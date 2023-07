SRBIJA U NAJTEŽOJ SITUACIJI: Šta se kuva na Kosovu i Metohiji!?

Ne svojom krivicom, ne svojom neozbiljnošću, već zbog režima u Prištini, Srbija se nalazi u najtežoj situaciji do sada. Na to je upozorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao je da se na Kosovu i Metohiji sprovodi tiho etničko čišćenje gde Srbi nemaju pravo da žive osim ako se nisu zakleli režimu Aljbina Kurtija, ali je na sreću, kaže, takvih veoma malo. Zbog svega što se dešava u južnoj srpskoj pokrajini, Srbija će prvi put zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa zahtevom da se zaštiti naše stanovništvo i da se izvrši demilitarizacija svih albanskih struktura i to u skladu sa Rezolucijom 1244.

Paralelno, kosovska policija je ponovo prešla administrativnu liniju 500 metara. U Usijanju analiziramo sva napeta dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Gosti:

Milovan Božinović, nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Austriji

Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitiko"

Urednica i voditeljka:

Silvija Slamnig

