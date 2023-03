NA OVO SE ČEKALO 88 GODINA: Četvrti most rezultat reči struke, Novosađanima će doneti rasterećenje i povezati Srem sa Bačkom!

Mostovi i putevi, naravno u novije vreme i pruge, predstavljaju sisteme komunikacije koji služe lakšem, bržem i boljem povezivanju ljudi. Novi Sad je grad koji se ubrzano širi, ekonomski napreduje što dovodi do priliva sve većeg broja stanovnika koji u njemu vide budućnost.

Most u produžetku Bulevara Evrope jedan od najbitnijih projekata

Od kada je na čelu Srbije predsednik Aleksandar Vučić, a prvi čovek Novog Sada bio Miloš Vučević, cela zemlja, pa u okviru nje posebno Novi Sad postaju prostor gde se ubrzano grade putevi, pruge, mostovi i razvijaju sistemi komunikacije. Kao jedan od najbitnijih projekata takve vrste jeste most u produžetku Bulevara Evrope koji bi povezao stranu Novog Sada u delu grada koji se zove Telep i Sremsku Kamenicu.

Istorijski je kuriozitet da je na mestu današnjeg Telepa postojalo u srednjem veku naselje Sveti Martin i da se direktne veze između tog naselja i Sremske Kamenice pominju još krajem 15. stoleća. Stanovništvo je i tada trgovalo, a skelom se prenosilo sremsko vino koje je bilo svojevrstan ekonomski brend. Dakle, slobodno možemo reći da više od pet vekova traje međusobna interakcija stanovnika na dve obale Dunava.

Miloš Vučevič kao gradonačelnik revitalizovao ideju o mostu posle 8 decenija

Mnogo je vremena proteklo od ideje do realizacije projekta o izgradnji novog mosta. Još 1934. godine se spominje most na tom području, a projekat kojim je on predviđen postoji od 1951. godine. No, konačno, tek za vreme tadašnjeg gradonačelnika, a danas ministra odbrane Miloša Vučevića ovaj plan je počeo da se realizuje. Jedna od najvećih tekovina modernog doba, mostovi, koju su impresionirali Ivu Andrića, postaju realnost za Novi Sad, kojih će biti sve više.

No, ono što je ljude oduševljavalo vekovima unazad i inspirisalo velike pisce, za pojedine grupe ekstremista je danas razlog za izazivanje nemira i protesta. Šačica autošovinista, rušitelja i kako ih je ministar Vučević opisao zgubidana, namerna je da zaustavi napredak Novog Sada. Njima smetaju i duhovni, i nacionalni preobražaj zemlje i grada, ali što je još paradoksalnije, smetaju im i tekovine modernog sveta. Protivljenje izgradnji novog mosta, opozicija lakšem i bržem povezivanju ljudi sa dve strane, Fruškogorski koridor i lak prolazak na autoput je verovatno jedinstven slučaj u svetu. No, na sreću jedna ovakva šačica ekstremista, anarhista i autošovinista predstavlja ubedljivu manjinu.

Nakon više vekova veza između dvaju strana, bačke i sremske, biće još ubrzanija, a razvoj Novog Sada i njegove okoline je očigledno nezaustavljiv.