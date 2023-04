Posetili smo restoran u Sremskoj Mitrovici koji je PRVO SOCIJALNO PREDUZEĆE - OBROK SOLIDARNOSTI ZA SVE

Udruženje osoba sa invaliditetom iz Sremske Mitrovice pokrenulo je prvo socijalno preduzeće u Vojvodini, osnovano po novom zakonu, a reč je o restoranu “Solidarnost” čiji je moto “Jedi i budi human”. Jelovnik ovog restorana dostupan je svima, kuhinja je domaća, a porcije veoma ukusne, dok se zarada usmerava da se besplatni obroci omoguće osobama u stanju socijalne potrebe. Naime, na četiri prodata obroka, jedan je besplatan za nekoga kome je to potrebno.

1 / 5 Foto: Sremska Mitrovica živi

“Ideja je osnaživanje, solidarnost, humanost, povećavanje empatije kod ljudi i saznanje da su invalidi u većoj potrebi nego što se čini. Obrok solidarnosti smo pokrenuli zajedničkom inicijativom da pomognemo osobama sa invaliditetom koje su u stanju socijalne potrebe. Funkcioniše tako što će doći ljudi da kupe obrok i na svaka četiri prodata obroka zaradimo da poklonimo jedan osobi sa invaliditetom ili licu u stanju socijalne potrebe. Pomažu nam svi građani i dobri ljudi koji žele da jedu kod nas. Imali smo jako veliku pomoć od škola, profesora, naših prijatelja, nekih firmi koje su označene na našem sajtu, imali smo i pomoć od Grada koji nam je ustupio ove prostorije. Ja sam došao na ideju da slogan bude “Jedi i budi human” zato što bi to povećalo empatiju kod ljudi baš da bi više ljudi shvatili problem invalida koji nisu do sada prepozna”, rekao je za Sremska MItrovica živi, Dragan Vizićanin, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom “Vizido”.

Obrok solidarnosti i restoran je izazvao veliku pažnju, ukusna i domaća kuhinja, ali i pristupačne cene privukli su mnoge. Vrata su otvorena svima, a ima i onih koji samo svrate da plate obrok za nekoga kome je to potrebno. Osim ovog socijalno preduzeća, udruženje “Vizido” ima još mnogo planova kako bi osnažili osobe sa invaliditetom, te će pokrenuti IT obuke za lica sa invaliditetom, posle koje bi mogli da potraže posao u ovom sektoru, ali i radionice na temu depresije i anksioznosti i mnogo druge. Kako kažu, cilj je da pokažu da su ravnopravni u svemu i da su i više nego sposobni da doprinose zajednici, a pokretanje socijalnog preduzeća je pravi primer za to.