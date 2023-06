RUSKE BOJEVE GLAVE U BELORUSIJI: Zašto se raspoređuju? Bajden tvrdi da su Putinove pretnje nuklearnim oružjem stvarne?

Ako je do sada bilo sumnje u to da su ruske pretnje nuklearnim oružjem tek puko zastrašivanje, nakon izjave američkog predsednika Džozefa Bajdena, deluje da je taj rizik sve realniji. Bajden smatra "da su pretnje da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da upotrebi taktičko naoružanje stvarne". Prethodno je Rusija postavila prvu seriju taktičkog nuklearnog oružja u Belorusiji. Na pitanje "zašto to radi?", Putin je ležerno odgovorio da se samo radi o obuzdavanju - "Zašto bismo pretili selom svetu? Ovo treba samo podsetiti svakoga ko misli da nam nanese strateški poraz. Već sam rekao da je moguća upotreba ekstremnih mera samo u slučaju opasnosti za rusku državu, ako je ugrožena naša teritorija i država Rusija", rekao je Putin.

U Usijanju tražimo odgovore na sledeća pitanja: Da li postoji realan strah da bi Rusija mogla da iskoristi nuklearno taktičko naoružanje? Koji su Putinovi kriterijumi za procenu - da li je ugrožena država Rusija? Šta se dešava na frontu? Zelenski kaže da njihove trupe u kontraofanzivi dobro napreduju, a rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su oni potpuno zaustavili ukrajinsku kontraofanzivu. Šta je izvesnije?

