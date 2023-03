ĐURIĆ: Nikad nećemo zaboraviti na sve žrtve Novosađana i na tu tugu, to nam je podstrek za dalje!

Bombardovanje naše države, a ujedno i Novog Sada od strane NATO agresora počelo je pre 24 godine. To je bilo najtežih 78 dana u istoriji, kako Srbije, tako i Novog Sada, istakao je u svojoj Instagram objavi gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

Kako dalje napominje, nikad ne treba da zaboravimo šta nam je učinjeno: Srušena su sva tri mosta, Dunav se prelazio čamcima i skelama sa Danubiusa, zahvaljujući vojsci, a izgubljeni su i mnogobrojni civili i vojne žrtve.

– Nikad nećemo zaboraviti na sve žrtve Novosađana i na tu tugu. To nam je podstrek za dalje. Da nastavimo da radimo i da napravimo bolji i lepši i Novi Sad i našu državu Srbiju – istakao je Đurić.

Nakon izgrađenog Bulevara Evrope nedostaje most za prelazak preko reke Dunav

Gradonačelnik Đurić ističe da se od 1934. godine, spominje most u produžetku Bulevara Evrope, a u planska dokumenta most je ucrtan 1951. godine. On naglašava da je nesumnjivo je Novi Sad ekonomski razvijeniji i da napredujemo ističe da je dokaz tome da u ovom trenutku može da se gradi tri mosta.

– Došao je trenutak da Novi Sad ide dalje. Poslednje decenije je oporavljan od bombardovanja, nazadovanja i lošeg upravljanja, obnovili smo sve što su nam rušili. Izgradili nove temelje za uspeh i napredak. Titule Evropska prestonica kulture i omladinska prestonica bile su potvrde novog napretka. Dalji razvoj grada i izgradnja mostova pobediće tu manjinu koja pokušava da naš grad sruši i unazadi – poručio je gradonačelnik Đurić.

Kurir.rs/nsuzivo.rs