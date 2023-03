VUČEVIĆ: Objediniće sve političke stranke koje žele da Srbija ostane SUVERENA i SLOBODNA. Predsednik VUČIĆ biće okosnica pokreta

Ministar Vučević o Narodnom pokretu za državu: Objediniće sve političke stranke koje žele da Srbija ostane SUVERENA i SLOBODNA. Predsednik Vučić biće okosnica pokreta

Ministar odbrane Miloš Vučević govorio je o Narodnom pokretu za državu, namenskoj industriji, konkursu za specijalne jedinice vojske. On je za televiziju Hepi istakao pojedinosti o Narodnom pokretu za državu, koji je najavio predsednik Aleksandar Vučić.

Mora biti mesta za sve intelektualce, ali i radnike i seljake koji vide Srbiju kao svoju otadžbinu

-Narodni pokret za državu je ideja o kojoj se razgovaralo. Ideja je da se objedine političke snage i stranke koje žele da Srbija ostane samostalna, suvera i slobodna država, da gleda svoje interese, ali da nema gazde ni na jednoj strani sveta. Da ne podležemo pritiscima kakvi nam se nude kao primamljivi kolačići na stolu, da sedimo na svojoj stolici, ne na dve ili tri, da se držimo srpske politike. SNS ili predsednik Vučić mora biti okosnica svega toga. Kako je juče istakao predsednik, mora biti mesta za sve intelektualce, ali i radnike i seljake koji vide Srbiju kao svoju otadžbinu.

Narodni pokret je u nastajanju, krenuće kao politička platforma, nije striktno definisan. Ima svoju širinu. Ako je neko pričao o problemima u partijskim kadrovima onda je to SNS. I to smo radili nakon pobeda na izborima. To se uvek gurne u stranu, niko nije podmladio stranku kao što je SNS. Imamo nove ministre, mi smo najveći broj poslanica iz SNS. Sve ministarke u Vladi su iz SNS. Ima nekad i kod nas kukolja u žitu. Princip promenljivosti je uslov postojanja stranke. Čekaju nas lokalni i pokrajinski izbori. Naša kadrovska struktura je ubedljivo najbolja.

Ako želite mir tada najviše ulažete u vojsku

Ministar je na pitanje kome smeta jaka srpska vojska, odgovorio da “ne smeta našim građanima i našoj državi, a kome smeta njima i treba da smeta.”

-Ja se radujem kada se neki nerviraju što je vojska Srbije jača i snažnija, nadamo se da će biti i brojnija u skladu s našim potrebama, izazovima i rizicima. Vojska je atribut države, nema je bez vojske i države. Verujem da ćemo kao država imati dalje snage da jačamo kapacitete. Mi smo svi deo državne priče, mnogo je sastanaka koje imamo sa rukovodstvima i sa kompanijama koje proizvode ili prodaju naoružanje i vojnu opremu, a Jugoimport je ta krovna kompanija koja ne samo da proizvodi nego i sprovodi komercijalne aktivnosti. Ako želite mir tada najviše ulažete u vojsku. Ne možete da ulažete u vojsku kada krene rat, tada je kasno i nemoguće.

Ulažete spram potreba, okolnosti i procena. Ima više dirigenata, taj orkestar je simfonijski. Interesantno je da su danas kritičari upravo oni koji su bili zaduženi za taj resor i koji su postigli katastrofalne rezultate. To je bilo jedan neozbiljan proces ili možda ozbiljan za one koji su hteli da je oslabe. Kada je slabija vojska, onda je i Srbija dramatično slabija. Imali smo reformu pravosuđa, imali smo reformu školstva, pa smo imali reformu vojske koja nas je dovela do toga da smo na ivici da skoro nemamo vojsku. Topili smo i sekli tenkove, hvalili se time, prodavali smo za 200 evra ono što nam ostane. To smo proglasili da je odlično i usput pohapsili sve one koji su ratovali za državu, odrekli ih se. To je bila politika onih koji su isporučivali srpske vojnike i generale kao u džakovima. Gde su bile “nore”, “lazari” i “miloši” ranije? Je l’ rađen projekat Tamnava, fabrika u Kuršumliji? I sad kažu to nije bitno.

Ne prodajemo ni ukrajinskoj ni ruskoj strani oružje

Ono što ministarstvo odbrane radi je da nema ugovora za izvoz gde nema klauzule gde je naveden krajnji korisnik koji nije pod sankcijama uz klauzulu da ne može da se reeskportuje dalje.

-Ne prodajemo ni ukrajinskoj ni ruskoj strani. Ni jedan komad oružja. Nema intencije srpske strane da na ovaj ili onaj način prodajemo bilo kome ko je u sukobu. A prirodno je da hoćemo da radi i Trstenik, Užice, Požega, Velika Plana, Čačak. Kada namenska radi vi pokreće dobar deo domaće privrede i najveći deo profita vam ostaje tu. Po direktivi predsednika 20 posto onoga što se proizvodi ostaje za VS. Spremljen je paket od 400 miliona evra.

Srbija se drži međunarodnog javnog prava i to treba da ide na ponos svih građana

Prvi čovek vojske podsetio je i na aferu Krušik, koja je rađena da se direktno zada snažan udarac našoj namenskoj industriji, a da se time omogući prednost za konkurenciju odakle je došla vest.

-Govorim o Bugarskoj. Naime, jedna bugarska novinarka ili bugarski portal je pokrenuo aferu oko Krušika. Posle toga, te poslove koje je Krušik izgubio dobili su Bugari. Konkurenti iz drugih država su prodavali to isto. I mi sami sebi pucamo u noge. Neko nam baci kosku i onda se mi tučemo. To je neverovatno da odavde neko postoji ko prijavljuje u Brisel ili Vašington. Da li treba da kažemo javno da nećemo da proizvedemo više nijedan metak, pušku, hoće tako stati rat? Mi moramo da gledamo naše interese, ne učestvujući u sukobu dva slovenska bratska naroda. Mislim da nam se svi smeju oko litijuma, pri tome neko u Srbiji milsi da je ispao poebdnik i kad god zabranjujemo da se vrše istraživanja. Mi kažemo “Ne, nećemo iskopavanja”.

Mi smo pametniji od Nemačke, Portugala, Čilea, Češke. Mislim da je trebalo da idemo u istraživanja, uzeti naše eksperte, stručnjake i uzeti super nadzor. To bi bio spas za Zapadnu Srbiju. Tako sad navodno naše rakete idu u Ukrajinu. Niti se podudaraju oznake niti tipovi raketa, dometi, niti količinski. Ali neko ima potrebu da prikaže Srbiju, a onda mi malo da se pravdamo Moskvi ili Briselu. Ako se neko drži međunarodnog javnog prava onda je to Srbija. I to treba da ide na ponos svih građana. A oni kao da se raduju da naprave problem državi. Čitava koncepcija je da unište svoju državu i dođu na vlast. Ovo što radi SDPR je i u vezi s 5.000 specijalaca. Mi razvijajući te formacije idemo i u nabavku opreme za njih. Sve je usko povezano. Do kraja marta je konkurs za specijalce. Nešto je više od 500 mesta u ovom prvom delu konkursa. To je prvi ešalon koji ćemo popunjavati. Početna plata je 220.000 dinara, a imate mogućnost da idete do 300.000 dinara. Imate i mogućnost da kupite svoj stan. Ima mnogo benefita. Čast je nositi tu uniformu. Vojska je, uz crkvu i predsednika, najvažnija institucija.

Ono što im ne dam je da nam drže lekcije iz patriotizma

Vučević je najavio veliki narodnim skup u Sremskoj Mitrovici 17. marta.

-I oni imaju prava da protestuju, ali nemaju prava da lome, tuku, prete da će nekoga ubiti, ne bi trebalo da vode kampanju protiv svoje državi. Mogu da se politički organizuje kako misle. Ono što im ne dam je da nam drže lekcije iz patriotizma. Oni da meni ili Vučiću drže predavanja da više vole Srbiju od mene ili njega, pa kako ste to tačno izmerili? Osim što ste sami sebe ubedili, je l’ vas neko iz inostranstva ubedio? Sve što Vučić kaže narodu, sve je rekao i njima. I admiralu iz NATO pakta, predstavniku iz Rusije, Kine ili Evrospke unije.

