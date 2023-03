VANESA OTKRILA ŠTA SE KRIJE IZA "PLAVOG HAOSA" Dugo je bežala od svog nadimka, a evo zašto je svom producentu brutalno rekla NE!

Vanesa Šokčić je još davnih godina dobila nadimak Plavi haos, po kom je i dan-danas mnogi znaju iako ona to nikako nije želela.

Pošto je još kad je počinjala bila jedina Vanesa na estradi, smatrala je da joj pored njenog pravog imena nikakvo drugo nije potrebno.

foto: ATA Images

Međutim, kako je objasnila gostujući u jednoj emisiji, samo je ona tako mislila - ne i oni koji su joj pomagali da postane što uspešnija.

- Nadimak je nastao kada sam ja snimila pesmu „Čudan čovek“ - počela je, pa brzo dodala:

foto: Prinscreen Instagram

- Tada sam izdala za produkciju gospodina Dragoslava Lazića. On je radio sve to oko snimanja i produkcije, ali je često gostovao i na mestima gde sam ja nastupala, pa je slušao šta pričaju ljudi. Svi su tada komentarisali: „Ona mala plava je napravila haos", ja sam tada bila izblajhana, sve onako... - prisećala se ona u „Zvezde Granda Specijalu" pa nastavila o tome kako je dugo odbijala ovo „ime".

foto: Printscreen

- Kada je trebalo da izađe kaseta i ploča, obično se davalo ime po nekoj nosećoj pesmi. Onda je on rekao da će se na omot staviti Plavi haos. Ja sam rekla: „Ne, neću". Bila sam samo jedna Vanesa na estradi i to mi je bilo dovoljno. On je rekao da moram i danas me još ljudi zovu Vanesa plavi haos – zaključila je ona, koja je nadimak tek vremenom prihvatila.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:57 VANESA ŠOKČIĆ OTKRILA ŠTA JOJ JE ZAJEDNIČKO SA DAMIROM: Usledio niz komplimenata mladom učesniku