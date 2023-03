Vučević: Naša namenska industrija nije prodala NI JEDAN komad oružja ni ukrajinskoj ni ruskoj strani, mi smo FER i ODGOVORNI

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević gostovao je danas u emisiji “Novo jutro” na Pink televiziji i govorio je o aktuelnim političkim temama, situaciji u namenskoj industriji Srbije, ali i optužbama koje dolaze na račun Srbije poslednjih dana.

Vučević je obrazložio da Srbija nije prodavala oružje zaraćenim stranama u ukrajinskom-ruskom sukobu, te da je predsednik Vučić u Kataru vrlo jasno obrazložio sve ono što se zloupotrebljavao protiv njega i države.

-To nije prvi napad na našu namensku industriju. Ono što mogu da ponovim iz rečenica predsednika Vučića je da naša namenska industrija nije prodala nijedan komad oružja nijednoj strani u sukobu- ni ukrajinskoj ni ruskoj. I sve ono što se izvozi iz namenske industrije Srbie ide isključivo ka onim kupcima koji donesu sertifikat gde su dozvoljeni krajni kupci. Srpska strana, da bi se dodatno zaštitila, stavlja obaveznu klauzulu ka dozvoljenom krajnjem korisniku je da ne može da se reeksportuje srpsko oružje bez saglasnosti srpske strane. U moru ovih napada i falsifikata što se navodi da je iz Turske išlo ka Slovačkoj, pa odatle ka Ukrajini, postoji napomena od neke ruske strane da je srpska strana imala zabranu daljeg izvoza vojne opreme i naoružanja. Mi proizvodimo i prodajemo kao odbrambena industrije naoružanje i vojnu opreme. Ne proizvodimo cipele, kravate, ženske torbe, ni bicikle, već vojnu opremu. Pričamo o stvari koja je vrlo jasna, o nečemu što može da leti, puca. Mi nigde ne prodajemo stranama u sukobu i jedino kojima prodajemo su oni koji imaju sertifikat da su krajnji korisnici- istakao je Vučević i dodao da je u namenskoj industriji direktno zaposleno 20.000 ljudi.

-Kada uključite tu i kooperante i ljude koji su na posredan način uključeni dolazimo do 45.000 ljudi. Nama od te industrije živi i Kragujevac, Priboj, Čačak, Valjevo, Užice, Kuršumlija i druga mesta. Mi nemamo prava da ugasimo te fabrike i da ti ljudi ostanu bez posla i proizvode one što proizvode decenijama, neke i vekovima, kao što je tradicija u Kragujevcu. Primenjujući direktivu predsednika kao vrhovnog komandanta mi 20 posto proizvedenih stvari u našoj namenskoj industriji zadržavamo za Vojsku Srbije, jačamo našu snagu. Time odvraćamo one koji bi hteli da urade ono što ne želimo da vidimo. Treba da čuvamo i da budemo ponosni na našu namensku industriju. A sramota da bude sve one koji su po imenu i prezimenu Srbi a koji tužakaju svoju državu i učestvuju u napadima na nju i nanose neistinu koji nanose štetu. Ja sam to i u parlamentu govorio i oko Krušika koji je doživeo napad, a ispostavilo se da je to sve došlo iz jednog bugarskog portala, a njihova namenska industrija je direktna pretnja našoj nameskoj indsutriji. Kada bismo našu namensku industriju ugasili 50.000 ljudi bi ostalo bez posla i drastično bi se umanjile moći i kapaciteti Srbije. Kao da sami sebi amputiramo zdravu nogu.

Vodimo računa o svim delovima Srbije

Vrlo važna poruka je čitavom svetu poslata je sa sajma naoružanja održanom u Abu Dabiju, gde je Republika Srbija imala svoj štand, a ministar je podsetio da se šeik Muhamed Bin Zaed zadržao sat vremena na njemu.

-Mnogo važnih poslova i kontakata je ostvareno, bitno je da ste prisutni i konkurentni. A za nas je najvažnije da smo zaključili kupovinu više hiljada dronova kamikaza iz Arapskih Emirata koji će sukcesivno biti isporučivani, da će do kraja godine biti isporučena prva količina dronova. Mi smo sada spremili paket od 400 miliona evra, dodatnih sredstava koji nisu uz budžeta, koja se plasiraju delimično u namensku industriju. To je 100 miliona evra koje idu u nove pogone i tehnologiju, proizvodne mašine. Ministarstvo odbrane i Ministarstvo finansija će to strogo kontrolisati. I 300 miliona spremamo paket za naoružanje za Vojsku Srbije. To će biti veliki podstrek za namensku industriju. Pomažemo i razvijamo te fabrike i krajeve. Znate šta znači Krušik ili ceo kompleks Zastave ili FAP u Priboju koji da nema države ne bi opstao ni pola sata. Vodimo računa o svim delovima Srbije. To mora da se posmatra u širem aspektu- rekao je i dodao je da u političkom i medijskom prostoru Srbije postoje dve strane.

Neverovatno da neko ko je državljanin ove zemlje ima potrebe da je prijavljuje nekim drugim državama

-Jedni da nas prijavljuju na Zapad, jedni na istok. Zagledaniji su u njihove glavne gradove ili njihove zastave, a ne u svoju zastavu i grb. Kao da imate utakmicu ko će vas brže prijaviti u Vašington, Brisel ili Moskvu. Kao da imate nadmetanje ko je bolji špijun. Prosto neverovatno da neko ko je državljanin ove zemlje ima potrebe da je prijavljuje nekim drugim državama, ne može se to zdravorazumski objasniti osim da neko pokušava da dođe do sitne političke koristi, da li je možda plaćen. Tu dolazimo i do karaktera te osobe i njegove psihofizičke sposobnosti. Sve je to u najmanju ruku nepristojno i nanosi se šteta svojoj državi. I sada 10 dana objašnjavamo da ne izvozimo vojnu opremu ni ruskoj ni ukrajinskoj strani, evo pokažite nam jedan papir i pokažite da imamo jedan papir da naše naoružanje može da se reeksportuje. Mi smo odgovorna i fer strana koja se drži reči i međunarodnih ugovora, jer tako pravite kredibilitet svoje države. Kao što nikada nismo izneli nijedan dokument koji nije za publikaciju. A dok druge strane puštaju i objavljuju da bi zaustavili i upropastili neki proces. Srbija je pokazala da je fer igrač.

Sve smo pobede odneli gde smo mogli, a manevarski prostor nam je petoparac

Ambasador SAD Kristofer Hil upozora da ZSO mora da se formira, jer se nalazi u jednom od važnih ugovora za Srbiju, a prvi čovek vojske napominje da se ta vest čeka 10 godina.

-Videćemo, nadam se da će doći do formiranja ZSO po principima koji proističu iz Briselskog sporazuma, odnosno koji su definisani 2015. Nije to dobrovoljno vatrogasno društvo, pa da je formiraju na papiru bez bilo kakvih nadležnosti. Ne deluje mi da je Kurti i dalje spreman za to. Za Srbiju je dobro da ostane za pregovaračkim stolu i da uvek učestviujemo u pregovorima koliko god da su teški ili neprijatni, nego da vodimo autističnu politiku i sami sebe izolujemo. Što se tiče narikača u srpskoj politici koji su 27. februar najavljivali dan kada ćemo izdati sami sebe, ostati bez duše i srca, ništa od toga se nije desilo, kao što je predsednik to rekao. Deset godina slušamo da će Vučić da izda Kosovo, izdaće Srbiju, samo da prođu izbori, vikend, sad se spominje neki mart, pa posle Vaskrsa. Kao da prizivaju i da bi se radovali da se to desi. Kao da oni kojima su usta puna KiM i ljubavi prema Srbiji priželjkuju da do toga dođe i da bi dobili argument za politički napad. Oni nisu odgovorni za sudinu Srbije i bogu hvala da nisu. Ali su odgovorni jer su deo političkog sistema Srbije. Moraju da razumeju da ne treba insistirati da Srbija jedina kaže javno šta će se dogovarati tokom pregovaračkog procesa. Dajte čoveku malo manevarskog prostora, nije se predao 10 godina, 28 država je otpriznalo Kosovo. Sve smo pobede odneli gde smo mogli. Nismo proglašeni 2015. godine za genocidni narod u UN, a manevarski prostor nam je petoparac. Navijamo da sami sebe sapletemo i da neko kaže bio sam u pravu. Ta potreba da se ponavlja da će neko nešto izdati je neverovatna. Napiše taj Miloš Jovanović 27. februara da će biti potpisana izdaja i nakon dva dana napiše “Nisam ja to rekao”. Milica i Obradović su mene napadali u Skupštini da smo od ponedeljka izdajnici. Rekao sam da Vučić neće ništa izdati, čuvaće Srbiju. Mi sa ljubavlju pričamo o našem DNK, ali gledamo i sadašnjost i budućnost.

Tastatura ratnici sede iz udobnih kafića i tvituju, pozivaju u ratove

Vučevič je naglasio da se pamti da su raniji predsednici u Skupštini tako razgovarali s poslanicima kao što je to uradio Vučić na specijalnoj sednici o Kosovu i Metohiji.

-On je na svako pitanje ponudio odgovor, a onda smo imali scene da je dobar deo opozicije hteo da se bije, kao da je Aljbin Kurti naručio scenario. Najkorektnije bi bilo da su izašli sa svojim predlozima, a bilo bi još bolje da smo bili jedinstveni. Dobar deo njih nakon tog incidenta nije ni učestvovao u daljem radu, a predsednik je ostao da sedi. Tastatura ratnici sede iz udobnih kafića i tvituju, pozivaju u ratove, oni će doći kada se sve završi i vratili se u Beograd. Ne bi čak ni prespavali tamo. To je pre svega štetno za državu, ta hajka da neko nešto loše uradi svojoj državi. Kada poslažete činjenice, ne morate da volite nekoga, i uporedite Srbiju od kad je vodi Vučić i pre toga videćete koliko je država priznalo Kosovo ili otpriznalo, kako smo prolazili u međunarodnim institucijama, kakve su nam plate bile do 2012. a kolike su danas ili koliko je danas zaposleno ljudi, kolike su danas penzije. Stvari su vrlo proste, samo ih treba sagledati iz pravog konteksta. I onda vidite da li je neko izdajnik ili je neko drugi možda bio na štetu svoje države, ko je bežao u neke druge države, a ko je sagnuo glavu kada je bio pogrom Srbije 2004. godine, a ko je postavio carine 2011. godine na administrativnim granicama, a ko je isporučivao srpske oficire u Hag. I danas nam ti isti kažu da smo izdajnici. A za vreme vas smo doživeli ekonomski genocid, burazerskim kombinacijama završavali ko će šta da dobije, kilometar auto-puta nismo uradili tada.

Toliko su bili sebični oni koji su vodili celu državu, dugo smo ih trpeli

Ministar Vučević istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić svojim radom sve ove godine i decenije pokazao kakav odnos ima prema građanima Srbije i da zato veruje u njegovu politiku.

-Iskreno gledam njegove rezultate. On radi u interesu države Srije. Ni promil nemam sumnje da ima lošu intenciju, naprotiv ima životnu misiju da ostane upamćen kao čovek koji je radio velike stvari za Srbiju i nameru da ostane upamćen i upisan u knjige da ste ostvarili neke pobede, popravili i ojačali svoju državu. Kada ste vođeni takvom idejom onda ste snažniji, hrabriji i odlučniji, ali i emotivniji da donosite odluke. Za Košare nismo ni čuli dok Vučič nije došao na vlast. Od 2012. počeli smo da vraćamo kulturu sećanja, pa smo počeli da obeležavamo, tugujemo za proteranih krajiškim Srbima 1995. godine, pa se setili naših boraca na Košarama i Paštriku. Spomenuli ste da je Vučić bio u julu 1998. godine na Kosovu. Mi smo sve to i prećutali, a ima i onih koji vole da je kupaju u Istri. Toliko su bili sebični oni koji su vodili celu državu. Dugo smo ih trpeli. Ne dozvoljavam da nam drže predavanje o patriotizmu, jer nisu veće patriote od nas, mnogo manje se razumeju u ekonomiju.