Vučević o grupi političara bivšeg režima: Oni ne mogu da podnesu bilo kakav uspeh Srbije

Ministar je govorio i o situaciji u Rusiji i istakao da je o tome teško govoriti sa pozicije ministra vojnog.

NATO fanaticima Vagner postao simbol slobode, a ranije im bili kriminalci

-Analitičari imaju daleko veću slobodu, a ja sam saglasan sa predsednikom Vučićem da mi ne možemo ići u detalje jer naše reči imaju težinu. Republika Srbija nikada ne priznaje pučeve, mi priznajemo samo legitimnu i legalno izabranu vlast. Ko je to sve organizovao, kako je došlo do toga, o tome će se razgovarati nedeljama, mesecima, a možda i godinama. Interesantne su sada tu poruke. Bilo je žrtava nažalost. Rusi su tog dana izgubili šest letelica. Ono što je meni bilo interesantno, kao posmatraču, a to je oduševljenje NATO fanatika koji su do tada pisali sve najgore o Vagneru, da su plaćenici, kriminalci, a odjedanput im je Vagner postao simbol demokratije i slobode. To ushićenje sa tuđom nesrećom je meni ogavno- tvrdi Vučević i dodaje:

-Ima u Francuskoj demokratije, ona ima odličnu demokratiju. Ne znam šta se očekuje od francuske policije i žandarmerije, oni ne dozvoljavaju da neko spali ceo Pariz. Makron je osudio da šta god da se desilo nije smelo biti pucano u tog mladića. Francuska je godinama izložena protestima. To su nezamislivi protesti u našoj zemlji. Juče je, da ih častim još, 1000 ljudi blokiralo auto-put. Zamislite da imate ovakve scene. U Francuskoj razmišljaju o vanrednom stanju. Juče je samo 45.000 žandarma na ulicama.

Bezbedna je obilaznica, samo poštujte propise

Potpredsednik Vlade naveo je da je opozicija izašla u Skupštini s tvrdnjom da je Investiticioni fond kupio obveznice Srbije koje su garantovane sa prirodnim bogatstvma pa će nam oni na taj način uzeti nacionalne parkove, šume, reke, te da je to još jedna laž u nizu.

-Predsednica Vlade je vrlo jasno odgovorila i više nema rasprave o tome, a niko ne kaže izvinite. Obilaznica je završena a oni kažu da nije bezbedna. A kako su utvrdili da nije bezbedna? Je l' ste prošli tuda? Oni ne mogu da podnesu bilo kakav uspeh Srbije. Ta grupa političara bivšeg režima oni ne mogu da podnesu da se u Srbiji dešavaju i lepe stvari. Bezbedna je obilaznica, samo poštujte propise.

Građani Srbije treba da veruju u svoju državu

-Možda su ljuti na obilaznicu jer kada blokiraju auto-put ne moraju ljudi da prolaze kroz centar. Šta ste dobili od jučerašnje blokade osim što ste maltretirali ljude? Da li misle da ćemo da se izborimo sa nasiljem u društvu tako što ćemo da blokiramo auto-put? Država itekako radi, pošto postoji, i daleko je ozbiljnija nego u njihovo vreme i ima jasan plan i strategiju. Da li će biti izazova, da biće. U praksi je to mnogo složenije ispratiti. Ovo što se desilo u školi, da se nikome nikada ne ponovi. Građani Srbije treba da veruju u svoju državu, ona je u velikim pritiscima na KiM, u velikim pritiscima po pitanju revizije Dejtonskog sporazuma do izjava u Crnoj Gori da srpska stranka ne sme da bude u vlasti. Treba nam solidarnost i racionalnost u ovim trenucima.

