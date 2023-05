SREMSKA MITROVICA: Maturanti tradicionalno zaplesali na gradskom trgu - GRAD I OVE GODINE OBEZBEĐUJE MATURSKE PROSLAVE

Na centralnom gradskom Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici održan je tradicionalni “Maturantski ples”. Tradicija da se maturanti okupe i plešu uz klasične zvuke kvadrila postoji više od jedne decenija i uvek privuče veliki broj maturanata i gledalaca. Maturantski ples je organizovala Gradska uprava za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica uz pomoć Kancelarije za mlade. Maturanata je bilo mnogo, nosili su zelene majice i plave kišobrane, a gradski trg je postao pravo “more mladosti”. Pitali smo maturante po čemu će pamtiti srednju školu i kakvi su im utisci sa plesa.

“Drago mi je što Grad organizuje i čuva ovu tradiciju. Svi se zajedno družimo, sve srednje škole i Grad će i ove godine da nam obezbedi matursku proslavu i to je veoma lep gest od Grada. Mi ćemo se provesti lepo i mislim da je to divno”, kaže za Sremska Mitrovica živi, Sofija Nenadić iz Mitrovačke gimnazije. Sara Lazić iz Medicinske škole “Draginja Nikšić” kaže da je uživala na ovoj manifestaciji: “Jako sam srećna što naša škola učestvuje u ovom plesu. Mislim da je to jako lepo iskustvo koje ćemo pamtiti i nešto što će ovako obeležiti kraj našeg školovanja”, dok njena školska drugarica Anastasija Budišin dodaje: “Smatram da je lep gest od Grada što organizuje sve ovo. Volela bih da čak i više maturanata učestvuje u ovom maturantskom plesu jer smatram da je veoma zanimljivo i da je lepo da se družimo i da super izgleda”.

1 / 6 Foto: Sremska Mitrovica živi

Simbolično su maturanti za stradale sa početka maja i tragično nastradalog mitrovačkog učenika pustili bele balone pre početka manifestacije. Maturantski ples je pokazao svu lepotu mladosti i sreće i sigurno će ostati jedna od njihovih najlepših uspomena na srednju školu. Maturanti su posle kvadrila zaigrali i nešto naše i tradicionalno, naravno šta drugo nego Užičko kolo. Inače, Grad Sremska Mitrovica će treću godinu zaredom za sve svoje maturante obezbediti matursku proslavu, sa razlikom što su ove godine maturanti sami birali prostor u kome će proslave organizovati.

“Grad Sremska Mitrovica će i ove godine obezbediti besplatne maturske večeri svim svojim maturantima. Ove godine je to nešto drugačije. Maturanti su izrazili želju da oni sami biraju gde će proslaviti njima najvažnije veče u životu i mi smo doneli odluku da ih podržimo jer nam je njihovo mišljenje izuzetno važno. Nama je važno da budemo uz maturante u njima najvažnijem periodu u životu. Zato smo na više načina se trudimo da im izađemo u suret. Organizovali smo i besplatnu pripremnu nastavu za male maturante i na taj način svoj deci omogućili da imaju jednake šanse prilikom upisa u srednju školu. Takođe, imamo i akciju “Pokloni matursku haljinu” koju realizujemo u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Imamo maturantski ples i organizovanje proslave maturskih večeri. Oni su ponos našeg grada, oni su budućnost našeg grada. Ja im čestitam”, rekao je predsednik Skupštine grada Sremska Mitrovica Vladimir Pavlović.