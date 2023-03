Vučević najavio ulaganje u nove tehnologije, a evo koja je poruka mladima koji se prijavljuju na konkurs

Ministar odbrane Miloš Vučević gotujući na TV Hepi govorio je o planovima za modernizaciju Vojske Srbije, aktuelnom konkursu za specijalne jednice i o nedavno održanom sajmu naoružanja u Abu Dabiju koji je najveći sajam naoružanja i vojne opreme u svetu.

Bolje karakteristike

– Emiraćani su tako organizovali sajam da budu prisutni bukvalno svi veliki igrači, i Zapad, zemlje NATO pakta, ali i Rusi i Kinezi.Mi smo dobro reprezentovali našu državu, i bili smo dostojni takve manifestacije, a činjenica da je vladar Emirata šejk Muhamed Bin Zajed proveo više od sat vremena na našem štandu, a ukupno je posetio desetak štandova od stotima, pokazuje kakav odnos ima šejk prema predsedniku Vučiću. Imamo nekoliko važnih projekata koje danas razvijamo i više nismo na nivou da nam namenska industrija pravi samo municiju, rakete, mine, već postajemo potpuno konkurentni prema drugima i proizvodimo i složene borbene sisteme. Oni dobijaju bolje karakteristike i performanse i mnogo su ubojitiji sada. Naša namenska industrija je sada u stanju da stare sisteme modernizuje, da u njih ugradi novu opremu i da oni postanu potpuno konkurentni- rekao je Vučević i dodao:

-Sa Predsednikom Republike i ministrom finansija smo dogovorili paket od 370 miliona evra van budžeta koji ide u namensku, od toga 100 miliona evra ide direktno za nove tehnologije fabrika, za opreme, alate, pogone, hale u namenskoj industriji, dakle da poboljšanje njihovih proizvodnih kapaciteta, a 270 miliona evra isto dobija namenska, ali za modernizaciju naoružanja i vojne opreme za Vojsku Srbije. To je bilo neverovatno do pre neku godinu. Time čuvamo i „Krušik“ u Valjevu i „Slobodu“ Čačku i „Prvi partizan“ u Užicu i da čuvamo „Zastava oružje“ u Kragujevcu i „Iskru“ Barič i „Milan Blagojević„ u Lučanima i „FAP“ u Priboju i „Prvu petoletku“ u Trsteniku, jer su to kompanije koje su bitni faktor u lokalnim sredinama jer zapošljavaju veliki broj ljudi. Radujemo se što je VS u narednim godinama biti mnogo jača, a danas je desetostruko jača nego što je bila pre neku godinu i ona je najveći garant slobode i nezavisnosti Srbije.

Samo Srbija ima dronove samoubice u regionu

Nabavljamo najsavremenije naoružanje jer tako rade ozbiljne države. Kada je reč o dronovima samoubicama, Vučević je istakao da misli da ih mi imamo jedini u regionu.

– Uskoro ih dobijamo po osnovu ugovor koji smo zaključili sa Emiraćanima i prve količine dronova kamikaza očekujemo na jesen. Time ćemo značajno povećati naši ubojitu moć, a reč je o naoružanju koje budimo da se koristi sada u Ukrajini i Nagorno Karabahu i predstavlja teško rešivu enigmu za protivničku vojsku. Moramo da shvatimo rizike i opasnosti za našu državu i spram toga da se opremimo- rekao je Vučević i dodao:

– Pri tom imamo probleme da dobijemo sve što smo kupili, onaj aranžman koji smo imali sa Ruskom Federacijom danas je nemoguće sprovesti zbog sankcija i rata u Ukrajini, kupili smo najsavremnije protiv-vazduhoplovne sisteme od kineski proizvođača a onda nam druge države ne dozvoljavaju da dođe do nas. Nije lako kupiti naoružanje, ne stoji ono u rafovim u šoping molovima, pa vi uđete i kupite, posebno u ovom sveopštoj trci u naoružanju u svetu, gde mnoge zemlje izvajaju dodatne cifre za vojni budžet. Svi se za nešto spremaju samo bi neki nas da ubede da nama ne treba vojska i da ne treba da ulažemo u nju. Tako je bilo 2012. kada smo bili na ivici gašenja vojske, topili smo topove, proglašavali da nam neki borbeni sistemi nisu potrebni, da nam to samo zauzima prostor i predstavlja trošak. Vojski imate da ne ratujete, a i ako dođe do rata da možete da se odbranite. Tako rade ozbiljna države. Za buduće „specijalce“ plata i do 300.000, beneficirani radni staž i jeftiniji kvadrati stanova.

Ministar je još jednom pozvao one kojima je Srbija u srcu, mladiće i devojke koji su sposobni sebe da testiraju da se prijave na konkurs za specijalne jedinice.

Brojne povlastice za pripadnike vojske

– Možete da se prijavite bez obzira da li ste služili vojni rok ili ne, iako većina prijavljenih nije služila vojni rok i sve se radi krozobuku koja je definisana od strane Generalštaba. Trenutno su aktuelni konkursi za tri najelitnije jedinice- 63. padobransku, 72. za specijalne operacije i za „Kobre“. Otvorena su 534 mesta, ali i da bude najveći broj dobrih kandidata biće i više. Početna plata je 220.000 dinara, ali ona sa svim primanjima može da ide i do 300.000, i imate beneficirani radni staž, jer na 12 meseci imate 18 meseci radnog staža, dakle za 50 posto. Takođe, imate mogućnost da kupujete stanove po povlašćenim cenama , za 500 ili 550 evra po kvadratu. Imate i poseban sistem zdravstvene zaštite. Kada ste u vojsci imate mnogo manje rashode. Verujem da će biti konkurs uspešan.