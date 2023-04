Đurić posetio preduzetnicu koja je dobila subvencije za samozapošljavanje, a od danas otvoren novi konkurs za 2023. godinu (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i načelnik Gradske uprave za privredu Saša Bilinović posetili su danas preduzetničku radnju “Remek jelo” i razgovarali sa vlasnicom Zorom Krstić, koja je dobila subvencije od grada za samozapošljavanje žena. Govorili su o samom poslovanju, ali i o biznisu koji je pokrenula ova preduzetnica

– Danas smo u poseti preduzetničkoj radnji koja je dobila subvenciju od Grada Novog Sada za samozapošljavanje žena, a u pitanju je “Remek jelo”, a vlasnica je gospođa Zora Krstić. Subvencije je dobila 9. avgusta 2021. godine i dobra vest je da ona i dalje radi, ali i da je zaposlila još jednu radnicu koja joj pomaže u poslu. Ona takođe planira da zapoli još jednu osobu, što znači da se posao razvija i napreduje. Drago mi je da je ono što je Grad započeo još 2016. godine, a to je Javni poziv za samozapošljavanje žena, funkcioniše i da se to pokazalo kao sjajna ideja – rekao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

foto: Printscreen/Instagram

Od 2016. do 2022. godine 330 žena dobilo je subvencije ukupne vrednosti 75 miliona dinara, a za četiri godine, 157 žena dobilo je subvencije ukupne vrednosti 45 miliona dinara.

– Vršili smo analizu koliko preduzetnica je nastavilo da radi nakon te prve godine i došli smo do saznanja da skoro 80 odsto njih i dalje uspešno posluju. Mi nastavljamo dalje, a danas je raspisan konkurs za 2023. u cilju zapošljavanja žena, uz rekordan iznos od 25 miliona dinara. Povećao se i pojedinačan iznos za svaku ženu koja se prijavi, a on je u rasponu od 300 do 500 hiljada po subvenciji. Pozivam sve naše sugrađanke da se jave na ovaj poziv, a Zora je samo jedan od primera koliko je konkurs značajan za pokretanje sopstvenog biznisa – dodaje Đurić.

foto: Printscreen/Instagram

Preduzetnica Zora Krstić, istakla je za naš portal koliko joj je doprinela ova pomoć od grada i podsetila sve žene na značaj ove mogućnosti

– Bavim se kuvanjem i prodajom domaćih kuvanih jela, a u ponudi imamo čak i doručak. Ujutru sve naše mušterije očekuje sveža proja, gibanica i omleti. Svakog dana imamo drugačiji meni, a takođe radimo i dostavu u gradu. Želim da se zahvalim Gradu Novom Sadu i Gradskoj upravi za privredu koji su mi odobrili subvenciju od 300.000 dinara, što predstavlja veliki podstrek na početku. Želim da pozovem sve žene, da budu hrabre i odvažne, i da se prijave na konkurs kako bi pokrenule sopstveni biznis.

foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje šta se sve u ovoj kuhinji priprema i šta naši sugrađani najviše kupuju, naša sagovornica odgovara da je to uglavnom pohovano meso, pasulj, salate i kolači. Ona je takođe istakla da Novosađani vole kuvana jela i da se ona veoma dobro prodaju.

Kurir.rs/nsuzivo.rs