ŠTA KUPITI ZLATO ILI NEKRETNINU ? NOVAC ULOZEN U ZLATO ZAUVEK OSTAJE NOVAC !

Zlato je nekada bilo simbol moci , luksuza i bogatstva, a sada zahvaljujuci geopolitickim turbulencijama postaje sastavni deo imovine svakog coveka, koji zeli spokojnu buducnost.

Fenomen, sa kojim se susrece svaki covek, jeste inflacija. Inflacija, nije nista drugo vec povecanje cena svih proizvoda i usluga.

Identifikujuci inflaciju, svaki covek koji ima mogucnost, zeli zastiti svoju ustedjevinu i to sto pre.

Kako se to radi ?

Najcesce na dva nacina. Prvi, jeste ulaganje u nekretnine i drugi jeste ulaganje u zlato.

Prva znacajna cinjenica jeste da nema svaki covek mogucnost da kupi nekretninu. Ali to ne znaci ,da treba da prepusti zaradjeni kapital inflaciji. Ulaganje u zlato moze se poceti i sa malim finasijskim iznosima.

Nekretnine su u našim krajevima jedan od najpopularnijih oblika ulaganja. Većina građana živi u stanu ili kući koja je u njihovom vlasništvu. Uz to, mnogi osim svoje vlastite stambene jedinice posjeduju najmanje još jednu nekretninu, a ponekad i više njih, koje im služe za iznajmljivanje ili za povremeni boravak.

Neretko se, pak, nekretnine znaju držati i prazne. Stan ili kuća koja se samo ponekad ili čak nikada ne koristi služi tek kao sredstvo “parkiranja” novca na duže staze.

Nepoznata investicija

Kupujete li nekretninu samo kako biste zaštitili svoja sredstva od propadanja?

Zaustavite se na kratko i razmislite: Možda bi bilo bolje svoj novac uložiti u nešto što ima dokazanu visevekovnu tradiciju: Investiranje u fizičko zlato,koje poznato u svetu kao investiciono zlato. Zlato koje možete držati u ruci.

Zlato ima nekoliko prednosti u odnosu na ulaganje u nekretnine.

Zlato je kompaktno

Za razliku od nekretnine koja zauzima veliki prostor, zlatne poluge i zlatnici kao sredstvo ulaganja dolaze u vrlo malim “pakovanjima”. Stotine hiljada eura, kada se pretvore u zlato, mogu se smestiti u manju torbicu,ili u kutiju za cipele,ili u teglu za cveće. Zlato je, dakle, kompaktan čuvar vrednosti, odnosno, zauzima izuzetno malo prostora.

Zlato je prenosivo

Baš zbog toga što se kupovinom zlata velika novčana vrednost može “spakovati” u malom prostoru, žuti plemeniti metal lako je prenosiv s mesta na mesto. Tu karakteristiku nekretnine ne posjeduju. Njih ne možete uzeti u ruku i preneti na sigurno. Sa zlatom je to sasvim moguće.

Zlato je standardno

Postoje velike nekretnine i male nekretnine. Postoje dobre nekretnine i loše nekretnine. Postoje nekretnine u vrhunskom stanju, ali i potpuno zapuštene nekretnine koje treba generalno renovirati. Investiciono zlato je, nasuprot tome, uvek isto – standardne mase, standardnog kvaliteta i vrednosti.

Zlato je likvidno

Proces konverzije nekretnine u gotov novac može biti prilično dugotrajan i mukotrpan proces. To je posebno velik problem u slučajevima kada nam gotovina treba odmah. Nasuprot tome, investiciono zlato moguće je prodati prakticno isti dan kada u rukama želimo imati likvidna sredstva. Pretvaranje zlata u gotov novac je brzo i jednostavno kao pretvaranje jedne valute u drugu, recimo, eura, ili švajcacarskog franka u bilo koju drugu valutu.

Zlato je diskretno

Sasvim je u redu da se svojim nekretninama možemo pohvaliti pred drugima. One ponekad predstavljaju statusni simbol, ali i simbol bogatstva. No, ponekad nije loše svoje bogatstvo držati diskretno, tako da za njega niko ne zna. Ni vaši prijatelji, ali ni vaši neprijatelji. Zlato bez teškoća možemo držati daleko od očiju javnosti. A to ponekad i te kako ima smisla.

Do sada smo govorili o prednostima koje ulaganje u zlato ima u odnosu na ulaganje u nekretnine. Nego, zlato ima i neke sličnosti s nekretninama. Ovo su tri najvažnije:

I zlato i nekretnine imaju dugu tradiciju

Ulaganje u plemenite metale, baš kao i ulaganje u stanove i kuće, ima tradiciju dugu mnogo stoleća. Upravo zbog toga možemo biti sigurni da će se vrednost zlata i vrednost nekretnina u budućnosti svakako biti stabilne , a realno je očekivati da će čak i rasti.

I zlato i nekretnine imaju prepoznatljivu vrednost

Vrednost zlata poznata je ljudima na svim meridijanima i paralelama. Gde god dođete sa zlatnom polugom ili zlatnom kovanicom u rukama, bit ćete prepoznati i cenjeni. Slično vredi i za nekretnine. Ako posedujete stan ili kuću bilo gde u svetu, smatrat ćete se dobro stojećim ili čak bogatim pojedincem.

Zlatu cena raste zajedno s nekretninama

Razlozi zbog kojih rastu cene nekretnina isti su kao i razlozi zbog kojih cene plemenitih metala imaju progresivno kretanje. Najčešći razlog za to, jeste emisija velike količine novog novca i tzv. ,,upumpavanje“ u svetsku ekonomiju. A kada se novac stvara ni iz čega, rastu cene imovine koju nije moguće proizvesti bez truda i napora. A ta imovina koju je nemoguće stvoriti “samo tako” su i zlato i nekretni

Zaključak: ako kupujete nekretninu…

Ako kupujete svoju prvu nekretninu, u kojoj želite živeti, naravno da u tom slučaju nećete imati nedoumicu: Kuća ili zlato. Ako, nekretninu kupujete kao sredstvo ulaganja novca za budućnost, tada bi situacija mogla biti drugačija. Razmislite nije li možda u tom slučaju bolje kupiti zlato, i jednostavno gledati kako žutom plemenitom metalu vrednost kroz godine polako ali sigurno raste. Zlatu ne treba održavanje, amortizacija ne postoji, potrebno ga je samo sigurno skladistiti.

Ulaganje u zlato zaista je izvrsna alternativa ulaganju u drugu, treću, četvrtu (i svaku dodatnu) nekretninu.

Investiciono zlato, jeste cisto zlato, zagarantovane cistoce 999,9 koje se proizvodi u strogo kontrolisanim industrijskim procesima u renomiranim svetskim kovnicama plemenitih metala.

Isto je oslobodjeno placanja pdv-a prilikom kupovine. Takodje, ne postoje ni ostali oblici poreskih opterecenja koji opterecuju ostale imovinske oblike:

-Porez na inovinu i porez na kapitalni dobitak.

