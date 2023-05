Gradnočelnik Đurić ugostio šampionke koje su osvojile šestu uzastopnu titulu prvaka Superlige Srbije (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, danas je u Gradskoj kući ugostio delegaciju Stonoteniskog kluba „Novi Sad” rukovodstvo, trenere i igračice prvog tima koje su prošle nedelje osvojile šestu uzastopnu šampionsku titulu prvaka Superlige Srbije

Na prijemu su prisustvovali i šampionke iz 1968. godine Tatjana Ječmenica, Radmila Ninković Stojšić i Sonja Skakun Brkić.

– Ovogodišnje šampionske Stonoteniskog kluba „Novi Sad” koje su osvojile titulu, šesti put, osmi put poslednje decenije. Ono što je značajno i važno, a to je što su ostvarile jedan korak dalje u odnosu na prethodne dve godine kada su igrale ligu Evrope. Ove godine su ušle u Ligu Šampiona u četvrtfinale i dolazimo do drugog dela druge ekipe koju smo danas primile, a to je šampionske generacija iz 1968. godine koja je bila šampion tada Jugoslavije. Danas je taj uspeh ponovljen i drago mi je da danas imamo spoj mladosti i iskustva – istakao je gradonačelnik i uputio čestitke klubu.

Gradonačelnik je naglasio da se ovim fenomenalnim uspehom promoviše Grad Novi Sad i naša država.

– Ono što je važno, sve njihove utakmice u Ligi šampiona imale su humanitarni karakter. Prikupljena su sredstva za decu sa Kosova i Metohije, kao i za Dečije selo u Sremskoj Kamenici, a i za osobe sa posebnim potrebama. Time su klub i devojke pokazale, pored toga što su sportski šampioni, jednu ljudsku veličinu – rekao je gradonačelnik.

Tatjana Ječmenica, profesionlna srpska stonoteniserka, šampionka koja je od 1968. godine osvajala titule Jugoslovenskih prvaka ističe da je Novi Sad rasadnik vrhunskih stonotenisera.

– Čast mi je da posle 55. godina, prisustvujem takvom događaju i srce mi je puno kada vidim ove devojke, mladu generaciju koja nastavlja našim stopama – da nižu rezultate. Hoću da napomenem, da je Novi Sad bio rasadnik vrhunskih stonotenisera – rekla je Ječmenica i zahvalila se upravi kluba, treneru, igračicama, ali i gradonačelniku na tome što su omogućili da devojke imaju uslove kakve oni tada nisu imali.

Predsednik STK “Novi Sad”, Dan Fracile ističe da je okupljanjem dve generacije potvrda da Grad Novi Sad posvećen sportu i tradiciji.

– Ovo je nesvakidašnji trenutak za nas, objedinili smo dve šampionske generacije i ovo je samo potvrda da Grad Novi Sad drži do tradicije da radi na isti način kao što to bilo krajem šezdesetih godina – rekao je Fracile i dodao:

-Naša uloga je da ostavimo u amanet budućim generacijama, da se za 20-30 godina okupe ove sadašnje sa istom porukom, a to je da sport spaja – sport ne zaboravlja i zaista ga čuvamo svi na najbolji mogući način.

Tijana Jokić, kapitenka ekipe, sa zadovoljstvom govorila je o sezoni koja sada već iza njih.

– Izuzetno mi je drago da je tu i šampionska ekipa, čast je biti pored njih i drago mi je da se tradicija kluba nastavlja – rekla je Tijana.