Komitet ministara Saveta Evrope je odlučio da pokrene proceduru razmatranja zahteva tzv. Kosova za prijem u organizaciju. Protiv neosnovanog predloga, uz našu zemlju bili su Španija, Rumunija, Kipar, Azerbejdžan, Gruzija, ali i Mađarska iako je ta država priznala nezavisnost tzv. Kosova. Najveće iznenađenje bile su zemlje koje su bile uzdržane: BiH, Grčka, Slovačka, i Ukrajina. Crna Gora i Moldavija su glasale ZA ovaj predlog. U skladu sa glasanje zahtev Prištine biće prosleđen Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, a prema najavama glasanje za prijem Kosova u SE može se očekivati za oko godinu dana.

Predsednik Srbije danas je govorio o značajnim, dubinskim i suštinskim promenama u spoljnoj politici naše zemlje, koje neće biti tektonske ali će biti suštinske. Kad je reč o zaokretu u našoj spoljnoj politici, Vučić je naglasio da će u naredne tri nedelje biti gotova strategija po kojoj će biti primenjivan princip reciprociteta odnosno kako neko prema nama tako I mi prema njemu uz akcenat na to da prijateljske zemlje moraju da nam budu ispred drugih, ali i to da ako neko ne poštuje naš teritorijalni integritet, nećemo ni mi njihov, pre svega zbog uzdržanosti Ukrajine, BiH I Moldavije na jučerašnjem glasanju u Savetu Evrope. Vučić je zaključio da je ovo velika sramota Saveta Evrope, da preglasavanjem neko bude primljen i da se to nikada u istoriji nije dogodilo da se prima međunarodno nepriznata zemlja ili zemlja za koju postoji problem sa teritorijalnim integritetom.

Kakav odgovor na odluku Saveta Evrope sprema Srbija?

Šta je zaključak sednice Vlade Srbije?

U kakvoj atmosferi će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine?

Gosti:

Jasmina Andrić - Institut za uporedno pravo

Neven Cvetićanin - Institut društvenih nauka i predsednik Foruma za strateške studije

Urednica i voditeljka: Jelena Pejović

INSERTER:

PRIJEM TZV.KOSOVA U SAVET EVROPE: Kakav je odgovor Srbije?

Kurir