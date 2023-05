MASAKR U ŠKOLI: Kako smo došli do ovoga i kako se izboriti sa socijalnim opasnostima novog doba koje vrebaju?

"Kako smo došli do ovoga?" - Ovim pitanjem ljudi, dan posle jezivog masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, iskazuju svoju nevericu i ogromnu zebnju koja se preko noći uvukla u društvo. Ubistvo osmoro učenika i čuvara škole, koje je četrnaestogodišnjak planirao mesec dana, pokazalo je sve poremećaje društva, sistema, porodice, međuljudskih odnosa.

Dan posle zločina nikome nije jasno - ni kako je moglo da se desi, ni šta je motiv, ni da li je ubica pokazivao signale, ni šta je bilo u njegovoj glavi i emocijama.

Od reči profesorke:"On je odličan đak sa svim peticama, divno dete, mirno, primereno vladanje", do reči majke čija je ćerka bila na spisku za odstrel: "Njega niko nije odbacivao. On je psihopata, rođeni monstrum, roditelji ga nisu zapostavljali, razgovarali su s njim", do komentara psihologa: "On je intelektualno natprosečan, emotivno i socijalno nerazvijen".

A kao da jučerašnji dan nije bio sunovrat, danas su se nanizali novi događaji - od podrške ubici na društvenim mrežama, rečima "Bravo, kraljino", do novih otkrića - pronalaska spiska za odstrel kod đaka u Osnovnoj školi "Desanka Maksimović" u Beogradu, pretnje na času gumenim pištoljem u Obrenovcu, ali i priznanja đaka iz Bihaća da sprema isti zločin.

U Usijanju analiziramo sve okolnosti ovog zastrašujućeg zločina.

Pitamo: Na koje simptome i ponašanja kod dece treba posebno reagovati? Kako smo kao društvo došli do ovoga? Da li možemo nazad, kako ići dalje?

