo kao hobi, može da preraste u ovo što je danas - “Dadine poslastice”. Od torti i domaćih kremastih kolača, pa sve do cookies-a i brownies-a, ako vam se jede nešto slatko, “Dadine poslastice” su pravo mesto za vas! Mi smo razgovarali sa Draganom, a ona nam je otkrila kako je započela njena “slatka tajna”.

“Moja priča je počela u periodu kada nisam bila zaposlena. Kući sam zaista puno pekla i moj muž je došao na ideju da sve to stavimo na fejsbuk! Tako je i počelo. On je otvorio stranicu, postavljao fotografije svega što sam pravila, a mene je samo pitao kako će se zvati. Tu nije bilo dileme i ja sam rekla “Dadine poslastice”. Na tome se sve nadogradilo. Suprug je bio taj koji je moj hobi preneo na internet i to je krenulo da se širi. Nije mi padalo na pamet da bi jednog dana moglo da izraste u ovo što je danas” objašnjava Dragana.

Draganina poslastičarska radnja pleni vedrim bojama i zaista kada uđete imate osećaj da ste ušli u pravi slatki svet, a tek o mirisu da vam ne pričamo! S obzirom da joj se biznis proširio, Dragana podržava dualni model obrazovanja, pa se tako u njenoj radnji obučavaju i budući poslastičari! Na pitanje kakav je osećaj imati toliko zadovoljnih mušterija, odgovorila nam je kroz smeh: “Jednostavno fantastičan”!

1 / 15 Foto: Subotica živi

“Kada dobijem taj “feedback” posle nekog rođendana ili svadbe, osećaj je neverovatan. Poruke koje dobijam su prelepe, zadovoljni su ukusom i izradom. Šalju mi i slike i na njima jednostavno vidite osmehe na licima, celu tu atmosferu, a znajući da je moja torta doprinela tome barem nekim delom, osećaj je fantastičan. Meni je najlepše kada ti daju odrešene ruke. E to je trenutak kada nastupa moja kreativa. Naravno tu se uvek vodi računa o prostoru, o broju gostiju, o mladinoj venčanici i nekim njihovim željama ali ja sam ta koja kreira, koja traži inspiraciju u njihovoj ličnosti, u tome šta će nositi. To je pravi kreativni i najlepši osećaj kada ti daju slobodu da sam kreiraš i veruju da će to biti tako kako treba. Mislim da svako može da proba da se bavi poslastičarstvom i da donekle u nečemu bude dobar. Da li u delu gde se peče, u delu gde se dekoriše ali da bi to sve bilo u kompletu, mislim da pre svega moraš da voliš ovo. Zvuči kao kliše ali stvarno, tajni sastojak jeste ljubav. Moraš da voliš to što radiš da bi mogao tome toliko da se posvetiš” izjavila je Dragana Radovanović iz poslastičarnice “Dadine poslastice”, za Subotica živi.