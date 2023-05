MIROVIĆ: Pokrajinska vlada opredelila 1,3 milijarde dinara za rekonstrukciju četiri objekta UKCV

„Univerzitetski klinički centar Vojvodine po prvi put od svog osnivanja dobio je mikrobiološku laboratoriju u Centru za laboratorijsku medicinu, koja zadovoljava sve zahteve i standarde dijagnostike tercijarne ustanove. Laboratoriju vrednu ukupno 80,1 milion dinara finansirala je Pokrajinska vlada. Time je znatno unapređen proces rada UKCV, o čemu svedoči podatak da su do sada sve urađene analize morale da se šalju u Institut za javno zdravlje Vojvodine“, izjavio je predsednik Igor Mirović nakon obilaska Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Zahvaljujući Pokrajinskoj vladi, u Centru za radiologiju adaptiran je prostor i nabavljen novi aparat za magnetnu rezonancu sa pripadajućom opremom. Reč je o drugoj magnetnoj rezonanci koju je Pokrajinska vlada obezbedila za potrebe Kliničkog centra.

Pokrajinska vlada finansirala je građevinske radove – obnovu fasade, zamenu stolarije, sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže – u objektu u kome su smešteni Centar za radiologiju i Centar za laboratorijsku medicinu. U okviru tog objekta u funkciji je i savremena automatizovana laboratorija u kojoj se rade biohemijske i imunohemijske analize.

„Već šest-sedam godina traju naši zajednički napori da modernizujemo Klinički centar Vojvodine. Rekonstruisali smo do sada 13 klinika, obnovili smo opremu i poboljšali uslove za rad zaposlenih, lečenje i boravak pacijenata”, izjavio je Mirović, i istakao da je nabavljena i magnetna rezonanca u opštim bolnicama u Subotici i Zrenjaninu, kao i ona namenjena pedijatrijskim pacijentima u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.

„Tokom ove godine pokrenućemo i veliki investicioni ciklus kojim želimo da unapredimo kvalitet zdravstvene zaštite. Očekuje nas početak rekonstrukcije više klinika u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, za šta smo opredelili 1,3 milijarde dinara preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine “, naglasio je Mirović.

Reč je o objektima koji su izgrađeni pre više od 110 godina i zaštićeni su kao spomenici kulture.

Planirana je rekonstrukcija četiri objekta UKCV u kojima su smešteni Klinika za urologiju, Klinika za maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Laboratorijsko odeljenje za nuklearnu medicinu, Odeljenje za hemodijalizu, Operacioni blok za Kliniku urologije, Klinika za očne bolesti i Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata.

Rekonstrukcijom će se obezbediti neophodni i funkcionalni prostori za pacijente i medicinsko osoblje, povezanost hospitalnog i ambulantnog dela klinika i prilagođavanje objekata osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama.

„U sistemu javnog zdravstva Vojvodine svi aparati su u funkciji – magnetne rezonance, CT aparati, ultrazvučni aparati i rendgeni“, istakao je Mirović i dodao da su stvoreni uslovi da se do kraja godine čekanje na snimanje skrati sa sadašnja tri do četiri meseca na šest do osam nedelja.

V.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine Edita Stokić izjavila je da će mikrobiološka laboratorija obezbediti mnogo veću efikasnost i brzinu pri odabiru terapije za pacijente, jer se za bakteriološku analizu nekada čekalo 24 sata, a sada je potrebno samo nekoliko minuta.

„Zahvaljujući Pokrajinskoj vladi, UKCV nastavlja da radi na obezbeđivanju najboljih uslova za rad uz nepromenjeno geslo, osnovu i i podlogu, da pacijent uvek mora biti u prvom planu“, izjavila je Stokićeva.

Obilasku UKCV prisustvovao je i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

