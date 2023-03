MINISTAR VUČEVIĆ obišao preduzeće „PRVA PETOLETKA“

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević obišao je danas preduzeće "Prva petoletka - namenska" u Trsteniku gde je razgovarao sa rukovodstvom i predstavnicima lokalne samouprave, nakon čega je obišao proizvodne kapacitete.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

Ministar Vučević istakao je da su ga današnji sastanak i obilazak pogona fabrike „Petoletka“ u Trsteniku uverili da je ispravna odluka države da nastavi investiranje i svaki drugi vid podrške fabrikama u sastavu odbrambene industrije naše države. - Razumeo sam sve one najbitnije informacije, poruke, izazove koje mi je direktorka kompanije Anđelka prenela i podelila sa nama. Nešto od toga sam znao, nešto sam novo čuo, naučio i razumeo. Doneli smo dobre vesti i sa strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva odbrane, da će država, po odluci predsednika Republike, a u programima daljeg naoružavanja i opremanja Vojske Srbije, ali i u programu i projektu daljeg jačanja svih kompanija u sastavu odbrambene industrije, ugovoriti poslove za „Petoletku“ u obimu njhove dvogodišnje, a možda i trogodišnje ukupne proizvodnje – istakao je ministar Vučević.

To bi značilo, ukazao je ministar odbrane, da će u naredne dve, odnosno tri godine, sve ono što bi „Petoletka“ po svom obimu proizvela, država ugovoriti, odnosno, biti naručilac posla. - To je garant sigurnosti i izvesnosti poslovanja, ali i radnih mesta, plata za zaposlene. Za mene je značajno što je tu predsednica opštine Trstenik gospođa Turk, jer „Petoletka“ ne može biti posmatrana samo kao prosta ekonomija, nego ima širi društveni značaj i za ovu opštinu, i za ovaj okrug, za ovaj region. To moraju svi da razumeju bez obzira u kom kraju ili iz kog kraja Srbije dolaze ili da li su u Vladi ili nekom drugom sektoru – naglasio je ministar Vučević. On je rekao da je danas razgovarano i o daljem unapređenju poslovanja i kako ovoj fabrici pomoći na tom putu. - Očekujemo da Anđelka sa svojim timom, pre svega sa svojim zaposlenima, izvrši i ispuni sve one ugovore koje će dobiti od strane države. Nije to jednostavno, ne zavisi ni samo od „Petoletke“, da budemo objektivni, ima tu i drugih podizvođača ili drugih firmi koji su uključeni u proizvodnju složenih borbenih sistema, ali je i velika odgovornost na „Petoletki“ – istakao je ministar Vučević. Kako je naglasio ministar odbrane, nije reč o rasipanju novca poreskih obveznika naše države, već o konkretnim dogovorima kako bi „Petoletka“ radila i proizvodila.

foto: Instagram/milosvucevic_odbrana

- Da „Petoletka“ živi, radi i proizvodi, da zarađuje, da ljudi imaju plate, ali da Petoletka poštuje ugovorene datume, rokove i da imaju izvesnosti u svojoj proizvodnji – naglasio je ministar Vučević i još jednom ukazao na značaj današnjeg sastanka za sagledavanje rada „Petoletke“ i njenog značaja za razvoj opštine Trstenik. Generalna direktorka "Prva petoletka-namenska" Anđelka Atanasković zahvalila je ministru Vučeviću na poseti i današnji sastanak ocenila je kao izuzetno koristan. Ona je istakla da je značaj namenske industrije za sistem odbrane velik i da će ulaganja koja će država i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić da opredele za ovo preduzeće biti korisno upotrebljena. Predsednica opštine Trstenik Milena Turk rekla je da je poseta ministra odbrane fabrici namenske industrije od neprocenjivog značaja za opštinu. - Namenska za nas predstavlja simbol oporavka, simbol domaćinskog i odgovornog poslovanja i pokazatelj je da se uz dobru saradnju sa Ministarstvom odbrane i Vladom Republike Srbije, zaista može doći od gubitaša do fabrike koja je lider u regionu i do fabrike koja je pokretač opštine Trstenik, i čitavog Rasinskog okruga, i time se zaista ponosimo - rekla je predsednica opštine Trstenik. Tokom današnjeg obilaska, ministar Vučević obišao je proizvodne pogone gde je prezentovan deo proizvodnog programa ovog preduzeća poput minobacača, ručnih bacača granata, ručnih raketnih bacača i vazduhoplovnih komponenti. Današnjem obilasku prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr Nenad Miloradović i predsednik Skupštine opštine Trstenik Gerasim Atanasković

Ministarstvo odbrane