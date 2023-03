Vučić u Sremskoj Mitrovici najavio nove investicije - MNOGO JE URAĐENO I TEK ĆE SE RADITI, VAŽNO JE DA ČUVAMO MIR

Predsednik Republike Srbije je bio u poseti Sremu, te je obišao Donji Tovarnik kod Pećinaca, Staru Pazovu, Inđiju, Rumu, Kukujevce kod Šida i Sremsku Mitrovicu, gde se sa centralnog gradskog trga obratio građanima. Vučić se pre svega bavio gorućim pitanjima u svetu, očuvanjem mira i stabilnosti u Srbiji i regionu, ali je građanima Sremske Mitrovice i Srema rekao da je mnogo urađeno i da tek treba da se radi u njihovom kraju. Predsednik je iz centra Srema obećao novu regionalnu Opštu bolnicu, vrtiće, škole, puteve, nove investicije pre svega za Sremsku Mitrovicu, ali i revitalizaciju pruge od Beograda prema Šidu i dalje prema Zagrebu i Ljubljani, gde su glavne tačke Sremska Mitrovica i Ruma.

“Reći ću vam ovde da ćemo da uradimo Opštu bolnicu u Mitrovici i dodatnih 17 hiljada kvadrata, da možete da imate vrhunsku bolnicu ovde u centru Srema. To je nešto što smo dužni ljudima u Mitrovici. Verujem da ćemo biti u stanju da još investitora dovedemo pre svega u Mitrovicu i Šid, Irig, a što da ne i u druge sremske opštine koje su već dobile mnogo fabrika. Ali da bismo sve to uradili, potrebno je da sačuvamo mir”, poručio je predsednik Republike građanima u Sremskoj Mitrovici.

1 / 5 Foto: Grad Sremska Mitrovica

Predsednik se zahvalio prisutnima za podršku koju pružaju, navodeći da je zadatak svih da čuvaju mir kako bi se nastavilo sa razvojem svih delova zemlje, kao i Srema: “Ostaje nam još mnogo toga ovde u Sremu da uradimo. Mnogo je urađeno, ali još mnogo toga ostaje da uradimo i od puteva, i kanalizacije, i prečistače otpadnih voda, i vodovoda do toga da moramo da gradimo bolnice, domove zdravlja, još mnogo vrtića i škola da obnavljamo. Do toga da i prugu koja ide od Beograda, Batajnice, Golubinaca, pa sve do Šida i dalje ka Zagrebu i Ljubljani moramo da gradimo. Sve to možemo da napravimo samo ako uspešno budemo čuvali mir”, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.

Sremska Mitrovica živi