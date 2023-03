Mirović u Milićima: Pokrajinska vlada nastaviće da pomaže razvoj Republike Srpske

Za podršku privrednom razvoju opštine Milići u Republici Srpskoj, predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću uručena je nagrada „Zlatni grb opštine Milići“ sa priznanjem „Povelja opštine Milići“ povodom dana te opštine, 31. marta.

„Mi smo formirali Fond za saradnju sa Srbima u regionu, i uvek i u svakoj prilici učvršćivali saradnju između naših institucija i pomagali i podržavali Republiku Srpsku. Prošle godine izdvojili smo znatna sredstva da pomognemo da ovde, u Milićima, ostanu ljudi u svom kraju, što je strateški važno za čitav naš narod i njegov opstanak“, izjavio je Mirović.

Pokrajinska vlada, preko Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, izdvojila je 30 miliona dinara za sufinansiranje izgradnje proizvodnih hala u industrijskoj zoni u toj opštini. Reč je o zajedničkoj investiciji Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srpske. Na površini od oko 2.000 kvadratnih metara izgrađene su i infrastrukturno opremljene dve proizvodne hale, čime su obezbeđeni uslovi za dolazak domaćih i stranih investitora, otvaranje novih radnih mesta i bolji život građana.

„Sa velikim zadovoljstvom odazvao sam se pozivu predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića da zajednički pomognemo izgradnju ove hale. Ova investicija znači da će ljudi ostati u ovom mestu, da će se opština graditi i razvijati. Ovo je primer višegodišnje dobre saradnje Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srpske“, rekao je Mirović.

Prema Mirovićevim rečima, poslednjih godina Republika Srbija je, na inicijativu predsednika Vučića, učinila mnogo da u svim opštinama u Republici Srpskoj uradi nešto konkretno u svim oblastima društvenog života i rada.

Prošle nedelje, kako je podsetio Mirović, Pokrajinska vlada izdvojila je sredstva za prvu fazu radova na izgradnji Srpske kuće u Mostaru.

„Nastavljamo da pomažemo naš narod, to činimo iz srca, iz potrebe da, kao što su to činili naši preci u Srpskoj Vojvodini u 19. veku, Vojvodina bude i ostane mesto sa kojeg će dolaziti sve one ideje koje imaju za cilj zajedništvo i jedinstvo srpskog naroda“, istakao je Mirović.

foto: Pokrainska Vlada Vojvodine

Mirović i Višković obišli su danas i novoizgrađenu proizvodnu halu u Industrijskoj zoni Podgora, gde će kompanija „DIV Trades“ iz Bačke Palanke početi proizvodnju.

Ta kompanija je, sa oko 500 zaposlenih i dva miliona proizvedenih džambo-vreća godišnje, njihov najveći proizvođač u Srbiji i snabdeva kupce na Balkanu, u Rusiji i u Evropskoj uniji.

„Velika zahvalnost predsedniku Pokrajinske vlade Igoru Miroviću, koji je pomogao da sagradimo ovaj objekat, i kompaniji koja je prenela deo svoje proizvodnju u Republiku Srpsku. Ovo je veoma značajna investicija za našu opštinu jer će posao dobiti 90 radnika. Širom Srpske nastavićemo sa ovakvim projektima kako bismo pomogli lokalne samouprave da sagrade proizvodne hale“, izjavio je Višković.

Kako je istakao, sa ponosom se može reći da je ova opština za 31 godinu postojanja izgradila sve potrebne institucije za normalan život građana. Višković je najavio da će Vlada Srpske nastaviti sa naporima na stvaranju novih radnih mesta koja će zaposlenima omogućiti uslove da ostanu i opstanu u toj lokalnoj zajednici.