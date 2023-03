CELA SREMSKA MITROVICA NAVIJA ZA BORISA I NAĐU U FINALU - ali oni nisu jedini takmičari na PzE iz ovog grada

U sredu je održano prvo polufinale nacionalnog izbora “Pesma za Evroviziju” u kom su se takmičili Boris Subotić i Nađa Ordagić. Oboje su imali snažne pesme “Nedostupan” i “Moj prvi ožiljak na duši” iza kojih je stao ozbiljan autorski tim poput Nemanje Antonića i Kristine Kovač. Većeras se u finalu srpskog izbora Boris takmiči pod rednim brojem DVA, a Nađa pod brojem PET. Cela Sremska Mitrovica je uzbuđena zbog svojih mladih sugrađana i navijaju za njih. Zanimljivo je da je još jedan učesnik prvog polufinala iz Sremske Mitrovice, a reč je o Georgiju, saksofonisti iz Chegi i braća bluz benda, koji se u finalu takmiče pod brojem OSAM.

I Boris i Nađa su vezani za svoj rodni grad, o kom Nađa kaže: “Sremska Mitrovica me je inspirisala i otvorila vrata ka svetu muzike”, dok Boris dodaje: “Sremska Mitrovica je moj grad, uvek će to ostati, grad koji me asocira na moju porodicu i prijatelje”. Oboje su pozvali svoje sugrađane, ali i sve ostale da ih podrže u prvom polufinalu u sredu, 1. marta od 21 čas na prvom programu RTS-a pod rednim brojevima 3 i 15, kako bi prošli u veliko finale Pesme za Evroviziju i stekli šansu da predstave Srbiju na Eurosongu u maju u Liverpulu.

Zanimljivo je da su Boris i Nađa svoje muzičke početke stekli u istom muzičkom zabavištu i horiću “Vivak”, a ekipa platforme Sremska Mitrovica živi je pozvala dirigenta ovog hora, Tamaru Pajkanović, koja ističe koliko je ponosna na ovo dvoje mladih i pretalentovanih ljudi: “Oboje izuzetno talentovani od malih nogu, takvi su se rodili. Jako radni, mnogo nastupa, festivala, druženja i koncerata i velika podrška njihovih porodica na svakom koraku njihovog muzičkog puta. Oboje su mi u srcu, vezuje nas ljubav i poštovanje”.

P