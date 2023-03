Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić: „Čovek se pamti po onom kakav ostavi trag“

„Tema današnje konferencije za novinare je – istina. Istina kojom želim da odbranim čast svih zaposlenih u subotičkoj lokalnoj samoupravi i istina kojom ću podsetiti građane Subotice na mandat bivšeg gradonačelnika Jenea Maglaija, zvanog ’istina’“, rekao je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić na današnjoj pres-konferenciji održanoj u Medija-centru u Gradskoj kući.

foto: Grad Subotica

Komentarišući pres-konferenciju koju je u petak, 3. marta 2023. godine, ispred Pokreta građanske Subotice (PGS) održao bivši gradonačelnik Subotice Jene Maglai, gradonačelnik Bakić je kazao da „ne postoji reč u srpskom rečniku kojom bi opisao“ tu Maglaijevu konferenciju za novinare.

„Onoliku količinu neistina sa kojom on obmanjuje građane Subotice i subotičku javnost na jednom mestu ja u svom životu nisam čuo. Konstanto se izvrću činjenice i iznose neistine. Direkcija za izgradnju grada, koju je spominjao bivši gradonačelnik Maglai, više ne postoji, 2016. je urađena reorganizacija i to je sada Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje. Pored toga, nije se udostojio ni da zapamti ime uređaja zbog kojeg je i sazvao tu konferenciju. Za dešavanja u JP ’Subotica-trans’ upotrebio je termin ’procurelo’, mada nema šta da ’procuri’, jer je tu sve transparentno i niko od nikoga nema šta da krije. Čim se u medijima pojavila ta faktura o kupovini uređaja koji je predstavljen kao starter, ubrzo sam od direktora JP ’Subotica-trans’ izvešten da se radi o multifunkcionalnom uređaju za pokretanje autobusa i naduvavanje pneumatika. To je najnoviji model poreklom iz Švajcarske koji je zaista koštao 997.843 dinara, bez PDV-a. I nije kupljen ni parama JP ’Subotica-trans’, niti je kupljen novcem Grada Subotice, nego je kupljen sredstvima koje je ’Dunav osiguranje’ doniralo Javnom preduzeću ’Subotica-trans’ za uspešnu dugogodišnju poslovnu saradnju. A oko toga je podignuta tolika halabuka“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica

Uz isticanje da su privatizacija i javno-privatno partnerstvo dve sasvim različite stvari, gradonačelnik Bakić je naveo da je dokument koji je direktor JP „Subotica-trans“ Dejan Ljubisavljević uputio Gradu Subotici povodom javno privatnog partnerstva – stav i mišljenje direktora „Subotica-transa“ na osnovu svih konsultacija koje je on obavio sa drugim transportnim preduzećima.

„Nikada nisam izjavio da je ’Subotica-trans’ stabilno preduzeće. Uvek sam naglašavao, a to je bilo i u svim izveštajima Sekretarijata za finansije, da je jedino preduzeće koje posluje sa gubitkom JP ’Subotica-trans’, koje je pretrpelo najveće gubitke i posledice zbog Kovida-19. Kada sam, od 13 nabavljenih autobusa, poslednja dva autobusa predavao ’Subotica-transu’ u ime Grada Subotice rekao sam da ću preduzeti sve da stavimo na noge ovo preduzeć i da određenom dinamikom tokom trajanja mog mandata, do 2024. godine, uspemo da zamenimo sve dotrajale autobuse, pogotovo za gradsku vožnju. To mi je bila želja. Da se na tu pandemijsku krizu nisu nadovezali energetska kriza i sukob u Ukrajini, možda bismo i uspeli nešto. I celu 2022. godinu smo se bavili ’Subotica-transom’, pratili situaciju, troškove koji su divljali i razmišljali kako da konsolidujemo to preduzeće. Ja sam čovek koji želi rezultate i čovek brojeva. Ne možemo nešto da držimo po svaku cenu. I to je ono igranje sa parama građana Subotice, i da ih samo bacamo u bunar kako bismo nešto održali, narodski rečeno da bismo oživeli mrtvaka. Kada sam video kakvi su brojevi, a brojevi su takvi da su u 2022. godini subvencije prema JP ’Subotica-trans’ iznosile 274.357.633 dinara. Ja, kao odgovoran čovek, moram to da zaustavim. Ako vam kažem da je izgradnja ambulante na ’Prozivci’ koštala 63 miliona 650 hiljada dinara, sagledajte koliko smo mogli da izgradimo ambulanti i vrtića za te pare. Hoću da izgradimo ambulantu i vrtić na Paliću, što sam obećao i za šta imamo neophodne dozvole. Moram da preduzmem nešto i da zaustavim ovo ludilo, jer nemam pravo da bacam pare građana Subotice“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

1 / 10 Foto: Grad Subotica

Kako bi demantovao neistine izrečene oko „Apoteke Subotica“, on je predstavnicima medija saopštio podatke oko davanja u zakup 20 objekata „Apoteke Subotica“.

„Kada je reč o ‘Apoteci Subotica’, takođe se baratalo neistinama. Subotičke apoteke nisu privatizovane, one postoje i posluju u dve poslovne jedinice, a 20 poslovnih jedinica izdato je u zakup farmaceutskom dobavljaču ‘Galen Farm’. U periodu dok je Maglai bio gradonačelnik, od 21. novembra 2013. do 23. juna 2016. godine, dug subotičkih apoteka 2014. godine iznosio je 117.831.310 dinara, 31. decembra 2015. – 147.477.193 dinara, a u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine dug subotičkih apoteka iznosio je 165 miliona i 485 hiljada dinara. Toliko o super poslovanju. Nasledio sam to šta sam nasledio i moralo je brzo da se reaguje. Pretila je opаsnost da puštanjem naloga na naplatu farmaceutskih dobavljača kojima je apoteka bila dužna dođe do blokade računa Grada Subotice. Morao sam to da sprečim, zamislite tu bruku da račun Grad Subotice bude blokiran. Dug na dan potpisivanja ugovora bio je 158,71 milion dinara. Svi ti dugovi su izmireni u dogovorenom roku. Osim toga, niko nije ostao bez posla. Na nedavnom sastanku gde je bila i direktorka RFZO-a, rečeno je da je jedino Subotica rešila problem državnih apoteka, tako da nas sada drugi koriste kao model. I ko mi priča o ‘endemskoj korupciji’ i korupciji na svim nivoma”, istakao je Bakić.

Prema njegovim rečima, kada je Maglai predavao vlast, na računu Grada Subotice nije bilo 13 miliona dinara, dok je na današnji dan na računu grada Subotice – 350 milona dinara.

„Sve što se bude danas uplatilo, a to je 24 milona dinara, na računu će ostati 326 miliona. I to je ono što sam rekao da mi je želja da ovaj grad, po svim izmirenim obavezama, na računu uvek ima od 200 do 300 miliona dinara, jer to grad ovakve veličine i značaja kakav je Grad Subotica mora da ima”, kazao je Bakić.

Dodao je da nije istina da je koncert održan prošle godine za Dan Grada Subotice, koštao 40.000 evra, kako je saopšteno na pres-konferenciji održanoj 3. marta, već da je koncert izvođaća narodne muzike Zorice Brunclik koštao Grad Suboticu 1.298.000 dinara.

Kada je reč o izgradnji Narodnog pozorišta, gradonačelnik Bakić je podsetio da je 25. aprila 2007. godine na sednici Skupštine grada održanoj u Novoj opštini, Jene Maglai više puta izlazio za govornicu, da se tada prvo izborio da to bude prva tačka dnevnog reda na njegov predlog i da je obrazlagao zašto je bitno da se sruši Narodno pozorište.

„Govorio je da je to najveći projekat u sto godina, a sada on postavlja pitanje šta je sa Narodnim pozorištem. Mi ćemo ga završiti. Od 2016. godine zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću subotičko Narodno pozorište postaje projekat od nacionalnog značaja. Nedavno je potpisan ugovor za realizaciju VIII/2 faze i očekujemo dnevnik dinamike rada, znaćemo tačno datum kada će biti pušteno u rad subotičko Narodno pozorište”, istakao je Bakić.

Tokom konferencije za medije Bakić se osvrnuo i na investiciju Jenea Maglaija iz novembra. 2015. godine ukupne vrednosti 51.542.268 dinara, vezanu za kupovinu kontaminiranog zamljišta na „Zorci“, površine 22 hektara i 78 kvadratnih metara, koje, kako je naveo, ni dan-danas nije za upotrebu jer treba uložiti više od 10 miliona evra da bi se uradila sanacija zemljišta. Osvrnuo se i na njegov promašaj vezan za 1.100.000 evra koje je Grad Subotica platio Zavodu za javno zdravlje, na nezakonito otpuštanje nekoliko zaposlenih radnika u Gradskoj upravi koje je grad koštalo nešto više od 4,2 miliona dinara, kao i na Maglaijev najveći promašaj – kupovinu vojne imovine.

Obraćanje na današnjoj pres-konferenvciji gradonačelnik Bakić je završio rečima poznatog srpskog pesnika Miroslava Mike Antića: „Uvek se sa dušom igra anđeo ili vrag, čovek se pamti po onom kakav ostavi trag“.

„O svima nama će da govore naša dela i naši rezultati koje budemo iza sebe ostavili“, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Prisutnima na konferenciji obratili su se i direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, Ognjen Golubović, i direktor Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans", Dejan Ljubisavljević.