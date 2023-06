U SUBOTICI ODRŽANA TRIBINA NA TEMU BEZBEDNOSTI MLADIH U SAOBRAĆAJU

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktor republičke Agencije za bezbedost saobraćaja Branko Stamatović prisustvovali su danas, u Velikoj većnici subotičke Gradske kuće, tribini upriličenoj na temu bezbednosti mladih u saobraćaju. Posle poučnog predavanja Milana Srdića (33) iz Agencije za bezbednost saobraćaja koji je 2008. godine, kao srednjoškolac, ostao u invalidskim kolicima posle saobraćajne nesreće koju je doživeo vozeći motor, gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima u Velikoj većnici, rekao da su za održavanje ove tribine postojala dva razloga: prvi je doba godine i opuštanje koje ne bi smelo da vodi i opuštanju kada je u pitanju bezbedno učestvovanje u saobraćaju, a drugi – poražavajuća statistika, pogotovo za Grad Suboticu.

„Doba godine u kome se nalazimo svima nam je asocijacija za ležernije ponašanje, manjak obaveza i više vremena za razonodu i opuštanje, a pogotovo mladim ljudima koji su završili sa svojim obavezama oko školovanja. Upravo to opuštanje ne bi smelo da vodi i opuštanju kada je u pitanju bezbedno učestvovanje u saobraćaju. U periodu od 2017. do 2021. godine u Subotici je smrtnost mladih u saobraćaju 29 odsto od ukupnog broja poginulih lica, dok u Srbiji mladi čine 19 odsto od ukupnog broja poginulih. U tom periodu, povređenost mladih u saobraćaju u našem gradu bila je 25 odsto od ukupno povređenih lica u saobraćajnim nezgodama, dok u Srbiji mladi čine 32 odsto povređenih. Mladi u saobraćajnim nezgodama najčešće stradaju u svojstvu vozača, čak 59 odsto“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Istakao je da svi zajedno moramo da pokažemo odgovornost i da učinimo sve što je u našoj moći da unapredimo svest o značaju bezbednog učestvovanja u saobraćaju i predupredimo tragične posledice.

„Ono što je potrebno da bismo sačuvali i sebe i druge jeste stalna budnost, povećana pažnja, korišćenje zaštitnih sistema poput pojasa u vozilu, kacige na motociklu i pravilna upotreba unutrašnjeg i spoljašnjih retrovizora, ali i nekorišćenje uređaja koji nam odvraćaju i smanjuju pažnju i koncentraciju poput slušalica za muziku ili mobilnih telefona. U suprotnom, nažalost, posledice mogu biti fatalne“, rekao je Bakić.

On je kazao da je uoči ove tribine sam sebi postavio tri pitanja.

„Ta pitanja su: Kakva poruka ili poziv preko mobilnog uređaja može biti bitnija od mog zdravlja, života ili slobode, i šta predstavlja pet ili deset minuta ranijeg stizanja na ciljno odredište, rizikujući pritom ove pomenute vrednosti? Treće pitanje je: Da li smo uošte svesni koliko našim nesmotrenim postupcima u saobraćaju utičemo na kvalitet života naših najmilijih, naše dece, naše braće i sestara, naših roditelja. Milan Srdić je u svom izlaganju rekao da na jednom od najbitnijih dana u njegovom i životu njegovih roditelja, njegova majka nije imala snage da ustane da zapeva i zaigra kolo. A i za to naši roditelji žive, naročito kada žene svoga sina“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Uz konstataciju da je upravo u Srdićevom izlaganju dobio odgovore na sva ova pitanja, on je rekao da ova tribina treba da nam posluži kao nauk kakve posledice ostavlja nekoliko sekundi nesmotrenosti u saobraćaju.

„U našem narodu se kaže: 'Kvalitet vozača se ne gleda kroz to ko brzo vozi, nego ko vozi dugo'. To kao mlad baš nisam shvatao, ali što sam stariji i zreliji sve više shvatam. Zahvaljujem se Milanu Srdiću, ljudini od mladog momka, na poučnom i emotivnom izlaganju i želim mu svu sreću i svako dobro“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Branko Stamatović je, između ostalog, kazao da je od početka ove godine do danas 26 mladih osoba izgubilo život u saobraćajnim nezgodama.

„Od toga je sedmoro stradalo kao vozač putničkog automobila, a devetoro kao vozač motocikla ili motora. To je veliki problem, korišćenje zaštitne kacige na prvom mestu. To jeste tema, jedan od načina kako je naš Milan nastradao. Grad Subotica, koji ima strategiju lokalne bezbednosti u saobraćaju, i Savet za bezbednost saobraćaja rade dobro, prepoznaju kategoriju učesnika koje su ugrožene, a to je neophodno da bi se radilo kvalitetno i sistemski“, istakao je Branko Stamatović.

Gradonačelnik Stevan Bakić, direktor republičke Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, predavač Milan Srdić i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Subotice Petar Pantelinac su, na kraju tribine, prisutnima u Velikoj većnici podelili prigodne poklone.

Organizatori današnje tribine na temu bezbednosti mladih u saobraćaju bili su Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja Grada Subotice.

