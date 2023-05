Direktor Cvetković: Ono što je bitno za status Međunarodnog poljoprivrednog sajma je prisustvo Srbije i još 25 zemalja

Novosadski sajam, u godini u kojoj obeležava vek postojanja, od 20. do 26. maja, organizuje i jubilarni 90. Međunarodni poljoprivredni sajam.

Zemlja partner Poljoprivrednog sajma je Italija, koja je u istoj ulozi bila i 2016. i 2019. godine, dok je Zemlja prijatelj bila 2015. Značajna podrška najvećoj smotri agrara stigla je od sponzora – Globos osiguranja, Banke Poštanska štedionica, Al Dahre, Telekoma Srbija… Vlade Republike Srbije, Pokrajinske vlade, Grada Novog Sada, darodavaca…

– Pre svega želim da skrenem pažnju na značenje naših odnosa sa Balkanom i sa Srbijom. Nova Vlada Italije se opredelila da ojača odnose u Regionu i mi radimo na jačanju ekonomske saradnje. Naše učešće na Sajmu u Novom Sadu kao Zemlje partnera je dodatni korak u istom pravcu. Prisustvo na Sajmu je potvrdila 21 italijanska firma, pokrivaćemo 500 metara kvadratnih, a na samom Svečanom otvaranju učestvovaće i naš ministar poljoprivrede Frančesko Lolobriđida. Želim da podvučem tri apsekta našeg odnosa sa Novosadskim sajmom i sa Poljoprivrednim sajmom u Novom Sadu. Prva tačka je da učestvujemo kao sistem: naša vrhunska preduzeća, a uključili smo i naše referentne tačke koje postoje u Srbiji kao što su Banka Intesa i DDOR Novi Sad. Druga tačka je ekonomsko-kulturna organizacija, a na tome se zahvaljujem Italijanskom institutu za kulturu i direktoru Robertu Činkoti. Tokom nedelje Sajma će biti organizovani razni kulturni događaji, a jedan od veoma zanimljivih je koncert Ansambla Tarante. Treći element, koji je važan je ekonomsko-naučna saradnja. Imamo nameru da organizujemo dva seminara, rekao je ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, tradicionalno je pokrovitelj Nacionalne izložbe stoke, najveće izložba tog tipa na Balkanu, od pre nekoliko godina i Izložbe genetskih potencijala. Godinama podržava i Izložbu organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, proizvoda sa oznakom “Srpski kvalitet“, i kraft piva. Kao i prethodnih godina, Ministarstvo će aktivnosti predstaviti na štandu u Hali “Master”.

– Posetioci će imati priliku da vide različite vrste rasa konja, goveda, koza, ovaca, kao i neke autohtone vrste i one koje do sada nisu izlagane na ovakvim sajmovima, rekla je Dušanka Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede. Važno je da napomenemo da će imati priliku i da čuju i više o genetskim potencijalima, ali i o načinima na koji ove rase treba da se gaje. Izložba je prodajnog karaktera, te je to šansa da se i na taj način valorizuje napor stočara. Ovo će biti i dobra prilika da se prezentuju napori Vlade, odnosno Ministarstva poljoprivrede o budućim podsticajnim merama koje će se sprovoditi u cilju unapređenja i očuvanja stočarstva u Srbiji. Za nas je takođe od značaja Izložba na kojoj smo takođe pokrovitelj – Izložba organskih proizvoda, proizvoda sa oznakom geografskog porekla, sa oznakom “Srpski kvalitet” i zanatskih piva. Vidimo poseban potencijal u razvoju i afirmaciji ove vrste proizvoda ne samo na domaćem već i na internacionalnom tržištu i smatramo da će jedna ovakva izložba biti dobar podsticaj za domaće proizvođače, kao i one koji ovom proizvodnjom tek žele da se bave, dodala je Golubović.

Generalni sponzor 90. međunarodnog poljoprivrednog sajma je Globos osiguranje koje će ove godine predstaviti sve svoje usluge obogaćene novinama. – Izuzetno sam ponosan što smo prošle godine započelli ovo partnerstvo sa Novosadskim sajmom. Globos osiguranje je prošlu godinu završilo na šestom mestu i nastavljamo sa razvojem na tržištu osiguranja Srbije. U prethodne tri godine smo otvorili preko 20 filijala širom Srbije da bi mogli što lakše i što konkretnije da odgovorimo na sve izazove. Isto tako želim da naglasim da i dalje držimo poziciju broj 1 u ažurnosti isplate šteta što je najbolja, najveća i najkvalitetnija reklama koje neko osiguranje može da pokaže na tržištu. Na Sajmu ćemo predstaviti nove pakete i potrudićemo se da svima budemo dobri domaćini, rekao je Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora Globos osiguranja.

foto: Novosadski sajam

Podrška Poljoprivrednom sajmu je i Banka Poštanska štedionica, kao Banka partner. Predstaviće usluge i pogodnosti koje su pripremili.

-Drugu godinu zaredom se pojavljujemo kao Banka partner na Novosadskom sajmu, na Poljoprivrednom sajmu. Kao Banka koja je pre dve godine proslavila 100 godina uspešnog i neprekidnog rada razumljivo je zašto smo povezani sa Sajmom koji ove godine navršava 100 godina rada, a organizuje 90. međunarodni poljoprivredni sajam. Tradicija nije jedino što nas povezuje. Pre svega ova naša saradnja usmerava na to da se zajedno bolje i brže razvijamo, prepoznajemo potrebe naših klijenata i praktično se trudimo da podržimo poljoprivredu kao značajnu granu koja doprinosi razvoju Republike Srbije, odnosno ima veliko učešće u njenom društvenom bruto proizvodu. Što se tiče ovogodišnjeg nastupa na Sajmu, Banka će biti prisutna u Hali “Master”, ali i sa svojom prepoznatljivom mobilnom ekspoziturom gde ćemo moći da pružimo praktično sve bankarske usluge za naše postojeće, a i buduće korisnike. Želimo da budemo što bliže vama – praktično preko 200 ekspozitura i dve mobilne ekspoziture su uvek u funkciji i na to smo i ponosni. Prilika je da svi koji žive i rade od poljoprivrede na licu mesta dobiju praktičan savet i podršku i da im tako pomognemo u daljem razvoju, rekao je Aleksandar Čortan, član Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica.

– Uvek je čast biti deo ovakve manifestacije pogotovo što Novosadski sajam obeležava stogodišnjicu postojanja. U bilo kojoj državi u kojoj poslujemo pokušavamo da budemo lider, pa tako i u Srbiji. Da budemo najbolji pokušavamo i ostvarujemo kroz impelmentaciju najboljih znanja i tehnologija iz celog sveta. U poslednje četiri godine u Srbiju je uloženo preko 85 miliona evra i to je nešto što je egzaktno i što može da se izmeri, ali ništa manji uticaj nije na zapošljavanje novih kadrova jer smatramo da je ulaganje u ljudski kapital i znanje ono što ključ bilo kakvog ozbiljnog razvoja. U narednom periodu ćemo fokus staviti na novu mehanizaciju, drenažne sisteme, sisteme za navodnjavanje. Ideja je da se u narednih nekoliko godina uloži više od 120 miliona evra, a u kadrove ulažemo onoliko koliko tržište može da nam ponudi. Pokušavamo i da putem komunikacije sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu i u Novom Sadu približimo budućim kolegama šta mi to radimo, kako radimo, a trudimo se da ih zainteresujemo za školovanje, ne samo u Srbiji nego i u svetu. Od Arizone, Kalifornije do Južnoafričke Republike i Australije. U tu svrhu smo napravili program školovanja naših kadrova u našim kompanijama širom sveta, rekao je Predrag Klepić, direktor Sektora biljne proizvodnje Al Dahre, Zlatnog sponzora Poljoprivrednog sajma.

Svi segmenti Poljoprivrednog sajma privlače pažnju. Među najinteresantnijima je izložba poljoprivredne mehanizacije u kojoj učestvuju članice Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, one koje to nisu, ali i izlagači iz inostranstva. Darodavci u Poklon-igri za posetioce sa kupljenim ulaznicama su ove godine pripremili pet poklona, a ujedno izlažu mehanizaciju, mašine i opremu.

– Čestitam Novosadskom sajmu veliki jubilej. Mi sarađujemo više od četvrt veka, mislim da je, ako se ne varam ovo 27-ma godina kako naša kompanija izlaže na Sajmu, i to nam je izuzetna čast. Mislimo da je za nas mehanizatore Poljoprivredni sajam veoma bitan jer u sedam dana se sastajemo kako sa našim dobavljačima iz celog sveta, tako i sa poljoprivrednicima i našim dilerima mašina da razmenimo razna iskustva i posebno u teškim i turbulentnim vremenima. Mi smo do sada poklonili 27 traktora. Ove godine smo odlučili da poklonimo i 28-mi traktor, Belarus 820 – 81 KS, vrednost je oko 26.000 evra i poklonićemo rasipač HMS od 1000 litara – i njegova vrednost je nešto manje od 2.000 evra. Izlažemo na istom štandu, na nešto manje od 2.000 kvadrata. Biće izložen 21 različit model traktora i preko 30 priključnih mašina. Ono što je svakako interesantno je da ćemo imati sajamske popuste na traktore od 500 do 3.000 evra i nekih, do 8% na priključnu mehanizaciju, rekao je Aleksandar Švonja, zamenik generalnog direktora kompanije Agropanonka.

Kompanija MBV ove godine je za Poklon-igru pripremila dva vredna poklona – prskalicu Badilli od 600 litara i sejalicu Ozduman. I to nije sve što će na Sajmu prikazati. – Preduzeće MBV ove godine na Sajmu nastupa 31. put. Nastupamo na 1000 metara kvadratnih gde ćemo predstaviti naše udarne proizvode – priključne mašine koje su najprodavanije. Takođe sa našim partnerima smo se potrudili da obezbedimo promovisanje noviteta. Imamo poboljšanu prikolicu Palazoglu, prskalicu Badili, Ozduman sejalice. Nadamo se da će poljoprivrednici naći vremena, posvetiti ga poseti Poljoprivrednom sajmu, našim novitetima i popustima koje ćemo davati i da ugovore kupovinu mašina, jer svakako da ulaganje u nove mašine može doprineti profitabilnosti, istakao je Blagoje Milinković generalni direktor kompanije MBV – Darodavca u Poklon-igri.

– Mi se na Sajmu osećamo kao kod kuće jer zajednički zadatak je da sve ovo traje i da zajednički planiramo budućnost. Kompanija KITE DOO nastupa na svom tradicionalnom otvorenom prostoru na površini nešto više od 1800 metara kvadratnih. Ove godine ćemo izložiti oko 70 eksponata. U okviru ponude kompanije Džon Dir biće izloženi kombajni i traktori od 45 do 450 KS i kombajni serije S, V i T i GAMA priključne mašine ovog svetski poznatog brenda. Naravno, tu su i noviteti iz oblasti opreme za negovanje travnatih površina kao i za golf terene koji predstavljaju jednu od potencijalnih investicija u Regionu. Uz Džon Dir treba spomenuti i brend JCB, znači engleski brend teleskopskih utovarivača i opreme za poljoprivredu posebno za stočare koji su interesantni za sve vrste subvencija. Ono što smo prošle godine uveli je program slovačkih šumskih traktora LKT koji u saradnji sa kompanijom Džon Dir veoma uspešno prodajemo šumskim gazdinstvima u Srbiji. U okviru sektora agronomija sprema se ponuda semenskog materijala i sredstava za zaštitu bilja. Ove godine ćemo imati popust od 3% pa nadalje za određene grupe proizvoda i nepodizanjem cena činimo veliki doprinos u borbi sa inflacijom i zaista se trudimo da korekcije budu minimalne samo koliko naš dobavljač zaračuna poskupljenje inputa u proizvodnji, istakao je Đorđe Mišković izvršni direktor Kompanije KITE doo

– Ono što je bitno za status Međunarodnog poljoprivrednog sajma je prisustvo Srbije i još 25 zemalja – Grčke, Rumunije, Belorusije, Bugarske, Severne Makedonije, Belgije, Turske, Rusije, Italije, Kine, Danske, BiH, Česke, Španije, Mađarske, Nemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Angole, Poljske, Holandije, Crne Gore, Francuske i Indonezije. Internacionalni karakter potvrđuje i 14 najavljenih kolektivnih izložbi iz Italije, Španije, Kine, BiH, Česke, Mađarske, Indonezije, Holandije, Poljske, Crne Gore, Angole, Rumunije, Belorusije i Rusije. Najskuplji traktor na Sajmu će biti traktor Case IH Steiger 500, po ceni od 462.000 evra+PDV, a biće izložen na štandu Agromarket Machinery. Specijalizovani kombajn Grimme REX 6200 kompanije ITN Group Agroteh, čija je osnovna cena 670.000 evra+PDV, i najavljena je premijera žitnog kombajna, guseničara Fendt IDEAL 8, koji će biti ujedno i najskuplji žitni kombajn na Sajmu čija je vrednost oko 700.000 evra+ PDV izlagač je InterAgrar. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ove godine je dodatnim sredstvima pomoglo da održimo Nacionalnu izložbu stoke i Izložbu genetskih potencijala. Pomoć nam je stigla i oko održavanja „Bio bašte“ koja će biti interesantna našim posetiocima. Uspeli smo da obezbedimo adekvatan reprezentativan broj grla, goveda, konja, koza, ovaca i živine, a ove godine nećemo imati svinja, zbog opasnosti od afričke kuge. Imaćemo 21. maja, takmičenje u preponskom jahanju, a kao i prošle godine biće održana Fijakerijada, Dan stočara, Dan voćara, a najavljujem i jednu humanitarnu akciju koja će biti održana u saradnji sa NURDOR-om i Kompanijom Stamevski, a realizovana na Poljoprivrednom sajmu, gde će u akciji „Human i Sladak“ sav prikupljeni novčani iznos ići NURDOR-u za izgradnju šeste roditeljske kuće. Zahvaljujem se i Bordu sponzora koji su ove godine spremili vredne poklone, a to su Agropanonka MTZ Finke, MBV i KITE DOO, rekao je Slobodan Cvetković, generlni direktor Novosadskog sajma.

Na Konferenciji su se prisutnima obratili i direktor Italijanske agencije ITA/ICE Antonio Ventreska, kao i Frančesko Maši, predsednik Izvršnog odbora DDOR Novi Sad, partnera Italije.

Jubilarni 90. međunarodni poljoprivredni sajam najavljen je u prostorijama Italijanske agencije za spoljnu trgovinu na konferenciji koja je počela munutom, ćutanja u znak počasti nastradalima u nedavnim tragičnim događajima.

