DA LI IGRATE DRUŠTVENE IGRE - Kancelarija za mlade u Sremskoj Mitrovici svakog četvrtka za mlade organizuje veče društvenih igara

Danas smo više okrenuti tehnologijama i imamo sve manje prave interakcije, pa društvene igre mogu da nas povežu. Osim toga, sremskomitrovačka KZM je dobila sredstva za opremanje što će doprineti boljim uslovima za mlade.

“Kancelarija za mlade svakog četvrtka organizuje veče društvenih igara u periodu od 19 do 21 čas kada dolaze volonteri da igraju i da se ovde druže. Često se dešava dok sedimo zajedno, svi smo nekako okrenuti ka svojim telefonima. Baš smo zato došli na ideju da ovde imamo veče kada telefone ostavljamo po strani, uzimamo društvene igre, družimo se, jer su one odlične i za opuštanje i za razmišljanje, to je ono nešto što nam baš nedostaje u poslednje vreme. Planiramo da pravimo otvorena vrata i da pozovemo i druge mlade, koji nisu deo KZM da dođu, da se druže sa nama, da se upoznaju i da nas bude što više”, izjavila je Matić za Sremska Mitrovica živi.

Rad i aktivizam volontera u Sremskoj Mitrovici je veoma prepoznat i cenjen, bilo da se radi o volonterima Crvenog krsta, Kancelarije za mlade ili neke druge organizacije. Mladi ljudi ulažu svoje vreme kako bi doprineli svojoj zajednici. Zbog toga se Kancelarija za mlade trudi da volonterima uslove u svojim prostorijama učini što boljim u čemu im bezrezervno pomaže Grad Sremska Mitrovica. To je prepoznao i Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport, koji su ovoj Kancelariji po konkursu dali sredstva za opremanje prostora po projektu “Adaptiranje prostora KZM prema potrebama mladih”.

“Kancelarija za mlade je na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dobila sredstva za opremanje Kancelarije, u smislu nameštaja i tehnike, a sa druge strane Grad je kao i sve ove godine velika podrška Kancelarije za mlade i uvek je tu za nas, tako da će nam i Grad pomoći u sređivanju Kancelarije. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve mlade da dođu u KZM, svakog četvrtka od 19 da se družimo, da se upoznajemo i da pravimo jednu sjajnu ekipu za takmičenje u društvenim igrama”, zaključila je Matić.