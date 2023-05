ŠTA SE DESILO U BELGORODU: Da li je upad u Rusiju crveni alarm rata? Da li će napad uzdrmati Kremlj ili će Putin pojačati udare?

Rusi kažu desio se diverzantsko-teroristički čin u Belgorodu kada su ukrajinske nacionalističke formacije upale na teritoriju Rusije. Iz Kijeva poručuju da pomno prate situaciju u Belgorodu, ali da nemaju ništa sa tim. A za to vreme je grupa ruskih državljana, takozvanih partizanskih jedinica koje se protive predsedniku Vladimiru Putinu, a povezani su sa ukrajinskom vojskom, preuzela odgovornost za napad u ruskoj oblasti koja se graniči sa severoistočnom Ukrajinom i važno je logističko čvoriše Rusima u ratu. Sve tri verzije različite, ali to nije ništa novo u ovom sukobu. Novo je, međutim, to da bi upad u Rusku Federaciju mogao da upali crveni alarm rata, ali i da uzdrma sam Kremlj, ako iza napada stoji opozicija!

U Usijanju tražimo odgovore:

Šta se desilo u Belgorodu?

Da li je upad u Rusiju crveni alarm rata?

Može li to da proširi sukob i u unutar Rusije? Da li napad signalizira pojavu oružane opozicije unutar Rusije i da li to može da uzdrma Kremlj? Ili sasvim suprotno - da li će zbog ove sabotaže Putin krenuti u odmazdu i pojačati udare?

Gosti:

Dragan Simić, analitičar

Srbislav Filipović, analitičar

Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

