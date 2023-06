Mirović učestvovao u akciji uređenja i čišćenja Fruške gore

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović učestvovao je danas u akciji „Radni dan za prirodu“ u Nacionalnom parku „Fruška gora“, istakavši da je reč o akciji uklanjanja otpada i uređenja Fruške gore, najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji, koju su povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, organizovali Pokrajinska vlada, JP „Nacionalni park Fruška gora“ i Naftna industrija Srbije.

„Ova akcija je posebna jer više od dve stotine volontera danas učestvuje u čišćenju Fruške gore – volonteri iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, ′Nacionalnog parka Fruška gora′, Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine i sportske manifestacije ′Tour de Fruška′“, izjavio je Mirović i zahvalio Naftnoj industriji Srbije, sa kojom je Pokrajinska vlada do sada realizovala brojne akcije koje su doprinele povećanju svesti o značaju životne sredine.

Prema Mirovićevim rečima, neophodno je da svi zajedno podižemo svest o značaju očuvanja prirode i činimo konkretna dela da bi Fruška gora bila uređenija i čistija.

„Danas smo očistili deo oko Rakovačkog potoka i potez od Zmajevca prema Iriškom vencu. Tokom ove akcije već je sakupljeno nekoliko kamiona smeća i loše je to što i dalje veliki broj građana ima naviku da ostavlja smeće, čime utiču na to da Frušku goru učine manje vrednom nego što ona to zaista jeste“, istakao je Mirović.

Predsednik Mirović obišao je danas i Informativni centar na Iriškom vencu i istakao da očekuje da će tokom ove godine početi i radovi na tom objektu u kom će turisti koji prvi put dođu na Frušku goru na jednom mestu dobiti sve neophodne informacije.

Prema Mirovićevim rečima, ove godine očekujemo i novi vizitorski centar kao i postavljanje još četiri stanice za punjenje električnih bicikala, sve od Letenke pa do Spomenika slobode na Iriškom vencu.

„Završeni su i radovi na asfaltiranju šest kilometara puta na drugoj strani Grebena, na zapadnoj strani Fruške gore, od granice sa Hrvatskom do manastira Đipša, Dakle, ne zadržavamo se samo na rečima, već i kroz ovu akciju i mnoge druge konkretne projekte činimo sve što možemo da bismo unapredili Frušku goru“, rekao je Mirović.

Direktor JP „Nacionalni park Fruška gora“ Živko Cvetković istakao je da je sa Pokrajinskom vladom pokrenut niz projekata s ciljem povećanja stepena zaštite životne sredine i flore i faune na Fruškoj gori.

„Svojim ličnim primerom želimo da pokažemo kako se čuva Fruška gora, da bismo je generacijama koje dolaze ostavili čistu i zdravu“, rekao je Cvetković.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev izjavio je da je zajednički cilj da se Nacionalni park „Fruška gora“ sačuva za buduće generacije.

„Za to su nam potrebni odgovornost i zajedništvo“, rekao je Tjurdenjev i dodao da će NIS i njegovi zaposleni i ove godine pružiti pun doprinos očuvanju ovog prirodnog bogatstva.

On je naveo da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta kompanije NIS.

U akciji „Radni dan za prirodu“ učestvovao je i pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg.

