MONSTRUOZNO UBISTVO TINEJDŽERKE U RIPNJU: Stojan Ilić zverski silovao a potom ubio Nevenu P. (16)

Stojan Ilić (38) se sumnjiči da je juče oko 14 časova u Ripnju silovao i ubio šesnaestogodišnju Nevenu P. kao i da je nožem izbo troje komšija u njihovoj porodičnoj kući.

U Stojanov automobil su juče ušli Nevena P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gde je nesrećnu devojčicu, kako se sumnja, silovao pa ubio. Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao u kuću devojčice gde je nasrnuo na njenu porodicu. Majka i baba su zadobile teške telesne povrede, dok je ujak zadobio lake.

Telo devojčice pronađeno je na oko kilometar od kuće u kojoj je živela sa porodicom, a motiv za napad i dalje nije poznat.

Nakon brutalnog zločina Stojan Ilić je pokušao da pobegne, ali je policija uspela da ga locira i savlada. Njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Telo ubijene devojčice poslato je na obdukciju.

Koji su motivi monstruoznog zločina?

U kakvim odnosima je ubica bio sa porodicom žrtve?

Zašto je ubica mesecima pre zločina obilazio manastire i vračare u Srbiji?

Kakva kazna čeka Stojana Ilića?

Dimitrije Pastuović sektolog

Aleksandar Radivojević advokat