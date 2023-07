VUČEVIĆ O ZABRANI IZVOZA NAORUŽANJA: Sagledavamo da Srbiju sačuvamo u miru!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na osnovu Zakona o predsedniku Republike i Zakona o Vojsci Srbije, a zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u državi, doneo je Odluku da se donesu akta radi obustavljanja izvoza naoružanja i vojne opreme u narednih 30 dana.

Ministar odbrane Miloš Vučević govorio je za Informer o ovoj temi.

- Možda je medijski to odjeknulo, ali mi smo u sistemu odbrane bili uveliko u tome. Srbija stalno mora da vodi računa o odbrani svog integriteta i suvereniteta i ovo je refleksija svega onoga što nam se dešava. U narednih 30 dana nema izvoza oružja - rekao je na početku gostovanja Vučević i dodao:

- Ne smemo biti uplašeni, ali smemo biti zabrinuti, to nije isto. Srbija se ne sprema za rat i ne želi rat. Sagledavamo da Srbiju sačuvamo u miru i da održimo nastavak stabilnog perioda, ali ne smemo da isključimo opasnosti bezbednosne prirode sa kojima se suočavamo. Naš mir je sigurniji. Mi moramo da razumemo šta je ono što se dešava u regionu. Ubrzava se naoružanje. Imaćemo u vidu da je to realnost koja nas okružuje, spram toga država donosi odluke. Od danas kreće realizacija te odluke naše države. Dobili smo spisak svih prioriteta Vojske Srbije. S jedne strane deluje da je vanredno, a nije jer je prirodno da se Vojska Srbije snabdeva. Mi moramo da vodimo računa o našoj namenskoj industriji - ističe Vučević.

Srbija je danas daleko jača i snažnija, ističe ministar odbrane.

- Daleko je danas jača Vojska Srbije nego što je bila, ta obnova vojske, ne samo u materijalnom, već i u moralnom. Po pitanju časti dolazi i na taj nivo koji vojska zaslužuje. Oficiri moraju da budu vrsta društvene elite, ali to smo izgubili u sferi javnog života. Kad se pojave oficiri, to znači da se on kvalifikovao i školovao - kaže Vučević.

Kako napominje Vučević, u Srbiji postoje ljudi koji su neodgovorni i ne vide svrhu jačanja vojske.

- Imamo jedno medijsko spinovanje da nam vojska ne treba, da niko ne ulaže u vojsku, šta će nama, da je to trošak, pa onda vidite haos u Evropi. Imate u Srbiji političare i ljude iz javnog života koji su potpuno neodgovorni. Pogledajte šta radi Hrvatska i koliko ulaže u naoružanje, pa se pitamo šta će to njima, a članica su NATO-a. Ako to ne pratite i bavite se poštanskim markicama i salvetama, onda ne razumete. Nije naš posao da se dodovoramo svima. Mi smo birani da radimo te stvari najozbiljnije. Niko ne želi da ide u rat, posebno ne vojska jer zna šta je rat - podvukao je ministar.

Kurir/pink.rs