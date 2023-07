BILČIK EKSKLUZIVNO ZA EURACTIV SRBIJA: Evropski put Srbije je realističan

"Proširenje je ponovo u planu Evropske unije. Imali smo sastanak Saveta EU, jutarnje sastanke sa zemljama članicama sa kojima smo diskutovali o proširenju, koje je deo plana visoke politike", kaže za EURACTIV Vladimir Bilčik.

Pred početak panel diskusije "Da, ali...": Vizija budućnosti Srbije u EU, u organizaciji "EURACTIV Srbija", koja je održana u Briselu u utorak, 4. jula, na pitanja EURACTIV-a odgovarao je jedan od učesnika, Vladimir Bilčik, evroparlamentarac i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.

Sem Bilčika, na panelu su učestvovali i Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije Republike Srbije, kao i Gert Jan Kopman, generalni direktor za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije, a uvodno obraćanje održala je Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije.

foto: Euractiv, Bogna Więch-Krupska

Prošlo je dva meseca od usvajanja godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji, a Bilčikov komentar je bio da je izveštaj "izbalansiran i realističan".

„Realističan je, ali mnogo toga treba da se uradi. Mislim da je realističan jer je proširenje ponovo u planu Evropske unije. Imali smo sastanak Saveta EU, jutarnje sastanke sa zemljama članicama sa kojima smo diskutovali o proširenju. Proširenje je deo plana visoke politike Evropske unije od početka ruske invazije na Ukrajinu. Imamo značajne promene, nove kandidate: Ukrajinu, Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu. I mnogo više pažnje ovde u Briselu poklanja se proširenju. U tom smislu, Evropska unija u ovom trenutku se bavi proširenjem i procesom pristupanja na način kojim se nije bavila dugo godina. I to su dobre vesti", objašnjava za EURACTIV Bilčik.

Sa druge strane, kako kaže izvestilac EP, mnogo toga treba još da urade zemlje kandidati, uključujući i Srbiju.

„Ovde je krucijalno da vidimo kako možemo da smanjimo tenzije na severu Kosova, jer je dijalog Beograd-Priština jedna od ključnih stvari za progres pristupanja. Takođe je važno kako Srbija može da se napreduje sa reformama. Politička nesigurnost u zemlji svakako ne pomaže. Najavljeni su izbori, ne znamo kada će se održati. U tom smislu, vlada i skupština ne mogu da fokusirano rade na reformama, a one su ključne. Treće, tu je i pitanje usklađivanja spoljne politike. Ovde mnogo više može, i treba Srbija da učini i možemo da diskutujemo o ovom pitanju detaljnije, ali mislim da svi razumeju zašto je ovo važno. Ali vidim to kao realističan cilj, realističan zadatak. Vidim da je trenutno EU spremna da se posveti, i nadam se da je i Srbija spremna da se posveti ovim problemima", objašnjava Bilčik.

foto: Euractiv, Bogna Więch-Krupska

Kada je u pitanju napredak Srbije na njenom evropskom putu, evroparlamentarac smatra da „ima donekle napretka u pravosuđu".

„Važno je da su reforme usvojene, veoma je važan i referendum o ustavnim promenama od prošle godine. Ono što treba da vidimo je implementacija ovih izmena. To je jedna oblast u kojoj vidimo napredak. Nadam se da napretka može da bude i po pitanju medija. Slobodni, nezavisni i kvalitetni mediji su važan stub demokratije. Znam da je vlada počela da radi na nekoliko zakona koji su važni za ovo pitanje. Ali potrebno je nastaviti sa tim radom. Bilo bi dobro videti napredak u oblasti slobodnih i nezavisnih medija i mislim da ima još mnogo prostora za to. To je važno", rekao je Bilčik.

"Cenimo usklađivanje Srbije sa viznom politikom. To je urađeno dobro, posebno kada je u pitanju saradnja po pitanju migracija, i istovremeno, moram da kažem, još dosta toga treba uraditi u vezi sa spoljnom bezbednosnom politikom.

Dijalog Beograda i Prištine je jedna od ključnih stvari. Mislim da je uloga Srbije bila konstruktivna, i važno je da ona zadrži tu ulogu. Palica je sada u rukama Prištine, kada je u pitanju smirivanje tenzija i političke situacije na severu. Treba da se održe novi izbori, ali u tome i Beograd treba da odigra svoju ulogu, takođe. I Srbi na severu treba da odigraju svoju ulogu, da se vrate u institucije, da glasaju, tako da se nadam da je ovo nešto u čemu možemo pomoći da se reši", kaže Bilčik.

1 / 14 Foto: Euractiv, Bogna Więch-Krupska

Komentarišući EURACTIV Srbija panel na kojem je bio jedan od učesnika, Bilčik je rekao da je u pitanju odlična platforma za otvorenu diskusiju.

"Drago mi je da je premijerka ovde. Mislim da je važno je da se Srbija angažuje ovde u Briselu. Drago mi je i da je ministarka Miščević ovde. Imate jaku delegaciju i samo želim da imamo otvorenu razmenu mišljenja. Možda se ne slažemo po pitanju svega, ali ovo je način na koji možemo da osiguramo da stvari krenu napred. Određena doza neslaganja je uvek zdrava, i dobro je što se diskusija održava ovde. Srbija je prisutna u Briselu i čak i ovim javnim događajem možemo da osiguramo napredak njenog evropskog puta", zaključio je on.

Snimak celog panela možete pogledati ovde:

(Kurir.rs/Euractiv.rs)