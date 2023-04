IAB DIGITAL DAY 2023: FOR BETTER WEB

Konferencija DIGITAL DAY održava se dvanaesti put, 18.maja 2023.godine u hotelu Hilton pod sloganom FOR BETTER WEB.

U okviru glavne teme DIGITAL DAY 2023 konferencije, FOR BETTER WEB, bavićemo se novim i poboljšanim internetom, gde korisnici imaju kontrolu nad svojim podacima, privatnost se poštuje a digitalna iskustva su dizajnirana da unaprede živote a ne da ih iskorišćavaju.

FOR BETTER WEB narativ je poziv na akciju za sve nas da učestvujemo u ovom pokretu za promenu. To je podsetnik da internet nije fiksni entitet, već ekosistem koji se stalno razvija i na koji imamo moć da utičemo i da ga oblikujemo. Podržavajući etičke tehnološke kompanije, prihvatajući decentralizovane tehnologije i zalažući se za politike koje štite naša digitalna prava možemo da izgradimo bolju mrežu za sebe i za buduće generacije.

Među predavačima nas očekuju brojni lideri poslovnog i kreativnog sveta.

Upoznajte Ravid Kuperberga, svetski poznatog kreativnog konsultanta čija je ekspertiza u kreativnosti pomogla agencijama širom sveta da osvoje čak 49 kanskih lavova, uključujući i prestižne 3 Grand Prix nagrade!

Pat Heery, stručnjak za digitalnu transformaciju, revolucionisao je Euronews lansiranjem inovativnih digitalnih strategija koje su preusmerile kompaniju sa analognog na digitalni pristup - i ostvario neverovatan uspeh!

Teads ne bi bio to što jeste bez Sergiu Gruite, svetski priznatog stručnjaka za programatik oglašavanje i strateška partnerstva. Njegova stručnost i znanje pomažu ovoj kompaniji da bude na vrhu industrije.

Ravid Kuperberg, Mindscapes Creativity - Turning Collected Data into a Creative Drama

Kako podstaći kreativnost u marketing komunikacijama sa podacima ? I …obrnuto, kako podstaći podatke sa kreativnošću iz marketing komunikacija ?

Ravid je Mindscapes Creativity partner i trener struktuiranog kreativnog mišljenja u polju brand komunikacija, radio je sa brojnim kreativnim agencijama i brendovima po celom svetu. Ravid je nekadašnji advertajzing profesionalac sa 14 godina iskustva u strateškom planiranju i kreativnom razvoju.On je čest keynote govornik i moderator na internacionalnim marketing konferencijama i advertajzing festivalima, uključujući brojna pojavljivanja na prestižnom Cannes Lions festivalu.

Pat Heery, Digital Editor in Chief, Euronews- Using data to put the audience at the heart of editorial decision making

Pat Heery je glavni urednik vesti na Euronews-u u Lionu a angažovan je 2022. godine da postavi novi digital pristup. Pat je ranije radio kao UK urednik BBC news sajta i on je ekspert u digital storytelling-u i u vođenju timova koji isporučuju vesti na najzanjimljiviji način za digital publiku.

Sergiu Gruita,Regional Industry Director CEE, Teads - Responsible Advertising for a better web

Sergiu Gruitova karijera uključuje preko 15 godina iskustva u marketingu i medijima. Posle dugogodišnjeg profesionalnog angažmana u P&G (gde je počeo svoju karijeru u marketingu, a kasnije se specijalizovao u medijima i digitalu), Sergiu je imao priliku da upozna tržište takođe i iz ugla tech preduzetnika, vodeći odeljenje za reklame za Global Tech startup u US. Sergiu se pridružuje Teads-u kao CEE Industry Director, u cilju razvoja strateških partnerstava sa ključnim klijentima u regionu.

O IAB Serbia

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 70 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.

