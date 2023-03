Zamenik gradonačelnika Novog Sada IGOR CRNOBARAC: Nekada su nam rušili mostove, a danas pokušavaju da nam zabrane da gradimo nove!

Nekada su nam rušili mostove, a danas pokušavaju da nam zabrane da gradimo nove! Teško je a ne uočiti korelaciju, da se otpor izgradnji novog mosta dešava baš uoči godišnjice početka bespravne NATO agresije na našu državu i nečovečnog bombardovanja našeg naroda. Tu tragičnu 1999. godinu, Novi Sad će zauvek pamtiti kao godinu kada je ostao bez svih svojih mostova.

Devetnaest godina moralo je da prođe da bi sva tri novosadska mosta ponovo bila na broju. Partikularni interesi i feudalna podela gradske, pokrajinske i republičke vlasti Demokratske stranke i njenih derivata tokom 2000-ih godina dovela je do toga da se dvanaest godina čekalo sa početkom radova na nekada slavnom Mostu bratstva i jedinstva, među narodom poznatijem kao Žeželjev most. Na otvaranju mosta 1. septembra 2018. godine, od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i tadašnjeg gradonačelnika Miloša Vučevića prvi put se čuje nagoveštaj da Novi Sad može da dobije i četvrti most.

foto: nsuzivo.rs

Danas, Novi Sad projektuje i gradi ne samo četvrti, već i peti i šesti most preko Dunava. Novi most u produžetku Bulevara Evrope veoma dugo bio je samo misaona imenica za Novosađane. Najveći benefit od izgradnje ovog mosta ogleda se u činjenici da će se saobraćaj na Bulevaru oslobođenja značajno smanjiti, odnosno da će se rasteretiti neke od najprometnijih raskrsnica u gradu. Ovaj most je proglašen i projektom od nacionalnog značaja, što znači da će se finansirati iz budžeta Vlade Republike Srbije, a ne iz gradskog budžeta, odnosno da ga Novosađani, takoreći, dobijaju na poklon. I to je najbolji pokazatelj jedne dobre saradnje i sinergije koja je uspostavljena između Novog Sada, Pokrajinske vlade i Vlade RS.

Predstavnici vanparlamentarne opozicije u Novom Sadu kao i razni predstavnici takozvanog nevladinog sektora, svaki pokušaj modernizacije dočekuju na nož, ali ne mogu mržnja i zavist da unište nešto što zaista vredi. Sva njihova osionost i diletantizam najbolje se mogu uočiti kada, bez ikakvog osnova, argumenata i utemeljenja u činjenicama, govore protiv urbanista iz JP „Urbanizam“, inženjera iz JVP „Vode Vojvodine“ koji su zaduženi za upravljanje i gazdovanje vodama, kao i protiv Instituta „Jaroslav Černi“, svetski renomiranog instituta u oblasti vodoprivrede.

Baš onoliko koliki je značaj ovog mosta, toliko su beznačajni i bespredmetni napadi opozicije na izgradnju istog. Mada, ako uzmemo u obzir da se mostovi grade sa ciljem da spajaju ljude, a da je drugosrbijanska politička opcija uvek zagovarala politiku podele našeg naroda na prvu, većinsku ali po njima prostodušnu Srbiju i drugu autošovinističku malobrojnu Srbiju, ali opet po njima elitističku Srbiju, ideja napada na sve što spaja naš narod nimalo ne iznenađuje.

Grad Novi Sad