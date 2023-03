Gradonačelnik Đurić o incidentima na Šodrošu: Protestuje manjina koja teroriše većinu, POBEDIĆE razvoj grada i ZDRAV RAZUM

-Mogu samo da im poručim, da ako ne žele most odu na Most Slobode kad su najveće gužve oko podne ili za vikend. Nek ljudima koji čekaju, pokucaju na prozor automobila i kažu ljudi “ne treba nam most”. Pobediće zdrav razum – rekao je prvi čovek Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić komentarisao je dešavanja na Šodrošu i osudio nasilno ponašanje pojedinaca koji pokušavaju da zabrane gradnju mostova koji su nam neophodni.

Prvi čovek Novog Sada naglasio je da je most planski ucrtan 1951. godine.

-Od 1934. godine se spominje most u produžetku Bulevara Evrope, na tom mestu su bile i njive, patke, guske, tuda je čak prolazila i železnica. Bulevar Evrope je izgrađen, spojen je sa auto-putem. Radi se Fruškogorski koridor i nedostaje nam most, da bi prešli Dunav i otvorili sremsku stranu. Juče smo imali događaj na Mišeluku gde radimo u suštini komunalno opremanje jednog novog naselja i razvoja grada na sremsku stranu- rekao je Đurić i dodao:

– Što se tiče ljudi koji protestuju mislim da je u pitanju manjina, koja teroriše većinu. Mislim da će ipak razvoj grada, izgradnja mosta pobediti manjinu. Mi smo 10. januara imali konferenciju za medije gde su bili gospodin prof. Bogdanović, iz saobraćajne struke, na kojoj je govorio o važnosti i neophodnosti mosta za Novi Sad, ali i čitavu državu. Takođe, govorio je i prof. Orlović, sa Instituta za šumarstvo o zaštiti životne sredine. Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine je juče postupila po prijavi građana da stabla koja se seku ugrožavaju stanište raznih životinja i biljnog sveta. Oni su izašli na lice mesta, dali su svoj nalaz i rekli su da nema nikakvih nezakonitosti i nepravilnosti i da radnici mogu da nastave svoj posao. Ne mogu da razumem to. Ne mogu da se složim sa time da Novom Sadu ne treba most, ne jedan gradimo tri. U odnosu na današnji dan, uvećaćemo se za 100 odsto do 2026. godine. Mogu samo da im poručim, da ako ne žele most odu na Most Slobode kad su najveće gužve oko podne ili za vikend. Nek ljudima koji čekaju, pokucaju na prozor automobila i kažu ljudi “ne treba nam most”. Pobediće zdrav razum – rekao je prvi čovek Novog Sada.

Podsećamo, Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine juče je shodno zakonskim ovlašćenjima, izvršila vanredni inspekcijski nadzor u pogledu postupanja JP “Vojvodinašume“ u vezi seče drveća na području Kameničke ade, a na osnovu prijave građana.

Na osnovu ovlašćenja, od strane ove inspekcije, prilikom inspekcijskog nadzora zatraženo je i neposredno zajedničko postupanje sa stručnim licima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, a u pogledu stručnog nadzora i mišljenja.

Na pomenutoj lokaciji, na stablima za koje je planirana seča nisu uočene duplje koje predstavljaju mesto gnežđenja ptica ili služe za hibernaciju slepih miševa.

Inspekcijski nadzor, uz stručni nadzor Zavoda, izvršen je na terenu, te na osnovu uviđaja, dokumentacije, prikupljenih izjava i izveštaja kao stručnog mišljenja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nisu uočene nezakonitosti i nepravilnosti u domenu nadležnosti ove inspekcije.