Obeleženo deset godina poslovanja Razvojnog fonda Vojvodine

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obratio se danas na obeležavanju deset godina poslovanja Razvojnog fonda Vojvodine, istakavši da, kada pogledamo sve segmenete ekonomskog razvoja Vojvodine, svuda pronalazimo elemente i merljive podatke za razvoj i sa ponosom možemo reći da je u njima učestvovao i Razvojni fond Vojvdine.

„Pokrajinska vlada podržala je konkretne proizvode i investicije koji će ostati kao trajna vrednost u godinama pred nama i koji će doprineti stvaranju novih vrednosti“, izjavio je Mirović.

Predsednik je podsetio na to da prethodnih deset godina Razvojni fond Vojvodine odobrava kredite pod uslovima povoljnijim od tržišnih, što je i deo njegove misije, i tako podstiče razvoj naše privrede.

Prema Mirovićevim rečima, tih deset godina mogli bismo podeliti na dva perioda – prvi period, od osnivanja 2013. do 2016. godine, a drugi period nakon toga.

„Iako su i privrednici i poljoprivredna gazdinstva i tada iskazivali velike potrebe za kreditima sa dužim periodom mirovanja i nižim kamatnim stopama, broj kredita koje je Fond odobrio od 2013. do 2016. iznosio je samo 186, a njihova ukupna vrednost tek milijardu i po dinara. Prosečno godišnje izdvajanje za ovakve kredite u tom periodu iznosilo je svega 375 miliona dinara. Mi smo stvari promenili iz korena, i u 2017. godini odobrili 138 kredita, u ukupnoj vrednosti od preko 916 miliona dinara. Taj trend je nastavljen i u godinama koje su usledile, da bi – od tada do danas – ukupan broj odobrenih kredita dostigao 1.077, a njihova vrednost premašila 5,2 milijarde dinara. Zahvaljujući tome, prosečna ukupna godišnja vrednost kredita Razvojnog fonda Vojvodine povećana je na preko 866 miliona dinara, što je gotovo dva i po puta više nego u periodu od 2013. do 2016. godine“, naglasio je Mirović i dodao da treba pomenuti i činjenicu da je prihod od zakupa nepokretnosti kojima Fond upravlja učetvorostručen.

foto: Pokrajinska vlada

Prema Mirovićevim rečima, u 2013. godini taj prihod je iznosio svega 25 miliona, da bi prošle godine premašio 100 miliona dinara. Jedan od glavnih razloga za to je činjenica da su, posle 2016. godine, do tada uglavnom devastirane nepokretnosti dovedene u takvo stanje da se od njihovog zakupa mogu ostvariti solidni prihodi.

Mirović je izrazio očekivanje da će Razvojni fond Vojvodine svoju misiju nastaviti uspešno da obavlja u ovoj i u narednim godinama.

Najbolji dokaz za to je 15 konkursa raspisanih na samom početku 2023, od kojih je šest vezano za podršku pravnim licima i preduzetnicima, osam za podršku poljoprivrednim gazdinstvima, a jedan za pretfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od Evropske unije i bilateralnih donatora.

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić izjavio je da je Fond za prvu deceniju postojanja imao odlične rezultate i doprineo razvoju privrede, malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava. On je dodao da je Fond prva finansijska institucija sa ovih prostora koja je pokrenula proceduru akreditacije kod Međunarodnog zelenog klimatskog fonda sa sedištem u Južnoj Koreji.

Prema njegovim rečima, ciljevi Razvojnog fonda Vojvodine su i podsticanje socijalnog preduzetništva, zapošljavanja, izvoza, ravnomernog regionalnog razvoja i klimatski održivih investicija.

Obeležavanju deset godina poslovanja Razvojnog fonda Vojvodine u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinske vlade i članovi Pokrajinske vlade.

Pokrajinska vlada